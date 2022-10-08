8 октября в Лондоне на стадионе «Стемфорд Бридж» в 10-м туре английской Премьер-лиги «Челси» сыграет против «Вулверхэмптона». Начало матча запланировано на 17:00 по мск. «Челси» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

С 13 набранными очками после семи проведенных матчей «Челси» разместился на пятой позиции в турнирной таблице АПЛ. Причем отставание от четвертой строки составляет всего балл.

В рамках чемпионата страны лондонский коллектив смог добиться четырех выигрышей, один поединок он свел вничью и потерпел два фиаско, оба разу уступив в выездных встречах.

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Накануне «синие» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов дома разгромили «Милан» 3:0, добыв тем самым первую викторию в этом турнире. И свои две последние игры в чемпионате они выиграли, поочередно по 2:1 одолев дома «Вест Хэм» и на выезде «Кристал Пэлас».

Календарь и таблица АПЛ

На своей арене «Челси» еще с учетом прошлого розыгрыша АПЛ не проигрывает вот уже семь поединков подряд, выиграв за это время четыре раза и расписав три мировых исхода.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон»за восемь матчей Премьер-лиги набрал только шесть очков и расположились в зоне вылета. Однако от безопасной позиции команду отделят лишь балл.

«Оранжево-черные» проиграли два последних матча с общим счетом 0:5. Сперва они пропустили три безответных мяча от «Манчестер Сити», после чего в их воротах дважды расписались футболисты «Вест Хэма».

И из-за столь низких результатов на днях команда объявила об увольнении Бруну Лаже с поста главного тренера. Так что к данной игре «волки» подходят без наставника.

Отметим, что на выезде «Вулвз» не могут выиграть на протяжении последних восьми встреч внутреннего первенства, шесть раз уступив за это время.

Вот уже как два сезона подряд «Челси» на своем поле неизменно игре с «Вулверхэмптоном» вничью. Перед этим же «синие» выиграли дома у «волков» в шести случаях из семи.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Челси» — 1.44, победа «Вулверхэмптона» — 8.60, ничья — 4.88.

Так как у «Челси» было меньше времени на отдых после непростого матча Лиги чемпионов, да и игра лондонцев в чемпионате далека от идеала, то, как мы считаем, гости будут иметь шансы хотя бы на гол.