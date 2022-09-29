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    «Факел» и «Крылья» снова скатают ничью?

    «Факел» — «Крылья Советов». Ставка (к. 2.33) и прогноз на футбол, Кубок России, 29 сентября 2022

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    «Факел» — «Крылья Советов»
    В четверг, 29 сентября, воронежский «Факел» примет самарские «Крылья Советов» в рамках 3-го тура группового этапа Кубка России по футболу. Матч на Центральном стадионе профсоюзов начнется в 17:30 (мск). «Факел» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 29 Сентября 2022 года
    Факел
  • Россия. Премьер-лига
    •  Факел 17:30 Крылья Советов Крылья Советов
  • Самара
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    «Факел»

    В первом туре Кубка России «Факел» в гостях проиграл «Зениту» (0:2), а после выездного поражения от «Пари НН» (1:3) в РПЛ главный тренер воронежцев Олег Василенко был отправлен в отставку.

    Его место временно занял Дмитрий Пятибратов, под руководством которого новички Премьер-лиги одержали первую победу в сезоне, обыграв дома «Локомотив» (2:0).

    Коэффициенты матча Факел — Крылья Советов

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    В последних матчах «Факел» на выезде сначала проиграл «Спартаку» (0:3) в Кубке России, а потом поделил очки с «Сочи» в чемпионате — 1:1.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 10 туров РПЛ «Факел» с 8 очками идет на 14-м месте. Разница мячей 13-20, Максим Максимов забил 3 мяча.

    «Крылья Советов»

    В матче 1-го тура группового этапа Кубка России подопечные Игоря Осинькина на выезде проиграли «Спартаку» (0:1), а в матче РПЛ на своем поле проиграли ЦСКА (0:1).

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    • Затем «Крылья» на выезде разошлись миром с «Химками» (0:0) в рамках РПЛ, а в Кубке неожиданно для всех победили дома «Зенит» (2:0) .

    В последнем матче чемпионата России самарский клуб на выезде уступил «Ростову» со счетом 1:2.

    Все футбольные трансферы

    С 10 очками и разницей мячей 10-14 «Крылья Советов» идут на 11-м месте в таблице РПЛ. Максим Глушенков забил 4 гола.

    Прогноз и ставка

    На победу «Факела» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.15, на ничью в основное время — 3.60, а на победу «Крыльев Советов» — 2.27.

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    В первом туре команды сыграли в Самаре вничью 1:1. В прошлом сезоне соперники играли в ФНЛ: матч в Воронеже закончился со счетом 1:1, а в Самаре «Крылья» победили со счетом 5:1.

    Прогноз: «Крылья» не проиграют низовой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.69 и ТМ 2,5 за 1.95.

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    «Факел» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 29.09.2022. Прогнозы на футбол. «Факел» и «Крылья» снова скатают ничью?
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