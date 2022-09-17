17 сентября на стадионе «Сан Мамес Барриа» в 6-м туре испанской Примеры «Атлетик» сыграет против «Райо Вальекано». Начало поединка запланировано на 22:00 по мск. «Атлетик» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетик»

«Атлетик» занимает шестое место в таблице Ла Лиги после пяти сыгранных матчей, в которых набрал 10 очков.

В первом туре команда Эрнесто Вальверде не смогла выиграть на своем поле у «Мальорки». Встреча завершилась со счетом 0:0.

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Но зато после этого «Атлетик» провел два классных матча. Сначала баски выиграли у «Валенсии», а в следующем туре разнесли «Кадис» со счетом 4:0.

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После этого «Львы» потерпели поражение дома от «Эспаньола» (0:1), а также разгромили на выезде в прошлом туре «Эльче» (4:1).

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» только в прошлом сезоне вернулся в элитный испанский дивизион и смог там закрепиться, финишировав на середине турнирки, но зону вылета опередил всего на четыре очка.

Текущее первенства «пчелы» начали очень хорошо, поделив на выезде очки с «Барселоной», сыграв 0:0. После чего обыграли другой каталонский клуб — «Эспаньол» на его поле 2:0.

Последующие же две игры первенства «великаны» проиграли, поочередно уступив дома «Мальорке» 0:2 и на выезде «Осасуне» со счетом 1:2.

В прошлом туре коллектив оказался слабее «Валенсии» (1:2) на своем поле и теперь занимает девятую позицию.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,55.

Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 3,80.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.