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    «Зенит» снова не испытает проблем с «Факелом»

    «Факел» — «Зенит». Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, РПЛ, 8 октября 2022

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    «Зенит»
    В субботу, 8 октября, воронежский «Факел» примет питерский «Зенит» в рамках 12-го тура чемпионата России по футболу. Матч на Центральном стадионе профсоюзов начнется в 14:00 (мск). «Факел» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Факел»

    В начале сентября команду возглавил Дмитрий Пятибратов, под руководством которого новички Премьер-лиги одержали первую победу в сезоне, обыграв дома «Локомотив» (2:0).

    Затем «Факел» на выезде сначала проиграл «Спартаку» (0:3) в Кубке России, а потом поделил очки с «Сочи» в чемпионате — 1:1.

    В последнем матче воронежский клуб на своем поле сыграл вничью с московским «Торпедо» — 2:2.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 11 туров РПЛ «Факел» с 9 очками идет на 12-м месте. Разница мячей 15-22, Максим Максимов забил 3 мяча.

    «Зенит»

    В начале сентября питерцы дома уничтожили «Оренбург» (8:0) в чемпионате России, а в Кубке неожиданно проиграли в Самаре «Крыльям Советов» (0:2).

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    • Перед международным перерывом сине-бело-голубые на выезде в Москве взяли верх над столичным «Динамо» (2:0), а вернулись крупным кубковым поражением от «Спартака» (0:3).

    В последнем матче чемпионата России «Зенит» на своем поле одержал победу над «Ростовом» (3:1), нанеся донской команде первое поражение в сезоне.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    С 29 очками «Зенит» возглавляет таблицу РПЛ. Разница мячей 32-4, Малком забил 7 голов, еще 6 у Вендела и 5 у Мостового.

    Прогноз и ставка

    На победу «Факела» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 9.40, на ничью в основное время — 5.80, а на победу «Зенита» — 1.31.

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    В августе команды сыграли в Кубке России — «Зенит» на выезде победил со счетом 2:0. Последний раз «Факел» побеждал питерцев еще в 1997 году.

    Калибр соперников несопоставим. Прогноз: «Зенит» выиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.96 и ТБ 2,5 за 1.54.

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    «Факел» — «Зенит»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 08.10.2022. Прогнозы на футбол. «Зенит» снова не испытает проблем с «Факелом»
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