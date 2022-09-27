«Даугавпилс» сыграет на своем поле с РФШ в рамках 29-го тура чемпионата Латвии. Матч пройдет 27 сентября, начало — в 16:00 мск. «Даугавпилс» — РФШ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даугавпилс»

«Даугавпилс» пока не может записать сезон себе в актив. Команда занимает скромнейшее 7 место в таблице.

«Даугавпилс» не слишком успешно атакует. В 28 матчах команда сумела отличиться всего 21 раз.

В своем предыдущем поединке команда добыла один зачетный балл. «Даугавпилс» не сумел одолеть «Тукумс 2000» (0:0).

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«Даугавпилс» исторически сложно играет с РФШ. Последняя виктория над оппонентом датирована еще апрелем 2016 года.

РФШ

РФШ нынешний сезон проводит не столь удачно. Текущее 3 место в таблице видится скромным результатом.

Команда вполне результативно атакует. В 28 поединках забито уже 65 мячей в ворота соперников — второй показатель в лиге.

В минувшем туре чемпионата Латвии команда добыла три очка. РФШ разгромил «Спартакс» (3:0).

После того рижане уступили в матче группового этапа Лиги конференций. Дома РФШ проиграл «Хартсу» (0:2).

Прогноз и ставка

На победу РФШ в этом матче можно поставить за 1.27, ничью букмекеры предлагают взять за 5.30, а победу «Даугавпилса» — за 9.70.

«Даугавпилс» крайне слабо атакует.

РФШ борется за самые высокие места .

РФШ смотрится на голову сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Фора РФШ -2.5 с коэффициентом 2.69.