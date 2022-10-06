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    «Шарлотт» — «Коламбус Крю». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, регулярный чемпионат МЛС, 6 октября 2022 года

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    «Коламбус Крю»
    В недоигранном поединке регулярного чемпионата МЛС «Шарлотт» на своем поле сыграет с «Коламбус Крю». Матч пройдет в ночь на 6 октября. «Шарлотт» — «Коламбус Крю»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 06 Октября 2022 года
    Шарлотт
  • США. MLS
    •  Шарлотт 12:00 Коламбус Крю Коламбус Крю
  • Коламбус
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    «Шарлотт»

    Данный поединок не был доигран по причине плохой погоды. Арбитр решил увести команды с поля на 17-й минуте матча. Так что именно с этого времени стартует этот матч.

    «Шарлотт» имеет небольшие шансы пробиться в стадию плей-офф турнира. За два тура до финиша регулярки клуб с 41 баллом идет на девятой строке, уступая седьмой заветной позиции четыре балла.

    Стоит отметить, что абсолютный дебютант лиги к данному поединку подошел с серией из трех выигрышей подряд. Причем в данном отрезке он добился двух сухих викторий и одну встречу выиграл крупно.

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    На своем поле «Шарлотт» в этом сезоне заработал львиную долю своих баллов. Из 41 пункта 30 коллектив набрал как раз в родных стенах.

    «Коламбус Крю»

    «Коламбус Крю» также не теряет надежды попасть в плей-офф. За два тура до финиша регулярки он идет с 45 баллами восьмым, но седьмой строке проигрывает лишь по дополнительным показателям.

    «Банда» в финишном отрезке из десяти игр проиграла только раз. Еще в данном отрезке она добилась трех победных результатов и аж шесть встреч завершила мировыми исходами.

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    • В своей последней проведенной встрече коллектив дома переиграл «Нью-Йорк Ред Буллз» со счетом 2:1. И данной викторией он прервал свою 4-матчевую безвыигрышную серию, где было три ничьи.

    Между собой эти клубы провели два поединка, оба которых завершились нерезультативными мировыми.

    Прогноз и ставка на «Шарлотт» — «Коламбус Крю»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Шарлотт» — 2.42, победа «Коламбус Крю» — 2.93, ничья — 3.42.

    Учитывая важность данного поединка и то, что между собой эти клубы пока исключительно играли только по низам, то и в данном противостоянии ждем нерезультативного матча.

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    «Шарлотт» — «Коламбус Крю»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 06.10.2022. Прогнозы на футбол. Оппоненты и снова не смогут пробить верх
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