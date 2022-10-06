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    Добудут ли киевляне первые очки?

    «Ренн» — «Динамо» Киев. Прогноз, ставка (к. 2.62) на футбол, Лига Европы, 6 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Динамо» Киев
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    Мирча Луческу
    «Ренн» сыграет на своем поле с «Динамо» Киев в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 6 октября, начало — в 22:00 мск. «Ренн» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа B 06 Октября 2022 года
    Ренн
  • Ренн
    •  Ренн 22:00 Динамо К Динамо К
  • Киев
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    «Ренн»

    «Ренн» довольно неплохо стартовал в Лиге Европы. В двух матчах французы набрали 4 очка.

    Да и в своем чемпионате команда выступает вполне себе прилично. «Ренн» находится на 6 позиции в таблице Лиги 1.

    Коэффициенты матча Ренн — Динамо К

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    Вот и предыдущий тур чемпионата бретонцы смело могут записать себе в актив. На выезде «Ренн» одолел «Страсбург» (1:3).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    «Ренн» не проигрывает уже более месяца. К тому же команда мотивирована поквитаться с динамовцами за два поражения четырехлетней давности.

    «Динамо» Киев

    Киевляне нынешний сезон проводят крайне неудачно. В Лиге Европы подопечные Мирчи Луческу не набрали ни одного очка.

    В предыдущем туре чемпионата Украины «Динамо» Киев еле добилось победы. Виктория над «Минаем» получилась минимальной.

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    • Непростая ситуация и с травмированными. Не помогут команде голкипер Георгий Бущан, а также ведущий хавбек Николай Шапаренко.

    Зато, похоже, приходит в лучшие кондиции Виктор Цыганков. Именно он принес киевлянам последнюю победу в УПЛ.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ренна» в этом матче можно поставить за 1.44, ничью букмекеры предлагают взять за 4.50, а победу «Динамо» Киев — за 7.50.

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    «Ренн» наверняка будет активно атаковать. Команда Луческу немного воспряла психологически.

    Киевлянам ничего не остается, кроме как начинать набирать очки. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» Киев или ничья с коэффициентом 2.62.

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    «Ренн» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 06.10.2022. Прогнозы на футбол. Добудут ли киевляне первые очки?
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