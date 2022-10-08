В субботу, 8 октября, воронежский «Факел» примет питерский «Зенит» в рамках 12-го тура чемпионата России по футболу. Матч на Центральном стадионе профсоюзов начнется в 14:00 (мск). «Факел» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Факел»

В начале сентября команду возглавил Дмитрий Пятибратов, под руководством которого новички Премьер-лиги одержали первую победу в сезоне, обыграв дома «Локомотив» (2:0).

Затем «Факел» на выезде сначала проиграл «Спартаку» (0:3) в Кубке России, а потом поделил очки с «Сочи» в чемпионате — 1:1.

В последнем матче воронежский клуб на своем поле сыграл вничью с московским «Торпедо» — 2:2.

Календарь и таблица РПЛ

После 11 туров РПЛ «Факел» с 9 очками идет на 12-м месте. Разница мячей 15-22, Максим Максимов забил 3 мяча.

«Зенит»

В начале сентября питерцы дома уничтожили «Оренбург» (8:0) в чемпионате России, а в Кубке неожиданно проиграли в Самаре «Крыльям Советов» (0:2).

Перед международным перерывом сине-бело-голубые на выезде в Москве взяли верх над столичным «Динамо» (2:0), а вернулись крупным кубковым поражением от «Спартака» (0:3).

В последнем матче чемпионата России «Зенит» на своем поле одержал победу над «Ростовом» (3:1), нанеся донской команде первое поражение в сезоне.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

С 29 очками «Зенит» возглавляет таблицу РПЛ. Разница мячей 32-4, Малком забил 7 голов, еще 6 у Вендела и 5 у Мостового.

Прогноз и ставка

На победу «Факела» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 9.40, на ничью в основное время — 5.80, а на победу «Зенита» — 1.31.

В августе команды сыграли в Кубке России — «Зенит» на выезде победил со счетом 2:0. Последний раз «Факел» побеждал питерцев еще в 1997 году.

Калибр соперников несопоставим. Прогноз: «Зенит» выиграет верховой матч .