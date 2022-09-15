«Арис» Лимассол
«Арис» Лимассол в нынешнем сезоне имеет шанс побороться за чемпионство. Сейчас команда находится на 1 месте.
Правда, Александр Кокорин пока не является основным игроком. Российский форвард выходит на замену.
В минувшем туре команда добыла важнейшую викторию. На выезде минимально был обыгран АПОЭЛ.
«Арис» Лимассол исторически сложно играет с «Кармиотиссой». Из пяти последних поединков команда победила дважды при двух поражениях.
«Кармиотисса»
Эта команда старт чемпионата полностью провалила. Три поражения в трех матчах при 8 пропущенных мячах — ужасающие показатели.
«Кармиотисса» слабо выглядит в плане реализации. Команда забила всего лишь один мяч.
В минувшем туре чемпионата Кипра команда вновь потерпела поражение. Дома «Кармиотисса» уступила «Анортосису» (0:2).
В этом поединке «Кармиотисса» наверняка будет пробовать добыть хотя бы балл. Правда, от гостей, по большей части, стоит ждать игры от обороны.
Прогноз и ставка
На победу «Ариса» Лимассол в этом матче можно поставить за 1.40, ничью букмекеры предлагают взять за 4.50, а победу «Кармиотиссы» — за 7.20.
«Арис» Лимассол
«Кармиотисса» в последних матчах выглядела откровенно слабо.
«Арис» Лимассол постарается укрепиться на первой строчке. Наши прогноз и ставка — Фора «Ариса» Лимассол -1.5 с коэффициентом 2.16.