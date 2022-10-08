В поединке 9-го тура немецкой Бундеслиги состоится встреча дортмундской «Боруссии» и «Баварии». Она запланирована на 8 октября. Начало в 19:30 мск. «Боруссия» Д — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Д

Дортмундцы подходят к матчу с «Баварией» в отличном расположении духа, так как на неделе они одержали разгромную победу над« Севильей» в Лиге чемпионов. Матч закончился со счетом 4:1. Гол и результативная передача у Джуда Беллингема.

Таким образом, хозяева немного подсластили горькую пилюлю, которую им подкинул «Кельн» в прошлом туре Бундеслиги. «Боруссия» потерпела поражение со счетом 2:3. Несмотря на неудачу, «шмели» остались в топ-4 и сейчас имеют 15 очков.

Коэффициенты матча Боруссия Д — Бавария 1X2Новым игрокам 4.304.701.65Фрибет$40

Из последних результатов в чемпионате также отметим победу над «Шальке» (1:0), поражение от «Лейпцига» (0:3) и успешный матч с «Хоффенхаймом» (1:0).

Все прогнозы на Бундеслигу

Из серьезных кадровых потерь стоит выделить Марко Ройса, у которого травма, и Маттса Хуммельса.

«Бавария»

У гостей среди недели тоже был матч в Лиге чемпионов, в рамках которого они разгромили «Викторию» Пльзень со счетом 5:0. Перед этим команда Юлиана Нагельсманна разбила «Байер», забив ему 4 мяча (4:0).

Таким образом, в Бундеслиге «Бавария» прервала свою серию из четырех матчей без побед, в рамках которой она трижды сыграла вничью и потерпела одну неудачу. Ранее баварцы проиграли «Аугсбургу» 0:1, разошлись миром со «Штутгартом» (2:2), «Унионом» (1:1) и гладбахской «Боруссией» (1:1).

В турнирной таблице чемпионата Германии «Бавария» имеет 15 набранных очков, с которыми она занимает 3-е место. На данный момент чемпион имеет наибольшее количество забитых голов (23).

Не сыграют Йозуа Киммих, Томас Мюллер, Лукас Эрнандес и Буна Сарр.

Прогноз и ставка

Котировки букмекеров показывают, что фаворитом является «Бавария». На нее дают 1.67, тогда как победа «Боруссии» Дортмунд оценена котировкой 4.40. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.60.

Очные матчи этих двух команд редко заставляют скучать. Это одно из главных противостояний Бундеслиги. В любом случае стоит ожидать результативной игры.

В данном случае рекомендуется поставить на тотал больше 3.5 за 1.92. В последних 4 играх команды на двоих забивали не менее 4 голов.

И есть еще дерзкая ставка на матч за 5.00.