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    «Боруссия» и «Бавария» по традиции покажут результативный футбол

    «Боруссия» Д — «Бавария». Ставки (к. 1.92) и прогноз на футбол, Бундеслига, 8 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Бавария»
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    Лерой Сане
    В поединке 9-го тура немецкой Бундеслиги состоится встреча дортмундской «Боруссии» и «Баварии». Она запланирована на 8 октября. Начало в 19:30 мск. «Боруссия» Д — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 08 Октября 2022 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 19:30 Бавария Бавария
  • Мюнхен
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    «Боруссия» Д

    Дортмундцы подходят к матчу с «Баварией» в отличном расположении духа, так как на неделе они одержали разгромную победу над« Севильей» в Лиге чемпионов. Матч закончился со счетом 4:1. Гол и результативная передача у Джуда Беллингема.

    Таким образом, хозяева немного подсластили горькую пилюлю, которую им подкинул «Кельн» в прошлом туре Бундеслиги. «Боруссия» потерпела поражение со счетом 2:3. Несмотря на неудачу, «шмели» остались в топ-4 и сейчас имеют 15 очков.

    Коэффициенты матча Боруссия Д — Бавария

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    Из последних результатов в чемпионате также отметим победу над «Шальке» (1:0), поражение от «Лейпцига» (0:3) и успешный матч с «Хоффенхаймом» (1:0).

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    Из серьезных кадровых потерь стоит выделить Марко Ройса, у которого травма, и Маттса Хуммельса.

    «Бавария»

    У гостей среди недели тоже был матч в Лиге чемпионов, в рамках которого они разгромили «Викторию» Пльзень со счетом 5:0. Перед этим команда Юлиана Нагельсманна разбила «Байер», забив ему 4 мяча (4:0).

    Таким образом, в Бундеслиге «Бавария» прервала свою серию из четырех матчей без побед, в рамках которой она трижды сыграла вничью и потерпела одну неудачу. Ранее баварцы проиграли «Аугсбургу» 0:1, разошлись миром со «Штутгартом» (2:2), «Унионом» (1:1) и гладбахской «Боруссией» (1:1).

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    • В турнирной таблице чемпионата Германии «Бавария» имеет 15 набранных очков, с которыми она занимает 3-е место. На данный момент чемпион имеет наибольшее количество забитых голов (23).

    Не сыграют Йозуа Киммих, Томас Мюллер, Лукас Эрнандес и Буна Сарр.

    Прогноз и ставка

    Котировки букмекеров показывают, что фаворитом является «Бавария». На нее дают 1.67, тогда как победа «Боруссии» Дортмунд оценена котировкой 4.40. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.60.

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    Очные матчи этих двух команд редко заставляют скучать. Это одно из главных противостояний Бундеслиги. В любом случае стоит ожидать результативной игры.

    В данном случае рекомендуется поставить на тотал больше 3.5 за 1.92. В последних 4 играх команды на двоих забивали не менее 4 голов.

    И есть еще дерзкая ставка на матч за 5.00.

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    «Боруссия» Д — «Бавария»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 08.10.2022. Прогнозы на футбол. «Боруссия» и «Бавария» по традиции покажут результативный футбол
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