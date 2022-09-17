«Атлетик»
«Атлетик» занимает шестое место в таблице Ла Лиги после пяти сыгранных матчей, в которых набрал 10 очков.
В первом туре команда Эрнесто Вальверде не смогла выиграть на своем поле у «Мальорки». Встреча завершилась со счетом 0:0.
Коэффициенты матча Атлетик — Райо Вальекано
Но зато после этого «Атлетик» провел два классных матча. Сначала баски выиграли у «Валенсии», а в следующем туре разнесли «Кадис» со счетом 4:0.
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
После этого «Львы» потерпели поражение дома от «Эспаньола» (0:1), а также разгромили на выезде в прошлом туре «Эльче» (4:1).
«Райо Вальекано»
«Райо Вальекано» только в прошлом сезоне вернулся в элитный испанский дивизион и смог там закрепиться, финишировав на середине турнирки, но зону вылета опередил всего на четыре очка.
Текущее первенства «пчелы» начали очень хорошо, поделив на выезде очки с «Барселоной», сыграв 0:0. После чего обыграли другой каталонский клуб — «Эспаньол» на его поле 2:0.
Последующие же две игры первенства «великаны» проиграли, поочередно уступив дома «Мальорке» 0:2 и на выезде «Осасуне» со счетом 1:2.
В прошлом туре коллектив оказался слабее «Валенсии» (1:2) на своем поле и теперь занимает девятую позицию.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,55.
Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 3,80.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.