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    Голевой обмен в Ярославле заказывали?!

    «Шинник» — «Рубин». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Первая лига, 25 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шинник» — «Рубин»
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    Виталий Лисакович
    «Шинник» сыграет на своем поле с «Рубином» в рамках 11-го тура чемпионата России. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 16:00 мск. «Шинник» — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 25 Сентября 2022 года
    Шинник
  • Ярославль
    •  Шинник 16:00 Рубин Рубин
  • Казань
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    «Шинник»

    От команд Вадима Евсеева всегда ожидают проявления бойцовских качеств. И ведь не зря: ярославцы именно такие!

    Да, нынешнее 11 место не назовешь высоким. Однако для новичка первой лиги 12 очков в 10 матчах можно аттестовать, как позитивный результат.

    Коэффициенты матча Шинник — Рубин

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    Минувший тур для ярославцев сложился неплохо. На выезде «Шинник» расписал мировую с «Волгой» (1:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    С казанцами команда играет неудачно. Из пяти последних поединков проиграно три при двух ничьих.

    «Рубин»

    Казанцы наконец-то полноценно освоились в «лучшей лиге мира». Команда Леонида Слуцкого уже вторая.

    При этом «Рубин» забивает чаще всех в лиге. В 10 матчах игроки казанского клуба наколотили 19 мячей.

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    • В предыдущем туре «Рубин» добыл три очка. Дома подопечные Слуцкого сумели переиграть ершистый «Волгарь» (3:2).

    Нет сомнений, что казанцы снова едут за тремя очками. При этом у них есть все шансы добыть третью победу подряд.

    Прогноз и ставка

    На победу «Рубина» в этом матче можно поставить за 1.61, ничью букмекеры предлагают взять за 3.70, а победу «Шинника» — за 6.40.

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    «Шинник» довольно неплохо выглядит в атаке. «Рубин» наверняка будет действовать первым номером.

    «Рубин» шикарно атакует, но, вместе с тем, частенько пропускает. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.25.

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    «Шинник» — «Рубин»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 25.09.2022. Прогнозы на футбол. Голевой обмен в Ярославле заказывали?!
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