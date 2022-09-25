«Шинник»
От команд Вадима Евсеева всегда ожидают проявления бойцовских качеств. И ведь не зря: ярославцы именно такие!
Да, нынешнее 11 место не назовешь высоким. Однако для новичка первой лиги 12 очков в 10 матчах можно аттестовать, как позитивный результат.
Коэффициенты матча Шинник — Рубин
Минувший тур для ярославцев сложился неплохо. На выезде «Шинник» расписал мировую с «Волгой» (1:1).
С казанцами команда играет неудачно. Из пяти последних поединков проиграно три при двух ничьих.
«Рубин»
Казанцы наконец-то полноценно освоились в «лучшей лиге мира». Команда Леонида Слуцкого уже вторая.
При этом «Рубин» забивает чаще всех в лиге. В 10 матчах игроки казанского клуба наколотили 19 мячей.
В предыдущем туре «Рубин» добыл три очка. Дома подопечные Слуцкого сумели переиграть ершистый «Волгарь» (3:2).
Нет сомнений, что казанцы снова едут за тремя очками. При этом у них есть все шансы добыть третью победу подряд.
Прогноз и ставка
На победу «Рубина» в этом матче можно поставить за 1.61, ничью букмекеры предлагают взять за 3.70, а победу «Шинника» — за 6.40.
«Шинник»
«Рубин» шикарно атакует, но, вместе с тем, частенько пропускает. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.25.