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    Очередной успех команды Кокорина?!

    «Арис» Лимассол — «Кармиотисса». Прогноз, ставка (к. 2.16) на футбол, чемпионат Кипра, 15 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Высшая лига Кипра Прогнозы на Арис Прогнозы на Александр Кокорин
    Прогноз и ставки на «Арис» Лимассол — «Кармиотисса»
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    Александр Кокорин
    «Арис» Лимассол сыграет на своем поле с «Кармиотиссой» в рамках 4-го тура чемпионата Кипра. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 19:00 мск. «Арис» Лимассол — «Кармиотисса»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Арис» Лимассол

    «Арис» Лимассол в нынешнем сезоне имеет шанс побороться за чемпионство. Сейчас команда находится на 1 месте.

    Правда, Александр Кокорин пока не является основным игроком. Российский форвард выходит на замену.

    В минувшем туре команда добыла важнейшую викторию. На выезде минимально был обыгран АПОЭЛ.

    Все прогнозы на футбол

    «Арис» Лимассол исторически сложно играет с «Кармиотиссой». Из пяти последних поединков команда победила дважды при двух поражениях.

    «Кармиотисса»

    Эта команда старт чемпионата полностью провалила. Три поражения в трех матчах при 8 пропущенных мячах — ужасающие показатели.

    «Кармиотисса» слабо выглядит в плане реализации. Команда забила всего лишь один мяч.

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  • 12/09/2022

    • В минувшем туре чемпионата Кипра команда вновь потерпела поражение. Дома «Кармиотисса» уступила «Анортосису» (0:2).

    В этом поединке «Кармиотисса» наверняка будет пробовать добыть хотя бы балл. Правда, от гостей, по большей части, стоит ждать игры от обороны.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ариса» Лимассол в этом матче можно поставить за 1.40, ничью букмекеры предлагают взять за 4.50, а победу «Кармиотиссы» — за 7.20.

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    «Арис» Лимассол имеет серию из трех побед к ряду.

    «Кармиотисса» в последних матчах выглядела откровенно слабо.

    «Арис» Лимассол постарается укрепиться на первой строчке. Наши прогноз и ставка — Фора «Ариса» Лимассол -1.5 с коэффициентом 2.16.

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    «Арис» Лимассол — «Кармиотисса»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 15.09.2022. Прогнозы на футбол. Очередной успех команды Кокорина?!
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