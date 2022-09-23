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    Уругвай переиграет иранцев

    Иран — Уругвай. Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, товарищеский матч, 23 сентября 2022 года

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    Эдинсон Кавани
    Иран сыграет на своем поле с Уругваем в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 19:00 мск. Иран — Уругвай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 23 Сентября 2022 года
    Иран
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    Иран

    Иранцы высоко котируются в азиатском футболе. Вот только на мировых чемпионатах команда все никак не выстрелит.

    Сборная Ирана легко прошла квалификацию на очередной Мундиаль. В 10 матчах команда набрала 25 очков.

    Коэффициенты матча Иран — Уругвай

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    Последний контрольный поединок иранцы провели не лучшим образом. Команда уступила сборной Алжира (2:1).

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    Мехди Тареми способен, что называется, сделать разницу. Форвард «Порту» забил 4 мяча в отборочном цикле к чемпионату мира.

    Уругвай

    Сборная Уругвая традиционно сильна по именам. Состав команды буквально начинен звездами первой величины.

    Вот и в отборочном турнире к чемпионату мира команда выступила неплохо. 3 место в группе вслед за Бразилией и Аргентиной выглядит достойным результатом.

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    • В последнем своем поединке команда показала свою силу. В контрольной встрече с Панамой уругвайцы были убедительны (5:0).

    В составе команды стоит отметить Эдинсона Кавани. Нестареющий форвард все еще опасен у ворот соперников.

    Прогноз и ставка

    На победу Уругвая в этом матче можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают взять за 3.44, а победу Ирана — за 3.48.

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    Звездная атака уругвайцев должна проявить себя во всей красе.

    Иранцы не столь уверенно выглядят в матчах с сильными соперниками.

    Уругвай имеет в своем распоряжении блестящих атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Победа Уругвая с коэффициентом 2.05.

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    Иран — Уругвай: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 23.09.2022. Прогнозы на футбол. Уругвай переиграет иранцев
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