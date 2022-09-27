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    Разгромная победа РФШ?!

    «Даугавпилс» — РФШ. Прогноз, ставка (к. 2.69) на футбол, чемпионат Латвии, 27 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Даугавпилс» — РФШ
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    РФШ
    «Даугавпилс» сыграет на своем поле с РФШ в рамках 29-го тура чемпионата Латвии. Матч пройдет 27 сентября, начало — в 16:00 мск. «Даугавпилс» — РФШ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Латвия. Высшая лига 27 Сентября 2022 года
    Даугавпилс
  • Латвия. Высшая лига
    •  Даугавпилс 16:00 РФШ РФШ
  • Рига
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    «Даугавпилс»

    «Даугавпилс» пока не может записать сезон себе в актив. Команда занимает скромнейшее 7 место в таблице.

    «Даугавпилс» не слишком успешно атакует. В 28 матчах команда сумела отличиться всего 21 раз.

    В своем предыдущем поединке команда добыла один зачетный балл. «Даугавпилс» не сумел одолеть «Тукумс 2000» (0:0).

    Все прогнозы на футбол

    «Даугавпилс» исторически сложно играет с РФШ. Последняя виктория над оппонентом датирована еще апрелем 2016 года.

    РФШ

    РФШ нынешний сезон проводит не столь удачно. Текущее 3 место в таблице видится скромным результатом.

    Команда вполне результативно атакует. В 28 поединках забито уже 65 мячей в ворота соперников — второй показатель в лиге.

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    • В минувшем туре чемпионата Латвии команда добыла три очка. РФШ разгромил «Спартакс» (3:0).

    После того рижане уступили в матче группового этапа Лиги конференций. Дома РФШ проиграл «Хартсу» (0:2).

    Прогноз и ставка

    На победу РФШ в этом матче можно поставить за 1.27, ничью букмекеры предлагают взять за 5.30, а победу «Даугавпилса» — за 9.70.

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    «Даугавпилс» крайне слабо атакует.

    РФШ борется за самые высокие места.

    РФШ смотрится на голову сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Фора РФШ -2.5 с коэффициентом 2.69.

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    «Даугавпилс» — РФШ: прогноз, ставка (2.69), статистика, коэффициенты матча 27.09.2022. Прогнозы на футбол. Разгромная победа РФШ?!
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