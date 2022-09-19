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    «Арсенал Тула» продлит серию из побед

    «Кубань» — «Арсенал Тула». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, Первая Лига России, 19 сентября 2022 года

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    Фрагмент матча
    «Кубань» на своем поле сыграет против тульского «Арсенала» в рамках 10-го тура Первой Лиги России. Матч состоится 19 сентября, начало — 20:00 (мск). «Кубань» — «Арсенал Тула»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Кубань»

    «Канарейки» не радуют болельщиков результатами в нынешнем розыгрыше и после 9-ти сыгранных матчей занимают 15-е место в турнирной таблице Первой Лиги России набрав всего 8 очков. Команда забила соперникам 8 голов. а пропустила в свои ворота — 11.

    Последний раз «Кубань» смогла одержать победу еще 5 туров назад в матче против ульяновской «Волги», которую смогла разгромить в выездном матче со счетом 1:4.

    После этого самым лучшим результатом для «канареек» стал поединок с «Волгарью» на своем поле, в котором команды не показали результативных действий и не определив сильнейшего разошлись ничьей — 0:0.

    Прогнозы на ФНЛ

    А в остальных четырех встречах «Кубань» терпела поражения и теряла очки с такими соперниками как «Рубин», который обыграл со счетом 3:0, «Алания» со счетом 1:2, «Велес» со счетом 3:1, «Шинник» со счетом 1:0.

    «Арсенал Тула»

    «Канониры», наоборот, проводят очень хороший сезон и в данный момент располагаются на 4-м месте в турнирной таблице Первой Лиги набрав 16 очков после 9-ти игр. Отставание от лидирующей «Алании» и «КАМАЗа» составляет всего 2 балла.

    Тульский «Арсенал» в новом сезоне лишь один раз потерпел поражение и было это еще 5 туров назад в матче против «Балтики», которая минимально обыграла «канониров» со счетом 1:0.

    После этого «Арсенал» три тура подряд не мог определить сильнейшего с такими соперниками как «Динамо Махачкала» и «Родина» сыграв с ними со счетом 1:1 и так же ничья была с «Енисеем», но более результативная — 2:2.

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    • А вот в двух последних турах «канониры» дважды уверенно забрали очки у «Нефтехимика» обыграв его со счетом 2:1 и «Урала» со счетом 0:2.

    Прогноз и ставка

    На победу «Кубани» в этом матче можно поставить за 3.90, ничью букмекеры предлагают взять за 3.45, а победу «Арсенала Тулы» — за 1.95.

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    Прогноз - «Кубань» никак не может прийти в себя и начать показывать хоть какие-то результаты, чего не скажешь про тульский «Арсенал», который явно имеет все шансы бороться за чемпионство и поэтому вырвет победу и заберет 3 очка у слабого соперника.

    Ставка - «Арсенал Тула» победа за 1.95.

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    «Кубань» — «Арсенал Тула»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 19.09.2022. Прогнозы на футбол. «Арсенал Тула» продлит серию из побед
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