Иран
Иранцы высоко котируются в азиатском футболе. Вот только на мировых чемпионатах команда все никак не выстрелит.
Сборная Ирана легко прошла квалификацию на очередной Мундиаль. В 10 матчах команда набрала 25 очков.
Коэффициенты матча Иран — Уругвай
Последний контрольный поединок иранцы провели не лучшим образом. Команда уступила сборной Алжира (2:1).
Мехди Тареми способен, что называется, сделать разницу. Форвард «Порту» забил 4 мяча в отборочном цикле к чемпионату мира.
Уругвай
Сборная Уругвая традиционно сильна по именам. Состав команды буквально начинен звездами первой величины.
Вот и в отборочном турнире к чемпионату мира команда выступила неплохо. 3 место в группе вслед за Бразилией и Аргентиной выглядит достойным результатом.
В последнем своем поединке команда показала свою силу. В контрольной встрече с Панамой уругвайцы были убедительны (5:0).
В составе команды стоит отметить Эдинсона Кавани. Нестареющий форвард все еще опасен у ворот соперников.
Прогноз и ставка
На победу Уругвая в этом матче можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают взять за 3.44, а победу Ирана — за 3.48.
Звездная
Иранцы не столь уверенно выглядят в матчах с сильными соперниками.
Уругвай имеет в своем распоряжении блестящих атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Победа Уругвая с коэффициентом 2.05.