В среду, 14 сентября, московский «Локомотив» примет «Краснодар» в рамках 2-го тура группового этапа Кубка России по футболу. Матч на «РЖД Арене» начнется в 15:00 (мск). «Локомотив» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

В первом туре Кубка России «Локомотив» в гостях уступил «Пари НН» (0:2), а сентябрь москвичи начали с домашнего поражения от «Ахмата» (1:2).

После этого в отставку был отправлен тренер Марвин Комппер, который фактически руководил командой, а Йозеф Циннбауэр из формально главного тренера стал фактическим.

В последнем матче «железнодорожники» на выезде уступили воронежскому «Факелу», для которого это была первая победа в сезоне — 0:2.

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После 9 туров РПЛ «Локомотив» с 9 очками и разницей мячей 13-17 идет на 11-м месте в турнирной таблице. 4 гола у Миранчука.

«Краснодар»

Подопечные Александра Сторожука в августе победили на своем поле «Оренбург» (2:0) и разгромили на выезде кризисное «Торпедо» со счетом 4:1.

Затем «Краснодар» в рамках Кубка России победил на выезде «Химки» (2:0), а в РПЛ на своем поле справился с «Сочи» (2:1).

В последнем матче «Быки» разгромного проиграли в выездном матче с ЦСКА, прервав свою победную серию — 1:4.

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С 17 очками после 9 матчей «Краснодар» идет на 3-м месте. Разница мячей 18-13, Эдуард Сперцян забил 7.

Прогноз и ставка

На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.65, на ничью в основное время — 3.55, а на победу «Краснодара» — 2.65.

В РПЛ в этом сезоне «Краснодар» победил дома со счетом 3:0. В прошлом сезоне «Локо» победил дома 2:1 и уступил на выезде 0:1.

В 5 последних матчах на «РЖД Арене» кубанцы 4 раза проиграли и раз сыграли вничью. Тем не менее, сейчас «Локо» в плачевном состоянии. Прогноз: «Краснодар» не проиграет верховой матч .