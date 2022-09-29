В четверг, 29 сентября, воронежский «Факел» примет самарские «Крылья Советов» в рамках 3-го тура группового этапа Кубка России по футболу. Матч на Центральном стадионе профсоюзов начнется в 17:30 (мск). «Факел» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Факел»

В первом туре Кубка России «Факел» в гостях проиграл «Зениту» (0:2), а после выездного поражения от «Пари НН» (1:3) в РПЛ главный тренер воронежцев Олег Василенко был отправлен в отставку.

Его место временно занял Дмитрий Пятибратов, под руководством которого новички Премьер-лиги одержали первую победу в сезоне, обыграв дома «Локомотив» (2:0).

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В последних матчах «Факел» на выезде сначала проиграл «Спартаку» (0:3) в Кубке России, а потом поделил очки с «Сочи» в чемпионате — 1:1.

Календарь и таблица РПЛ

После 10 туров РПЛ «Факел» с 8 очками идет на 14-м месте. Разница мячей 13-20, Максим Максимов забил 3 мяча.

«Крылья Советов»

В матче 1-го тура группового этапа Кубка России подопечные Игоря Осинькина на выезде проиграли «Спартаку» (0:1), а в матче РПЛ на своем поле проиграли ЦСКА (0:1).

Затем «Крылья» на выезде разошлись миром с «Химками» (0:0) в рамках РПЛ, а в Кубке неожиданно для всех победили дома «Зенит» (2:0) .

В последнем матче чемпионата России самарский клуб на выезде уступил «Ростову» со счетом 1:2.

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С 10 очками и разницей мячей 10-14 «Крылья Советов» идут на 11-м месте в таблице РПЛ. Максим Глушенков забил 4 гола.

Прогноз и ставка

На победу «Факела» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.15, на ничью в основное время — 3.60, а на победу «Крыльев Советов» — 2.27.

В первом туре команды сыграли в Самаре вничью 1:1. В прошлом сезоне соперники играли в ФНЛ: матч в Воронеже закончился со счетом 1:1, а в Самаре «Крылья» победили со счетом 5:1.

Прогноз: «Крылья» не проиграют низовой матч .