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    «Нэшвилл» забронирует себе билет в плей-офф

    «Нэшвилл» — «Хьюстон Динамо». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, регулярный чемпионат МЛС, 3 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нэшвилл» — «Хьюстон Динамо»
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    «Нэшвилл»
    3 октября в 03:30 по мск «Нэшвилл» на своем поле примет «Хьюстон Динамо» в предпоследнем туре регулярного чемпионата МЛС-2022. «Нэшвилл» — «Хьюстон Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 03 Октября 2022 года
    Нэшвилл
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    •  Нэшвилл 03:30 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо
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    «Нэшвилл»

    «Нэшвиллу» для выхода в раунд плей-офф МЛС необходимо в двух оставшихся поединках регулярки набрать всего лишь три очка.

    Сейчас «желто-черные» с 47 зачетными разместились на четвертой строке в Западной конференции и в лучшем случае смогут финишировать только на строку выше, от которой отстают на три пункта.

    Коэффициенты матча Нэшвилл — Хьюстон Динамо

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  • 1.454.507.00Фрибет$40
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    Коллектив очень прилично провел финишный отрезок. Так, за прошедшие шесть встреч он не проиграл ни одного раза. Начал он эту серию с четырех викторий подряд, а продолжил двумя мировыми.

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    В минувшем туре «Нэшвилл» в гостях поделил очки с «Остином», сыграв 1:1. На своем же поле клуб не уступает на протяжении последних четырех встреч, выиграв три раза за это время.

    «Хьюстон Динамо»

    «Хьюстон Динамо» уже точно не попадет по итогам регулярного чемпионата в плей-офф. Команда засела на 13 месте в этой же конференции и может финишировать лишь одной строкой выше.

    «Мандарины» очень слабо провели этот сезон, выиграв всего девять встреч из 32 проведенных, 17 матчей они еще проиграли и шесть раз делили очки со своими оппонентами.

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    • Коллектив в отрезке прошлых четырех игр смог добиться лишь одной виктории, еще раз он сыграл вничью и дважды уступал, в том числе и в прошлом игровом дне в гостях «Лос-Анджелесу» 1:3.

    На выезде в текущем первенстве «Хьюстон Динамо» проиграл в 12 из 16 проведенных встреч, еще три раза он победил и расписал одну мировую.

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    В истории противостоянии данных клубов насчитывается три очных поединка, в которых они по разу обыграли друг друга и раз сыграли вничью.

    Прогноз и ставка на «Нэшвилл» — «Хьюстон Динамо»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Нэшвилла» — 1.45, победа «Хьюстон Динамо» — 6.50, ничья — 4.75.

    «Нэшвилл» уже в этом поединке должен сделать завершающий шаг для выхода в стадию плей-офф, одолев «Хьюстон Динамо» в родных стенах с разницей в несколько мячей.

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    «Нэшвилл» — «Хьюстон Динамо»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 03.10.2022. Прогнозы на футбол. «Нэшвилл» забронирует себе билет в плей-офф
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