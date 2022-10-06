«Ренн»
«Ренн» довольно неплохо стартовал в Лиге Европы. В двух матчах французы набрали 4 очка.
Да и в своем чемпионате команда выступает вполне себе прилично. «Ренн» находится на 6 позиции в таблице Лиги 1.
Коэффициенты матча Ренн — Динамо К
Вот и предыдущий тур чемпионата бретонцы смело могут записать себе в актив. На выезде «Ренн» одолел «Страсбург» (1:3).
«Ренн» не проигрывает уже более месяца. К тому же команда мотивирована поквитаться с динамовцами за два поражения четырехлетней давности.
«Динамо» Киев
Киевляне нынешний сезон проводят крайне неудачно. В Лиге Европы подопечные Мирчи Луческу не набрали ни одного очка.
В предыдущем туре чемпионата Украины «Динамо» Киев еле добилось победы. Виктория над «Минаем» получилась минимальной.
Непростая ситуация и с травмированными. Не помогут команде голкипер Георгий Бущан, а также ведущий хавбек Николай Шапаренко.
Зато, похоже, приходит в лучшие кондиции Виктор Цыганков. Именно он принес киевлянам последнюю победу в УПЛ.
Прогноз и ставка
На победу «Ренна» в этом матче можно поставить за 1.44, ничью букмекеры предлагают взять за 4.50, а победу «Динамо» Киев — за 7.50.
«Ренн» наверняка будет активно атаковать. Команда Луческу
Киевлянам ничего не остается, кроме как начинать набирать очки. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» Киев или ничья с коэффициентом 2.62.