Португалия сыграет на своем поле с Испанией в рамках 6-го тура группового этапа Лиги наций. Матч пройдет 27 сентября, начало — в 21:45 мск. Португалия — Испания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Португалия

Португальцы перед последним туров лидируют в своем квартете. Для сохранения первой позиции им достаточно сыграть вничью.

Криштиану Роналду и компания отлично атакуют. Португалия настреляла 11 мячей в 5 матчах.

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Минувший тур команда провела шикарно. На выезде португальцы не оставили шансов обороне Чехии (0:4).

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Португалия в последнее время сложно играет против испанцев. Пять последних матчей завершились вничью.

Испания

«Фурия Роха» просто обязана добывать победу в заключительном туре. Вот только забивает команда с натугой — 7 мячей в 5 матчах.

В минувшем туре Испания потерпела сенсационное поражение. Дома команда умудрилась уступить Швейцарии (1:2).

Заметно, что испанцы испытывают сложности в организации атак. Да и оборона нередко откровенно сбоит.

В этом поединке Испания явно не планирует отсиживаться в тылах. «Фурия Роха» наверняка будет действовать активно.

Ставка

На победу Португалии в этом матче можно поставить за 2.32, ничью букмекеры предлагают взять за 3.46, а победу Испании — за 3.36.

Португальцев устроит даже ничья, что может повлиять на настрой команды.

Испания обязана активно атаковать .

Испанцам ничего другого не остается, кроме как активно идти в атаку. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора Испании -1.5, поставить на это можно с коэффициентом 7.00. Для остальных — более умеренный прогноз.