«Даугавпилс»
«Даугавпилс» пока не может записать сезон себе в актив. Команда занимает скромнейшее 7 место в таблице.
«Даугавпилс» не слишком успешно атакует. В 28 матчах команда сумела отличиться всего 21 раз.
В своем предыдущем поединке команда добыла один зачетный балл. «Даугавпилс» не сумел одолеть «Тукумс 2000» (0:0).
«Даугавпилс» исторически сложно играет с РФШ. Последняя виктория над оппонентом датирована еще апрелем 2016 года.
РФШ
РФШ нынешний сезон проводит не столь удачно. Текущее 3 место в таблице видится скромным результатом.
Команда вполне результативно атакует. В 28 поединках забито уже 65 мячей в ворота соперников — второй показатель в лиге.
В минувшем туре чемпионата Латвии команда добыла три очка. РФШ разгромил «Спартакс» (3:0).
После того рижане уступили в матче группового этапа Лиги конференций. Дома РФШ проиграл «Хартсу» (0:2).
Прогноз и ставка
На победу РФШ в этом матче можно поставить за 1.27, ничью букмекеры предлагают взять за 5.30, а победу «Даугавпилса» — за 9.70.
«Даугавпилс» крайне слабо атакует.
РФШ
РФШ смотрится на голову сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Фора РФШ -2.5 с коэффициентом 2.69.