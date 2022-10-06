«Ренн» сыграет на своем поле с «Динамо» Киев в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 6 октября, начало — в 22:00 мск. «Ренн» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ренн»

«Ренн» довольно неплохо стартовал в Лиге Европы. В двух матчах французы набрали 4 очка.

Да и в своем чемпионате команда выступает вполне себе прилично. «Ренн» находится на 6 позиции в таблице Лиги 1.

Коэффициенты матча Ренн — Динамо К 1X2Новым игрокам 1.434.607.30Фрибет$40

Вот и предыдущий тур чемпионата бретонцы смело могут записать себе в актив. На выезде «Ренн» одолел «Страсбург» (1:3).

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«Ренн» не проигрывает уже более месяца. К тому же команда мотивирована поквитаться с динамовцами за два поражения четырехлетней давности.

«Динамо» Киев

Киевляне нынешний сезон проводят крайне неудачно. В Лиге Европы подопечные Мирчи Луческу не набрали ни одного очка.

В предыдущем туре чемпионата Украины «Динамо» Киев еле добилось победы. Виктория над «Минаем» получилась минимальной.

Непростая ситуация и с травмированными. Не помогут команде голкипер Георгий Бущан, а также ведущий хавбек Николай Шапаренко.

Зато, похоже, приходит в лучшие кондиции Виктор Цыганков. Именно он принес киевлянам последнюю победу в УПЛ.

Прогноз и ставка

На победу «Ренна» в этом матче можно поставить за 1.44, ничью букмекеры предлагают взять за 4.50, а победу «Динамо» Киев — за 7.50.

«Ренн» наверняка будет активно атаковать. Команда Луческу немного воспряла психологически .

Киевлянам ничего не остается, кроме как начинать набирать очки. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» Киев или ничья с коэффициентом 2.62.