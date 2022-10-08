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    «Волки» распишутся в воротах «Челси»

    «Челси» — «Вулверхэмптон». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 8 октября 2022 года

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    «Челси»
    8 октября в Лондоне на стадионе «Стемфорд Бридж» в 10-м туре английской Премьер-лиги «Челси» сыграет против «Вулверхэмптона». Начало матча запланировано на 17:00 по мск. «Челси» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 08 Октября 2022 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 17:00 Вулверхэмптон Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
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    «Челси»

    С 13 набранными очками после семи проведенных матчей «Челси» разместился на пятой позиции в турнирной таблице АПЛ. Причем отставание от четвертой строки составляет всего балл.

    В рамках чемпионата страны лондонский коллектив смог добиться четырех выигрышей, один поединок он свел вничью и потерпел два фиаско, оба разу уступив в выездных встречах.

    Коэффициенты матча Челси — Вулверхэмптон

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    Накануне «синие» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов дома разгромили «Милан» 3:0, добыв тем самым первую викторию в этом турнире. И свои две последние игры в чемпионате они выиграли, поочередно по 2:1 одолев дома «Вест Хэм» и на выезде «Кристал Пэлас».

    Календарь и таблица АПЛ

    На своей арене «Челси» еще с учетом прошлого розыгрыша АПЛ не проигрывает вот уже семь поединков подряд, выиграв за это время четыре раза и расписав три мировых исхода.

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон»за восемь матчей Премьер-лиги набрал только шесть очков и расположились в зоне вылета. Однако от безопасной позиции команду отделят лишь балл.

    «Оранжево-черные» проиграли два последних матча с общим счетом 0:5. Сперва они пропустили три безответных мяча от «Манчестер Сити», после чего в их воротах дважды расписались футболисты «Вест Хэма».

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    • И из-за столь низких результатов на днях команда объявила об увольнении Бруну Лаже с поста главного тренера. Так что к данной игре «волки» подходят без наставника.

    Отметим, что на выезде «Вулвз» не могут выиграть на протяжении последних восьми встреч внутреннего первенства, шесть раз уступив за это время.

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    Вот уже как два сезона подряд «Челси» на своем поле неизменно игре с «Вулверхэмптоном» вничью. Перед этим же «синие» выиграли дома у «волков» в шести случаях из семи.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Челси» — 1.44, победа «Вулверхэмптона» — 8.60, ничья — 4.88.

    Так как у «Челси» было меньше времени на отдых после непростого матча Лиги чемпионов, да и игра лондонцев в чемпионате далека от идеала, то, как мы считаем, гости будут иметь шансы хотя бы на гол.

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    «Челси» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 08.10.2022. Прогнозы на футбол. «Волки» распишутся в воротах «Челси»
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