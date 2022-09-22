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    «Турция» продлит серию уверенных побед

    Турция — Люксембург. Прогноз, ставка (к. 2.33) на футбол, Лига Наций, 22 сентября 2022 года

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    Турция на своем поле сыграет против Люксембурга в рамках группового этапа Лиги Наци. Матч состоится 22 сентября, начало — 21:45 (мск). Турция — Люксембург: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C1 22 Сентября 2022 года
    Турция
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    •  Турция 21:45 Люксембург Люксембург
  • Люксембург
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    Турция

    «Лунные звезды» показали прекрасный старт в Лиге Наций и собрали максимальное количество очков после 4-х сыгранных матчей — 12 и таким образом располагаются на первом месте в группе С.

    Сборная Турции мало того, что выиграла во всех матчах группового этапа Лиги Наций, так еще, стоит заметить, что эта команда при 14 забитых голах в ворота соперников, в свои не пропустила ни одного.

    Коэффициенты матча Турция — Люксембург

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    В первых двух турах «лунные звезды» разгромили таких соперников как Фарерские острова на своем поле со счетом 4:0, а в следующей встрече турки еще больше поиздевались над Литвой обыграв их со счетом 0:6 на выезде.

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    Крупнейшее достижение команды — 3-е место на чемпионате мира 2002. Также Турция заняла 3-е место на Кубке конфедераций 2003, 3-4 место на чемпионате Европы 2008.

    Люксембург

    «Красные львы» показали не такие хорошие результаты в группе С, но все же смогли забраться на второе место в турнирной таблице набрав 7 очков. Эта команда забила 5 голов, а в свои ворота пропустила — 4.

    На старте группового этапа сборная Люксембурга показала хорошие результаты и одержала две победы подряд над такими соперниками как Литва обыграв их со счетом 0:2 и Фарерские острова со счетом 0:1.

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    • Но после этого «красные львы» начали терять очки. Сначала Люксембург проиграл нынешнему сопернику Турции со счетом 0:2, а после этого не смог определить сильнейшего в матче с Фарерскими островами, завершив поединок ничьей со счетом 2:2.

    Из 5-ти очных встреч нынешних соперников сборная Люксембурга смогла одержать победу лишь один раз, и то в далеком 1972 году, а во всех остальных матчах Турция была сильнее.

    Прогноз и ставка

    На победу сборной Турции в этом матче можно поставить за 1.25, ничью букмекеры предлагают взять за 5.85, а победу сборной Люксембурга — за 11.50.

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    Прогноз - Сборная Турции является абсолютным лидером группы С, которого вряд ли уже кто-то скинет с первого места. В первом матче между нынешними соперниками турки на выезде смогли победить со счетом 0:2, а на домашней арене «лунные звезды» покажут результат еще лучше.

    Ставка - Победа Турции с форой (-2) за 2.33.

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    Турция — Люксембург: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 22.09.2022. Прогнозы на футбол. «Турция» продлит серию уверенных побед
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