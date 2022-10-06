В четверг, 6 октября «Славия» на домашней арене примет «Клуж» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги конференций. Матч квартета G стартует в 22:00 (мск). «Славия» — «Клуж»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Славия»

Пражская «Славия» начала групповой этап Лиги конференций с ничейного результата. В 1-м туре чешская команда не смогла переиграть турецкий «Сивасспор» (1:1).

Во 2-м туре чешский коллектив с трудом обыграл чемпиона Косово «Балкани» (3:2). Все 5 голов пришлись на первую половину встречи. Победный гол в пользу «Славии» на 41-й минуте забил Масопуст.

Коэффициенты матча Славия П — ЧФР Клуж 1X2Новым игрокам 1.454.307.70Фрибет$40

В чемпионате Чехии «Славия» провела матч 10-го тура. Дома клуб из Праги разгромил «Слован» со счётом 3:0.

Все прогнозы на Лигу конференций

В турнирной таблице команда идёт на 2-м месте. В активе «Славии» 22 очка. Впереди только чемпион страны «Виктория». Соперников разделяет всего 1 балл.

«Клуж»

Румынский клуб неудачно стартовал в основной сетке Лиги конференций. В активе «Клуж» всего 1 балл. Его команда заработала в матче против лучшей команды Косово — «Балкани» (1:1).

В следующей игре «железнодорожники» умудрились даже проиграть. Дома «Клуж» проиграл турецкому «Сивасспору» со счётом 0:1.

Параллельно «железнодорожники» играют в чемпионате Румынии. В 12-м туре ЧФР выиграл домашний поединок у «Петролула» (1:0).

В турнирной таблице команда идёт на 4-м месте, имея в своём активе 21 очко. От лидера «Фарула» отставание составляет 6 баллов.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этой дуэли выделяют главным фаворитом команду из Чехии. На победу «Славии» в этом матче можно поставить за 1.43, ничью оценивают в 4.40, а на успех «Клужа» — за 7.10.

Клуб из Праги должен обыгрывать соперника. «Клуж» сейчас находится не в лучшей форме. Есть вероятность, что румынский коллектив пропустит в противостоянии и не раз.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.92.