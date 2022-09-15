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    Клуб из Еревана даст бой сопернику

    «Пюник» — «Слован». Прогноз, ставка (к. 1.72) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 2, квартет H, 15 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Пюник» — «Слован»
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    Фрагмент матча «Пюник» — «Црвена Звезда». Квалификация Лиги чемпионов
    В четверг, 15 сентября «Пюник» дома сыграет против «Слована». Группа H. Матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций начнётся в 19:45 (мск). «Пюник» — «Слован»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа H 15 Сентября 2022 года
    Пюник
  • Ереван
    •  Пюник 19:45 Слован Слован
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    «Пюник»

    «Пюник» начал евроосень с поражения. Чемпион Армении в 1-м туре групповой стадии Лиги конференций потерпел поражение от швейцарского «Базеля» (1:3).

    Ереванский коллектив отличился ещё в первой половине матча. Дашян на 27-й минуте встречи сравнял счёт. Однако, победителя оппоненты смогли определить лишь после перерыва. «Пюник» пропустил ещё дважды.

    В чемпионате Армении команда поправляет турнирное положение. В понедельник, 12 сентября «Пюник» нанёс поражение ЦСКА (3:1). Это в рамках 7-го тура внутреннего турнира.

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    В таблице чемпион страны пока не на своё месте, но уверенно движется к 1-му. А пока «Пюник» расположился на 4-й строчке с активом в 12 баллов. У лидера «Алашкерта» — 17 очков.

    «Слован»

    Чемпион Словакии начал групповую стадию с мирного исхода. «Слован» завершил свою встречу с «Жальгирисом» вничью. Голов соперники друг другу не смогли забить (0:0).

    В чемпионате свой страны «Слован» — лидер. В 9 матчах клуб из Братиславы одерал 7 побед, в одной игре была ничья + 1 поражение. От ближайших конкурентов преимущество составляет 4 очка.

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    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче уверены в победе гостей. На победу «Пюника» в этом матче можно поставить за 3.56, ничью оценивают в 3.30, а победу «Слована» предлагают взять — за 2.07.

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    Абсолютно равные команды. «Пюник» в стартовой игре потерял все 3 очка, уступив «Базелю». Ну а «Слован» постарается поймать соперника на ошибках. Мы предлагаем рискнуть и сделать ставку в пользу армянской команды.

    Наши прогноз и ставка — «Пюник» не проиграет с коэффициентом 1.72.

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    «Пюник» — «Слован»: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 15.09.2022. Прогнозы на футбол. Клуб из Еревана даст бой сопернику
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