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    Молодые португальцы разгромят грузинских сверстников

    Португалия U21 — Грузия U21. Прогноз, ставка (к. 2.46) на футбол, товарищеский матч, 24 сентября 2022 года

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    Гонсалу Рамуш
    Португалия U21 сыграет на своем поле с Грузией U21 в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 19:00 мск. Португалия U21 — Грузия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 22 Сентября 2022 года
    1. FC Frankfurt
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    •  1. FC Frankfurt 17:30 Герта Герта
  • Берлин
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    Португалия U21

    Молодые португальцы традиционно сильны. Особенно эта касается атаки, где блистает Гонсалу Рамуш.

    Вот и квалификацию на чемпионат Европы в своей возрастной категории Португалия U21 провела блестяще. 9 побед и одна ничья в 10 матчах — прекрасный результат.

    Причем в 10 матчах португальская молодежь настреляла 41 гол. В свои же ворота пропущено лишь три мяча.

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    Наверняка и в этом поединке Португалия U21 сыграет активно в атаке. Рамуш и компания не должны испытать проблем.

    Грузия U21

    Этой команде тоже палец в рот не клади. Молодые грузины способны оказать достойное сопротивление кому угодно.

    Более того, сборная Грузии U21 выиграла три своих последних поединка. Поочередно были биты молодые англичане, эстонцы и румыны.

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    • Так что мотивации команде будет не занимать. Дать бой португальцам — отличный шанс заявить о себе во весь голос.

    В этом поединке грузины наверняка будут действовать вторым номером. Впрочем, свои шансы у ворот соперника у команды будут.

    Прогноз и ставка

    На победу Португалии U21 в этом матче можно поставить за 1.18, ничью букмекеры предлагают взять за 6.35, а победу Грузии U21 — за 12.00.

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    Атака во главе с Рамушем должна смести оборону соперника.

    Грузины постараются оказать достойное сопротивление португальцам.

    Португальцы существенно превосходят соперника в классе. Наши прогноз и ставка — Фора Португалии U21 -2.5 с коэффициентом 2.46.

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    Португалия U21 — Грузия U21: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 24.09.2022. Прогнозы на футбол. Молодые португальцы разгромят грузинских сверстников
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