«Боруссия» Д
Дортмундцы подходят к матчу с «Баварией» в отличном расположении духа, так как на неделе они одержали разгромную победу над« Севильей» в Лиге чемпионов. Матч закончился со счетом 4:1. Гол и результативная передача у Джуда Беллингема.
Таким образом, хозяева немного подсластили горькую пилюлю, которую им подкинул «Кельн» в прошлом туре Бундеслиги. «Боруссия» потерпела поражение со счетом 2:3. Несмотря на неудачу, «шмели» остались в топ-4 и сейчас имеют 15 очков.
Коэффициенты матча Боруссия Д — Бавария
Из последних результатов в чемпионате также отметим победу над «Шальке» (1:0), поражение от «Лейпцига» (0:3) и успешный матч с «Хоффенхаймом» (1:0).
Из серьезных кадровых потерь стоит выделить Марко Ройса, у которого травма, и Маттса Хуммельса.
«Бавария»
У гостей среди недели тоже был матч в Лиге чемпионов, в рамках которого они разгромили «Викторию» Пльзень со счетом 5:0. Перед этим команда Юлиана Нагельсманна разбила «Байер», забив ему 4 мяча (4:0).
Таким образом, в Бундеслиге «Бавария» прервала свою серию из четырех матчей без побед, в рамках которой она трижды сыграла вничью и потерпела одну неудачу. Ранее баварцы проиграли «Аугсбургу» 0:1, разошлись миром со «Штутгартом» (2:2), «Унионом» (1:1) и гладбахской «Боруссией» (1:1).
В турнирной таблице чемпионата Германии «Бавария» имеет 15 набранных очков, с которыми она занимает 3-е место. На данный момент чемпион имеет наибольшее количество забитых голов (23).
Не сыграют Йозуа Киммих, Томас Мюллер, Лукас Эрнандес и Буна Сарр.
Прогноз и ставка
Котировки букмекеров показывают, что фаворитом является «Бавария». На нее дают 1.67, тогда как победа «Боруссии» Дортмунд оценена котировкой 4.40. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.60.
Очные матчи этих двух команд редко заставляют скучать. Это одно из главных противостояний Бундеслиги. В любом случае стоит ожидать результативной игры.
В данном случае рекомендуется поставить на тотал больше 3.5 за 1.92. В последних 4 играх команды на двоих забивали не менее 4 голов.
И есть еще дерзкая ставка на матч за 5.00.