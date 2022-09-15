«Арис» Лимассол сыграет на своем поле с «Кармиотиссой» в рамках 4-го тура чемпионата Кипра. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 19:00 мск. «Арис» Лимассол — «Кармиотисса»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арис» Лимассол

«Арис» Лимассол в нынешнем сезоне имеет шанс побороться за чемпионство. Сейчас команда находится на 1 месте.

Правда, Александр Кокорин пока не является основным игроком. Российский форвард выходит на замену.

В минувшем туре команда добыла важнейшую викторию. На выезде минимально был обыгран АПОЭЛ.

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«Арис» Лимассол исторически сложно играет с «Кармиотиссой». Из пяти последних поединков команда победила дважды при двух поражениях.

«Кармиотисса»

Эта команда старт чемпионата полностью провалила. Три поражения в трех матчах при 8 пропущенных мячах — ужасающие показатели.

«Кармиотисса» слабо выглядит в плане реализации. Команда забила всего лишь один мяч.

В минувшем туре чемпионата Кипра команда вновь потерпела поражение. Дома «Кармиотисса» уступила «Анортосису» (0:2).

В этом поединке «Кармиотисса» наверняка будет пробовать добыть хотя бы балл. Правда, от гостей, по большей части, стоит ждать игры от обороны.

Прогноз и ставка

На победу «Ариса» Лимассол в этом матче можно поставить за 1.40, ничью букмекеры предлагают взять за 4.50, а победу «Кармиотиссы» — за 7.20.

«Арис» Лимассол имеет серию из трех побед к ряду .

«Кармиотисса» в последних матчах выглядела откровенно слабо.

«Арис» Лимассол постарается укрепиться на первой строчке. Наши прогноз и ставка — Фора «Ариса» Лимассол -1.5 с коэффициентом 2.16.