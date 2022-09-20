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    «Далянь Про» уверенно обыграет соперника

    «Далянь Про» — «Хэбэй». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Суперлига Китая, 20 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Китая Прогнозы на Суперлигу Китая
    Прогноз и ставки на «Далянь Про» — «Хэбэй»
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    Фрагмент матча
    «Далянь Про» на своем поле сыграет против «Хэбэя» в рамках 16-го тура чемпионата Китая. Матч состоится 20 сентября, начало — 14:30 (мск). «Далянь Про» — «Хэбэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 20 Сентября 2022 года
    Далянь Про
  • Китай. Суперлига
    •  Далянь Про 14:30 Хэбей Хэбей
  • Китай. Суперлига
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    «Далянь Про»

    «Бело-синие» после 15-ти сыгранных матчей занимают 14-е место в турнирной таблице набрав 15 очков. Команда забила соперникам 20 голов, а пропустила — 25.

    «Далянь Про» выдал очень плохой старт нового сезона Суперлиги Китая выиграв всего в одном поединке из 10-ти.

    Но в последних 5-ти турах команда вроде как реабилитировалась и проиграла лишь одном матче против «Мэйчжоу Хакка» со счетом 4:2, так же в двух поединках «бело-синие» сыграли вничью с «Шанхаем Портом» (1:1) и «ФК Гуанчжоу» (0:0).

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    А в двух матчах на своем поле «Далянь Про» смог одержать две уверенные победы над «Цанчжоу» обыграть их со счетом 2:0 и в последнем туре разгромив «Шеньчжэнь» со счетом 5:1.

    «Хэбэй»

    «Красные» и вовсе проваливают нынешний розыгрыш и являются самой слабой командой чемпионата Китая набрав всего 3 очка после 17-ти игр. Эта команда так же пропустила рекордно большое количество голов — 53, а забила всего 10.

    «Хэбэй» в новом сезоне Суперлиги Китая лишь в одном матче смог добыть победу и было это еще в далеком 7-м туре.

    А все остальные встречи «Хэбэй» проиграл и почти в каждом матче соперники громили «красных» с разгромным счетом.

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    • Но стоит заметить, что в последних 5-ти очных встречах между нынешними соперниками «Хэбэй» ни разу не проиграл, выиграв 4 поединка и один раз сыграв вничью.

    Прогноз и ставка

    На победу «Далянь Про» в этом матче можно поставить за 1.12, ничью букмекеры предлагают взять за 9.50, а победу «Хэбэя» — за 21.00.

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    Прогноз - «Далянь Про» имеет 2 матча в запасе и точно постарается заработать очки в них по максимуму. В поединке с таким слабым соперником как «Хэбэ» «бело-синие» точно повторят исход прошлого тура и доведут счет до разгромного.

    Ставка - Победа «Далянь Про» с форой (-2.5) за 2.05.

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    «Далянь Про» — «Хэбэй»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 20.09.2022. Прогнозы на футбол. «Далянь Про» уверенно обыграет соперника
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