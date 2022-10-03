3 октября в 03:30 по мск «Нэшвилл» на своем поле примет «Хьюстон Динамо» в предпоследнем туре регулярного чемпионата МЛС-2022. «Нэшвилл» — «Хьюстон Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нэшвилл»

«Нэшвиллу» для выхода в раунд плей-офф МЛС необходимо в двух оставшихся поединках регулярки набрать всего лишь три очка.

Сейчас «желто-черные» с 47 зачетными разместились на четвертой строке в Западной конференции и в лучшем случае смогут финишировать только на строку выше, от которой отстают на три пункта.

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Коллектив очень прилично провел финишный отрезок. Так, за прошедшие шесть встреч он не проиграл ни одного раза. Начал он эту серию с четырех викторий подряд, а продолжил двумя мировыми.

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В минувшем туре «Нэшвилл» в гостях поделил очки с «Остином», сыграв 1:1. На своем же поле клуб не уступает на протяжении последних четырех встреч, выиграв три раза за это время.

«Хьюстон Динамо»

«Хьюстон Динамо» уже точно не попадет по итогам регулярного чемпионата в плей-офф. Команда засела на 13 месте в этой же конференции и может финишировать лишь одной строкой выше.

«Мандарины» очень слабо провели этот сезон, выиграв всего девять встреч из 32 проведенных, 17 матчей они еще проиграли и шесть раз делили очки со своими оппонентами.

Коллектив в отрезке прошлых четырех игр смог добиться лишь одной виктории, еще раз он сыграл вничью и дважды уступал, в том числе и в прошлом игровом дне в гостях «Лос-Анджелесу» 1:3.

На выезде в текущем первенстве «Хьюстон Динамо» проиграл в 12 из 16 проведенных встреч, еще три раза он победил и расписал одну мировую.

В истории противостоянии данных клубов насчитывается три очных поединка, в которых они по разу обыграли друг друга и раз сыграли вничью.

Прогноз и ставка на «Нэшвилл» — «Хьюстон Динамо»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Нэшвилла» — 1.45, победа «Хьюстон Динамо» — 6.50, ничья — 4.75.

«Нэшвилл» уже в этом поединке должен сделать завершающий шаг для выхода в стадию плей-офф, одолев «Хьюстон Динамо» в родных стенах с разницей в несколько мячей.