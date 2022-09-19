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    «Палмейрас» выиграет, но пропустит

    «Палмейрас» — «Сантос». Прогноз, ставка (к. 3.30) на футбол, чемпионат Бразилии, 19 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Палмейрас» — «Сантос»
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    «Палмейрас»
    «Палмейрас» на своем стадионе примет «Сантос» в 27-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 19 сентября, начало — в 00:30 по мск. «Палмейрас» — «Сантос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 19 Сентября 2022 года
    Палмейрас
  • Бразилия. Серия А
    •  Палмейрас 00:30 Сантос Сантос
  • Бразилия. Серия А
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    «Палмейрас»

    С 54 зачетными пунктами «Палмейрас» идет во главе турнирной таблице бразильской Серии А. От ближайшего преследователя он оторвался на восемь баллов.

    В рамках чемпионата страны «поросята» не знают горечи поражений на протяжении последних 11 встреч. За этот удачный период они расписали пять мировых исходов и добились шести викторий.

    Одна из этих побед пришлась на минувший тур первенства, когда «зеленейшие» на своей территории одолели аутсайдера «Жувентуде» со счетом 2:1. Перед этим они три матча чемпионата свели вничью.

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    В родных стенах «Палмерйрас» в этом розыгрыше Серии А потерпел лишь две неудачи, а сейчас у него 5-матчевая домашняя беспроигрышная серия, где было четыре выигрыша.

    «Сантос»

    «Сантос» с 34 набранными очками находится на десятой строке в турнирной таблице Серии А, но от 13 позиции оторвался лишь на три балла, так что еще может остаться даже без Южноамериканского кубка.

    В рамках чемпионата страны «рыбы» в последнее время не радуют своих поклонников, проиграв три поединка из пяти проведенных при одной мировой и одном победном результате.

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    • Причем свои две последние встречи в первенстве «черно-белые» проиграли, поочередно с одинаковым счетом по 1:2 уступив в родных стенах «Гоясу» и в выездном матче «Сеаре».

    У «Сантоса» всего лишь одна выездная виктория за минувшие семь поединков чемпионата. Еще в этом отрезке он по три раза играл вничью и терпел неудачи.

    «Палмейрас» на своем поле выиграл у «Сантоса» в шести последних очных противостояниях, но в пяти случаях с разницей всего в один мяч.

    Прогноз и ставка на «Палмейрас» — «Сантос»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Палмейраса» предлагают — 1.45.

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    На викторию «Сантоса» дают — 7.50, ничья оценена — в 4.70.

    Скорее всего, у «Палмейраса» не будет проблем с завоеванием трех баллов. Но так как в последнее время «поросята» не отличаются надежностью в обороне, то рекомендуем ставить на такой исход — П1 + обе забью: да.

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    «Палмейрас» — «Сантос»: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 19.09.2022. Прогнозы на футбол. «Палмейрас» выиграет, но пропустит
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