Португалия U21
Молодые португальцы традиционно сильны. Особенно эта касается атаки, где блистает Гонсалу Рамуш.
Вот и квалификацию на чемпионат Европы в своей возрастной категории Португалия U21 провела блестяще. 9 побед и одна ничья в 10 матчах — прекрасный результат.
Причем в 10 матчах португальская молодежь настреляла 41 гол. В свои же ворота пропущено лишь три мяча.
Наверняка и в этом поединке Португалия U21 сыграет активно в атаке. Рамуш и компания не должны испытать проблем.
Грузия U21
Этой команде тоже палец в рот не клади. Молодые грузины способны оказать достойное сопротивление кому угодно.
Более того, сборная Грузии U21 выиграла три своих последних поединка. Поочередно были биты молодые англичане, эстонцы и румыны.
Так что мотивации команде будет не занимать. Дать бой португальцам — отличный шанс заявить о себе во весь голос.
В этом поединке грузины наверняка будут действовать вторым номером. Впрочем, свои шансы у ворот соперника у команды будут.
Прогноз и ставка
На победу Португалии U21 в этом матче можно поставить за 1.18, ничью букмекеры предлагают взять за 6.35, а победу Грузии U21 — за 12.00.
Атака во главе с Рамушем
Грузины постараются оказать достойное сопротивление португальцам.
Португальцы существенно превосходят соперника в классе. Наши прогноз и ставка — Фора Португалии U21 -2.5 с коэффициентом 2.46.