ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего СимеонеГолый король: Симеоне и «Атлетико» в кризисе Эден АзарСыны отечества. Шесть игроков, которые лучше играют за сборную, чем за клуб Килиан Мбаппе Лига наций. Англия и Франция в опасности, Германия рискует остаться без повышения
  • 23:50
    • Гол Салаи принес Венгрии победу над Германией
  • 23:40
    • Италия минимально выиграла у Англии
  • 23:48
    • Дани Алвес: Роналду является примером для всех нас
  • 23:39
    • Финляндия и Румыния разошлись миром, Босния обыграла Черногорию
  • 23:11
    • Игроки «Барселоны» Араухо и Кунде получили травмы в сборных
  • 20:04
    • Холанн: Я был фанатом «Манчестер Сити» всю мою жизнь
  • 19:35
    • Лукас Эрнандес может продлить контракт с «Баварией»
    Все новости спорта

    Удержится ли Азербайджан на втором месте?

    Азербайджан — Казахстан. Прогноз (к. 2.12) и ставки на Лигу наций 25 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу наций Прогнозы на Сборная Азербайджана Прогнозы на Сборная Казахстана Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Прогноз и ставки на Азербайджан — Казахстан
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Казахстан уже вышел в дивизион B
    Cборная Азербайджана сыграет на своем поле против команды Казахстана в рамках 6-го тура группового этапа Лиги наций. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 19:00 мск. Азербайджан — Казахстан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига наций УЕФА. C3 25 Сентября 2022 года

    Азербайджан

    Хозяева поля идут в таблице вторыми по счету, имея только 7 пунктов на счету. Победа в позапрошлом туре стала первым успехом в Лиге наций текущего розыгрыша.

    Азербайджан смог справиться с Белоруссией, выиграв 2:0. После этого команда обыграла на выезде Словакию 2:1.

    Коэффициенты матча Азербайджан — Казахстан

    1X2Новым игрокам
  • 2.203.153.60Фрибет$40
    •

    Таким образом сборная может увеличить серию победных матчей до трех.

    Все прогнозы на Лигу наций

    Помимо этого азербайджанцы проиграли Словакии (0:1) и Казахстану (0:2). Отметим, что победа над белорусами стала первым успешным результатом сборной в официальных встречах с 8 сентября 2020 года.

    Казахстан

    В этом же розыгрыше Лиги наций казахи уже обеспечили себе повышение в классе. После пяти туров они набрали 13 очков и досрочно выиграли группу.

    Казахстан опережает ближайшего преследователя на шесть баллов. На один балл от него отстает Словакия, которая еще может стать второй.

  • Лига наций. Англия и Франция в опасности, Германия рискует остаться без повышения
  • Все интриги оставшихся двух туров Лиги наций УЕФА
  • 22/09/2022

    • «Желто-синие» в данном турнире еще не проигрывали. Они расписали выездную мировую с Белоруссией 1:1, дважды обыграли Словакию (2:1 и 1:0) и дома справились с Азербайджаном (2:0) и той же Белоруссией (2:1).

    Стоит отметить, что у Казахстана только одно фиаско за последние восемь встреч, одна мировая и шесть победных результатов.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Успех гостей оценивается в 3,25, тогда как ничья — в 3,00.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,12.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.48
  • Прогноз на матч Самсонова — Чжан Шуай
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Чжэн Циньвэнь — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Мария — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  2.94
  • Прогноз на матч Остапенко — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Армения — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч ЮАР — Сьерра-Леоне
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Кыргызстан — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Локомотив — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Северсталь — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Португалия U21 — Грузия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Словения — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Азербайджан — Казахстан: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 25.09.2022. Прогнозы на футбол. Удержится ли Азербайджан на втором месте?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры