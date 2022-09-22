Исландия сыграет на своем поле с Венесуэлой в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 19:00 мск. Исландия — Венесуэла: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Исландия

Эта команда не отличается стабильностью результатов. Исландцы верны своему статусу середняка европейского футбола.

Правда, этот свой последний поединок исландцы провели еще три месяца назад. В рамках Лиги наций команда расписала мировую с Израилем (2:2).

Причем Исландия не проигрывает уже полгода. Последняя неудача случилась еще в марте, когда островитяне были разгромлены Испанией (5:0).

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Наверняка в этом поединке исландцы постараются сыграть как можно активнее в атаке. Свои шансы у ворот соперника у команды будут.

Венесуэла

Венесуэльцы не смогли преодолеть квалификацию на Чемпионат мира. Команда в итоге замкнула турнирную таблицу в южноамериканской зоне.

Да и вообще, в матче с более-менее сильными оппонентами Венесуэла выглядит явно не лучшим образом. Класса явно не хватает…

Зато в последних контрольных матчах венесуэльцы выглядели прилично. Мальтийцы и сборная Саудовской Аравии были обыграны минимально.

Вот и в этом поединке команда не будет отсиживаться в тылах. Тем паче, хочется же продлить победную серию?!

Прогноз и ставка

На победу Исландии в этом матче можно поставить за 2.39, ничью букмекеры предлагают взять за 3.45, а победу Венесуэлы — за 3.12.

Исландцы наверняка будут активно атаковать .

Венесуэльцы не столь успешно противостоят сильным оппонентам.

Исландия довольно неплохо атакует. Наши прогноз и ставка — Победа Исландии с коэффициентом 2.39.