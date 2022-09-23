Иран сыграет на своем поле с Уругваем в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 19:00 мск. Иран — Уругвай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Иран

Иранцы высоко котируются в азиатском футболе. Вот только на мировых чемпионатах команда все никак не выстрелит.

Сборная Ирана легко прошла квалификацию на очередной Мундиаль. В 10 матчах команда набрала 25 очков.

Коэффициенты матча Иран — Уругвай 1X2Новым игрокам 3.953.551.93Фрибет$40

Последний контрольный поединок иранцы провели не лучшим образом. Команда уступила сборной Алжира (2:1).

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Мехди Тареми способен, что называется, сделать разницу. Форвард «Порту» забил 4 мяча в отборочном цикле к чемпионату мира.

Уругвай

Сборная Уругвая традиционно сильна по именам. Состав команды буквально начинен звездами первой величины.

Вот и в отборочном турнире к чемпионату мира команда выступила неплохо. 3 место в группе вслед за Бразилией и Аргентиной выглядит достойным результатом.

В последнем своем поединке команда показала свою силу. В контрольной встрече с Панамой уругвайцы были убедительны (5:0).

В составе команды стоит отметить Эдинсона Кавани. Нестареющий форвард все еще опасен у ворот соперников.

Прогноз и ставка

На победу Уругвая в этом матче можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают взять за 3.44, а победу Ирана — за 3.48.

Звездная атака уругвайцев должна проявить себя во всей красе .

Иранцы не столь уверенно выглядят в матчах с сильными соперниками.

Уругвай имеет в своем распоряжении блестящих атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Победа Уругвая с коэффициентом 2.05.