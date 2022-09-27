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    Испанцы уверенно одолеют Португалию

    Португалия — Испания. Дерзкая ставка за 7.00 на матч Лиги наций 27 сентября 2022 года

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    Жорди Альба
    Португалия сыграет на своем поле с Испанией в рамках 6-го тура группового этапа Лиги наций. Матч пройдет 27 сентября, начало — в 21:45 мск. Португалия — Испания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A2 27 Сентября 2022 года
    Португалия
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    •  Португалия 21:45 Испания Испания
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    Португалия

    Португальцы перед последним туров лидируют в своем квартете. Для сохранения первой позиции им достаточно сыграть вничью.

    Криштиану Роналду и компания отлично атакуют. Португалия настреляла 11 мячей в 5 матчах.

    Коэффициенты матча Португалия — Испания

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    Минувший тур команда провела шикарно. На выезде португальцы не оставили шансов обороне Чехии (0:4).

    Все прогнозы на Лигу наций

    Португалия в последнее время сложно играет против испанцев. Пять последних матчей завершились вничью.

    Испания

    «Фурия Роха» просто обязана добывать победу в заключительном туре. Вот только забивает команда с натугой — 7 мячей в 5 матчах.

    В минувшем туре Испания потерпела сенсационное поражение. Дома команда умудрилась уступить Швейцарии (1:2).

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    • Заметно, что испанцы испытывают сложности в организации атак. Да и оборона нередко откровенно сбоит.

    В этом поединке Испания явно не планирует отсиживаться в тылах. «Фурия Роха» наверняка будет действовать активно.

    Ставка

    На победу Португалии в этом матче можно поставить за 2.32, ничью букмекеры предлагают взять за 3.46, а победу Испании — за 3.36.

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    Португальцев устроит даже ничья, что может повлиять на настрой команды.

    Испания обязана активно атаковать.

    Испанцам ничего другого не остается, кроме как активно идти в атаку. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора Испании -1.5, поставить на это можно с коэффициентом 7.00. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    Португалия — Испания: прогноз, ставка (7.00), статистика, коэффициенты матча 27.09.2022. Прогнозы на футбол. Испанцы уверенно одолеют Португалию
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