Исландия
Эта команда не отличается стабильностью результатов. Исландцы верны своему статусу середняка европейского футбола.
Правда, этот свой последний поединок исландцы провели еще три месяца назад. В рамках Лиги наций команда расписала мировую с Израилем (2:2).
Причем Исландия не проигрывает уже полгода. Последняя неудача случилась еще в марте, когда островитяне были разгромлены Испанией (5:0).
Наверняка в этом поединке исландцы постараются сыграть как можно активнее в атаке. Свои шансы у ворот соперника у команды будут.
Венесуэла
Венесуэльцы не смогли преодолеть квалификацию на Чемпионат мира. Команда в итоге замкнула турнирную таблицу в южноамериканской зоне.
Да и вообще, в матче с более-менее сильными оппонентами Венесуэла выглядит явно не лучшим образом. Класса явно не хватает…
Зато в последних контрольных матчах венесуэльцы выглядели прилично. Мальтийцы и сборная Саудовской Аравии были обыграны минимально.
Вот и в этом поединке команда не будет отсиживаться в тылах. Тем паче, хочется же продлить победную серию?!
Прогноз и ставка
На победу Исландии в этом матче можно поставить за 2.39, ничью букмекеры предлагают взять за 3.45, а победу Венесуэлы — за 3.12.
Исландцы
Венесуэльцы не столь успешно противостоят сильным оппонентам.
Исландия довольно неплохо атакует. Наши прогноз и ставка — Победа Исландии с коэффициентом 2.39.