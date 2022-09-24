Португалия U21 сыграет на своем поле с Грузией U21 в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 19:00 мск. Португалия U21 — Грузия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Португалия U21

Молодые португальцы традиционно сильны. Особенно эта касается атаки, где блистает Гонсалу Рамуш.

Вот и квалификацию на чемпионат Европы в своей возрастной категории Португалия U21 провела блестяще. 9 побед и одна ничья в 10 матчах — прекрасный результат.

Причем в 10 матчах португальская молодежь настреляла 41 гол. В свои же ворота пропущено лишь три мяча.

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Наверняка и в этом поединке Португалия U21 сыграет активно в атаке. Рамуш и компания не должны испытать проблем.

Грузия U21

Этой команде тоже палец в рот не клади. Молодые грузины способны оказать достойное сопротивление кому угодно.

Более того, сборная Грузии U21 выиграла три своих последних поединка. Поочередно были биты молодые англичане, эстонцы и румыны.

Так что мотивации команде будет не занимать. Дать бой португальцам — отличный шанс заявить о себе во весь голос.

В этом поединке грузины наверняка будут действовать вторым номером. Впрочем, свои шансы у ворот соперника у команды будут.

Прогноз и ставка

На победу Португалии U21 в этом матче можно поставить за 1.18, ничью букмекеры предлагают взять за 6.35, а победу Грузии U21 — за 12.00.

Атака во главе с Рамушем должна смести оборону соперника .

Грузины постараются оказать достойное сопротивление португальцам.

Португальцы существенно превосходят соперника в классе. Наши прогноз и ставка — Фора Португалии U21 -2.5 с коэффициентом 2.46.