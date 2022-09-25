«Шинник» сыграет на своем поле с «Рубином» в рамках 11-го тура чемпионата России. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 16:00 мск. «Шинник» — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шинник»

От команд Вадима Евсеева всегда ожидают проявления бойцовских качеств. И ведь не зря: ярославцы именно такие!

Да, нынешнее 11 место не назовешь высоким. Однако для новичка первой лиги 12 очков в 10 матчах можно аттестовать, как позитивный результат.

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Минувший тур для ярославцев сложился неплохо. На выезде «Шинник» расписал мировую с «Волгой» (1:1).

Прогнозы на ФНЛ

С казанцами команда играет неудачно. Из пяти последних поединков проиграно три при двух ничьих.

«Рубин»

Казанцы наконец-то полноценно освоились в «лучшей лиге мира». Команда Леонида Слуцкого уже вторая.

При этом «Рубин» забивает чаще всех в лиге. В 10 матчах игроки казанского клуба наколотили 19 мячей.

В предыдущем туре «Рубин» добыл три очка. Дома подопечные Слуцкого сумели переиграть ершистый «Волгарь» (3:2).

Нет сомнений, что казанцы снова едут за тремя очками. При этом у них есть все шансы добыть третью победу подряд.

Прогноз и ставка

На победу «Рубина» в этом матче можно поставить за 1.61, ничью букмекеры предлагают взять за 3.70, а победу «Шинника» — за 6.40.

«Шинник» довольно неплохо выглядит в атаке . «Рубин» наверняка будет действовать первым номером.

«Рубин» шикарно атакует, но, вместе с тем, частенько пропускает. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.25.