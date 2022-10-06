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    «Славия» взломает оборону соперника?

    «Славия» — «Клуж». Прогноз, ставка (к. 1.92) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 3, квартет G, 6 октября 2022 года

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    «Славия» — участник группового этапа Лиги конференций
    В четверг, 6 октября «Славия» на домашней арене примет «Клуж» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги конференций. Матч квартета G стартует в 22:00 (мск). «Славия» — «Клуж»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа G 06 Октября 2022 года
    Славия П
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    •  Славия П 22:00 ЧФР Клуж ЧФР Клуж
  • Лига конференций. Группа G
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    «Славия»

    Пражская «Славия» начала групповой этап Лиги конференций с ничейного результата. В 1-м туре чешская команда не смогла переиграть турецкий «Сивасспор» (1:1).

    Во 2-м туре чешский коллектив с трудом обыграл чемпиона Косово «Балкани» (3:2). Все 5 голов пришлись на первую половину встречи. Победный гол в пользу «Славии» на 41-й минуте забил Масопуст.

    Коэффициенты матча Славия П — ЧФР Клуж

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    В чемпионате Чехии «Славия» провела матч 10-го тура. Дома клуб из Праги разгромил «Слован» со счётом 3:0.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В турнирной таблице команда идёт на 2-м месте. В активе «Славии» 22 очка. Впереди только чемпион страны «Виктория». Соперников разделяет всего 1 балл.

    «Клуж»

    Румынский клуб неудачно стартовал в основной сетке Лиги конференций. В активе «Клуж» всего 1 балл. Его команда заработала в матче против лучшей команды Косово — «Балкани» (1:1).

    В следующей игре «железнодорожники» умудрились даже проиграть. Дома «Клуж» проиграл турецкому «Сивасспору» со счётом 0:1.

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    • Параллельно «железнодорожники» играют в чемпионате Румынии. В 12-м туре ЧФР выиграл домашний поединок у «Петролула» (1:0).

    В турнирной таблице команда идёт на 4-м месте, имея в своём активе 21 очко. От лидера «Фарула» отставание составляет 6 баллов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этой дуэли выделяют главным фаворитом команду из Чехии. На победу «Славии» в этом матче можно поставить за 1.43, ничью оценивают в 4.40, а на успех «Клужа» — за 7.10.

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    Клуб из Праги должен обыгрывать соперника. «Клуж» сейчас находится не в лучшей форме. Есть вероятность, что румынский коллектив пропустит в противостоянии и не раз.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.92.

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    «Славия» — «Клуж»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 06.10.2022. Прогнозы на футбол. «Славия» взломает оборону соперника?
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