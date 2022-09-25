Азербайджан
Хозяева поля идут в таблице вторыми по счету, имея только 7 пунктов на счету. Победа в позапрошлом туре стала первым успехом в Лиге наций текущего розыгрыша.
Азербайджан смог справиться с Белоруссией, выиграв 2:0. После этого команда обыграла на выезде Словакию 2:1.
Коэффициенты матча Азербайджан — Казахстан
Таким образом сборная может увеличить серию победных матчей до трех.
Помимо этого азербайджанцы проиграли Словакии (0:1) и Казахстану (0:2). Отметим, что победа над белорусами стала первым успешным результатом сборной в официальных встречах с 8 сентября 2020 года.
Казахстан
В этом же розыгрыше Лиги наций казахи уже обеспечили себе повышение в классе. После пяти туров они набрали 13 очков и досрочно выиграли группу.
Казахстан опережает ближайшего преследователя на шесть баллов. На один балл от него отстает Словакия, которая еще может стать второй.
«Желто-синие» в данном турнире еще не проигрывали. Они расписали выездную мировую с Белоруссией 1:1, дважды обыграли Словакию (2:1 и 1:0) и дома справились с Азербайджаном (2:0) и той же Белоруссией (2:1).
Стоит отметить, что у Казахстана только одно фиаско за последние восемь встреч, одна мировая и шесть победных результатов.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.
Успех гостей оценивается в 3,25, тогда как ничья — в 3,00.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,12.