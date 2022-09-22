ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинОжидаемая трагедия. Сборная России не сыграет на Евро-2024 Серхио РамосТоп-8 футболистов, которые наслаждаются хейтом Игроки сборной РоссииКоманда Карпина в новой реальности. Сборная должна играть, подготовка продолжается
  • 21:28
    • «Куньлунь» в овертайме одолел ЦСКА
  • 20:42
    • Карпин о контракте с РФС: Хотелось бы продолжать работать? Не знаю
  • 20:25
    • Карпин высказался о дальнейших планах сборной по матчам
    Все новости спорта

    Исландия одолеет венесуэльцев

    Исландия — Венесуэла. Прогноз, ставка (к. 2.39) на футбол, товарищеский матч, 22 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФИФА Прогнозы на сборную Исландии Прогнозы на сборную Венесуэлы
    Прогноз и ставки на Исландия — Венесуэла
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Биркир Бьяднасон
    Исландия сыграет на своем поле с Венесуэлой в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 19:00 мск. Исландия — Венесуэла: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 22 Сентября 2022 года
    Исландия
  • Рейкьявик
    •  Исландия 19:00 Венесуэла Венесуэла
  • Каракас
    •

    Исландия

    Эта команда не отличается стабильностью результатов. Исландцы верны своему статусу середняка европейского футбола.

    Правда, этот свой последний поединок исландцы провели еще три месяца назад. В рамках Лиги наций команда расписала мировую с Израилем (2:2).

    Причем Исландия не проигрывает уже полгода. Последняя неудача случилась еще в марте, когда островитяне были разгромлены Испанией (5:0).

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Наверняка в этом поединке исландцы постараются сыграть как можно активнее в атаке. Свои шансы у ворот соперника у команды будут.

    Венесуэла

    Венесуэльцы не смогли преодолеть квалификацию на Чемпионат мира. Команда в итоге замкнула турнирную таблицу в южноамериканской зоне.

    Да и вообще, в матче с более-менее сильными оппонентами Венесуэла выглядит явно не лучшим образом. Класса явно не хватает…

  • Сладкая месть Артеты. «Арсенал» ушел на международный перерыв лидером АПЛ
  • Реакция спортивной прессы на победу «Арсенала» над «Брентфордом»
  • 18/09/2022

    • Зато в последних контрольных матчах венесуэльцы выглядели прилично. Мальтийцы и сборная Саудовской Аравии были обыграны минимально.

    Вот и в этом поединке команда не будет отсиживаться в тылах. Тем паче, хочется же продлить победную серию?!

    Прогноз и ставка

    На победу Исландии в этом матче можно поставить за 2.39, ничью букмекеры предлагают взять за 3.45, а победу Венесуэлы — за 3.12.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Исландцы наверняка будут активно атаковать.

    Венесуэльцы не столь успешно противостоят сильным оппонентам.

    Исландия довольно неплохо атакует. Наши прогноз и ставка — Победа Исландии с коэффициентом 2.39.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.70
  • Прогноз на матч Сентраль Кордоба Росарио — Химнасия Ла-Плата
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Кудла — Вердаско
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Папамихайл — Мугуруса
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Накашима — Свайда
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Грачева — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Чжан Шуай — Гарсия
  • Теннис
  • Сегодня в 06:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Фрухвиртова — Викмайер
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Рыбакина — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бадоса — Чжэн Циньвэнь
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Хан На Лэ — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Мертенс — Лью
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Амур — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ючиджима — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Умбер — Бонзи
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Исландия — Венесуэла: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 22.09.2022. Прогнозы на футбол. Исландия одолеет венесуэльцев
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры