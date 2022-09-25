Cборная Азербайджана сыграет на своем поле против команды Казахстана в рамках 6-го тура группового этапа Лиги наций. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 19:00 мск. Азербайджан — Казахстан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Азербайджан

Хозяева поля идут в таблице вторыми по счету, имея только 7 пунктов на счету. Победа в позапрошлом туре стала первым успехом в Лиге наций текущего розыгрыша.

Азербайджан смог справиться с Белоруссией, выиграв 2:0. После этого команда обыграла на выезде Словакию 2:1.

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Таким образом сборная может увеличить серию победных матчей до трех.

Все прогнозы на Лигу наций

Помимо этого азербайджанцы проиграли Словакии (0:1) и Казахстану (0:2). Отметим, что победа над белорусами стала первым успешным результатом сборной в официальных встречах с 8 сентября 2020 года.

Казахстан

В этом же розыгрыше Лиги наций казахи уже обеспечили себе повышение в классе. После пяти туров они набрали 13 очков и досрочно выиграли группу.

Казахстан опережает ближайшего преследователя на шесть баллов. На один балл от него отстает Словакия, которая еще может стать второй.

«Желто-синие» в данном турнире еще не проигрывали. Они расписали выездную мировую с Белоруссией 1:1, дважды обыграли Словакию (2:1 и 1:0) и дома справились с Азербайджаном (2:0) и той же Белоруссией (2:1).

Стоит отметить, что у Казахстана только одно фиаско за последние восемь встреч, одна мировая и шесть победных результатов.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.

Успех гостей оценивается в 3,25, тогда как ничья — в 3,00.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,12.