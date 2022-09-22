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    Австралия быстро возьмет свое

    Австралия — Новая Зеландия. Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, товарищеский матч, 22 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Австралия — Новая Зеландия
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    Австралия сыграет на своем поле с Новой Зеландией в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 13:00 мск. Австралия — Новая Зеландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 22 Сентября 2022 года
    Австралия
  • Канберра
    •  Австралия 13:00 Новая Зеландия Новая Зеландия
  • Веллингтон
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    Австралия

    Сборная Австралии смогла квалифицироваться на Чемпионат мира. В серии пенальти были обыграны перуанцы.

    Правда, этот свой последний поединок австралийцы провели еще три месяца назад. Так что самое время возобновлять международные матчи.

    Коэффициенты матча Австралия — Новая Зеландия

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  • 1.524.306.30Фрибет$40
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    Причем Австралия победила в трех своих последних поединках. А последняя коллизия пришлась еще на март.

    Все прогнозы на футбол

    Матчи против новозеландцев для команды складываются успешно. Последнее поражение Австралии в главном дерби Океании пришлось еще на 1989 год.

    Новая Зеландия

    Новозеландцы не смогли преодолеть отбор на Чемпионат мира. В решающей встрече с Коста-Рикой команда минимально уступила.

    Да и вообще, в матче с более-менее сильными оппонентами Новая Зеландия выглядит явно не лучшим образом.

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    • Последняя виктория команды случилась еще в марте. Тогда Новая Зеландия разнесла в щепки оборону Соломоновых островов (0:5).

    Интересно, что после той победы новозеландцы не только проиграли три матча к ряду, а вообще — даже не забили ни разу.

    Прогноз и ставка

    На победу Австралии в этом матче можно поставить за 1.55, ничью букмекеры предлагают взять за 4.00, а победу Новой Зеландии — за 5.00.

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    Австралийцы выглядят явно сильнее соперника.

    Новозеландцы неудачно противостоят сильным оппонентам.

    Австралия традиционно успешно играет с новозеландцами. Наши прогноз и ставка — Победа Австралии в 1 тайме с коэффициентом 2.20.

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    Австралия — Новая Зеландия: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 22.09.2022. Прогнозы на футбол. Австралия быстро возьмет свое
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