В четверг, 15 сентября «Пюник» дома сыграет против «Слована». Группа H. Матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций начнётся в 19:45 (мск). «Пюник» — «Слован»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Пюник»

«Пюник» начал евроосень с поражения. Чемпион Армении в 1-м туре групповой стадии Лиги конференций потерпел поражение от швейцарского «Базеля» (1:3).

Ереванский коллектив отличился ещё в первой половине матча. Дашян на 27-й минуте встречи сравнял счёт. Однако, победителя оппоненты смогли определить лишь после перерыва. «Пюник» пропустил ещё дважды.

В чемпионате Армении команда поправляет турнирное положение. В понедельник, 12 сентября «Пюник» нанёс поражение ЦСКА (3:1). Это в рамках 7-го тура внутреннего турнира.

Все прогнозы на Лигу конференций

В таблице чемпион страны пока не на своё месте, но уверенно движется к 1-му. А пока «Пюник» расположился на 4-й строчке с активом в 12 баллов. У лидера «Алашкерта» — 17 очков.

«Слован»

Чемпион Словакии начал групповую стадию с мирного исхода. «Слован» завершил свою встречу с «Жальгирисом» вничью. Голов соперники друг другу не смогли забить (0:0).

В чемпионате свой страны «Слован» — лидер. В 9 матчах клуб из Братиславы одерал 7 побед, в одной игре была ничья + 1 поражение. От ближайших конкурентов преимущество составляет 4 очка.

Ближайшая игра словацкого первенства запланирована на 18 сентября. «Слован» отправится в гости к команде «Спартак» Трнава.

В самом чемпионате команда идёт комфортно сгандикапо в 4 балла над спортсменами.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче уверены в победе гостей. На победу «Пюника» в этом матче можно поставить за 3.56, ничью оценивают в 3.30, а победу «Слована» предлагают взять — за 2.07.

Абсолютно равные команды. «Пюник» в стартовой игре потерял все 3 очка, уступив «Базелю». Ну а «Слован» постарается поймать соперника на ошибках. Мы предлагаем рискнуть и сделать ставку в пользу армянской команды.

Наши прогноз и ставка — «Пюник» не проиграет с коэффициентом 1.72.