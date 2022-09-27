Португалия
Португальцы перед последним туров лидируют в своем квартете. Для сохранения первой позиции им достаточно сыграть вничью.
Криштиану Роналду и компания отлично атакуют. Португалия настреляла 11 мячей в 5 матчах.
Коэффициенты матча Португалия — Испания
Минувший тур команда провела шикарно. На выезде португальцы не оставили шансов обороне Чехии (0:4).
Португалия в последнее время сложно играет против испанцев. Пять последних матчей завершились вничью.
Испания
«Фурия Роха» просто обязана добывать победу в заключительном туре. Вот только забивает команда с натугой — 7 мячей в 5 матчах.
В минувшем туре Испания потерпела сенсационное поражение. Дома команда умудрилась уступить Швейцарии (1:2).
Заметно, что испанцы испытывают сложности в организации атак. Да и оборона нередко откровенно сбоит.
В этом поединке Испания явно не планирует отсиживаться в тылах. «Фурия Роха» наверняка будет действовать активно.
Ставка
На победу Португалии в этом матче можно поставить за 2.32, ничью букмекеры предлагают взять за 3.46, а победу Испании — за 3.36.
Португальцев устроит даже ничья, что может повлиять на настрой команды.
Испания
Испанцам ничего другого не остается, кроме как активно идти в атаку. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора Испании -1.5, поставить на это можно с коэффициентом 7.00. Для остальных — более умеренный прогноз.