Австралия
Сборная Австралии смогла квалифицироваться на Чемпионат мира. В серии пенальти были обыграны перуанцы.
Правда, этот свой последний поединок австралийцы провели еще три месяца назад. Так что самое время возобновлять международные матчи.
Коэффициенты матча Австралия — Новая Зеландия
Причем Австралия победила в трех своих последних поединках. А последняя коллизия пришлась еще на март.
Матчи против новозеландцев для команды складываются успешно. Последнее поражение Австралии в главном дерби Океании пришлось еще на 1989 год.
Новая Зеландия
Новозеландцы не смогли преодолеть отбор на Чемпионат мира. В решающей встрече с Коста-Рикой команда минимально уступила.
Да и вообще, в матче с более-менее сильными оппонентами Новая Зеландия выглядит явно не лучшим образом.
Последняя виктория команды случилась еще в марте. Тогда Новая Зеландия разнесла в щепки оборону Соломоновых островов (0:5).
Интересно, что после той победы новозеландцы не только проиграли три матча к ряду, а вообще — даже не забили ни разу.
Прогноз и ставка
На победу Австралии в этом матче можно поставить за 1.55, ничью букмекеры предлагают взять за 4.00, а победу Новой Зеландии — за 5.00.
Австралийцы
Новозеландцы неудачно противостоят сильным оппонентам.
Австралия традиционно успешно играет с новозеландцами. Наши прогноз и ставка — Победа Австралии в 1 тайме с коэффициентом 2.20.