Австралия сыграет на своем поле с Новой Зеландией в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 13:00 мск. Австралия — Новая Зеландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Австралия

Сборная Австралии смогла квалифицироваться на Чемпионат мира. В серии пенальти были обыграны перуанцы.

Правда, этот свой последний поединок австралийцы провели еще три месяца назад. Так что самое время возобновлять международные матчи.

Коэффициенты матча Австралия — Новая Зеландия 1X2Новым игрокам 1.524.306.30Фрибет$40

Причем Австралия победила в трех своих последних поединках. А последняя коллизия пришлась еще на март.

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Матчи против новозеландцев для команды складываются успешно. Последнее поражение Австралии в главном дерби Океании пришлось еще на 1989 год.

Новая Зеландия

Новозеландцы не смогли преодолеть отбор на Чемпионат мира. В решающей встрече с Коста-Рикой команда минимально уступила.

Да и вообще, в матче с более-менее сильными оппонентами Новая Зеландия выглядит явно не лучшим образом.

Последняя виктория команды случилась еще в марте. Тогда Новая Зеландия разнесла в щепки оборону Соломоновых островов (0:5).

Интересно, что после той победы новозеландцы не только проиграли три матча к ряду, а вообще — даже не забили ни разу.

Прогноз и ставка

На победу Австралии в этом матче можно поставить за 1.55, ничью букмекеры предлагают взять за 4.00, а победу Новой Зеландии — за 5.00.

Австралийцы выглядят явно сильнее соперника .

Новозеландцы неудачно противостоят сильным оппонентам.

Австралия традиционно успешно играет с новозеландцами. Наши прогноз и ставка — Победа Австралии в 1 тайме с коэффициентом 2.20.