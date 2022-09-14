«Локомотив»
В первом туре Кубка России «Локомотив» в гостях уступил «Пари НН» (0:2), а сентябрь москвичи начали с домашнего поражения от «Ахмата» (1:2).
После этого в отставку был отправлен тренер Марвин Комппер, который фактически руководил командой, а Йозеф Циннбауэр из формально главного тренера стал фактическим.
В последнем матче «железнодорожники» на выезде уступили воронежскому «Факелу», для которого это была первая победа в сезоне — 0:2.
После 9 туров РПЛ «Локомотив» с 9 очками и разницей мячей 13-17 идет на 11-м месте в турнирной таблице. 4 гола у Миранчука.
«Краснодар»
Подопечные Александра Сторожука в августе победили на своем поле «Оренбург» (2:0) и разгромили на выезде кризисное «Торпедо» со счетом 4:1.
Затем «Краснодар» в рамках Кубка России победил на выезде «Химки» (2:0), а в РПЛ на своем поле справился с «Сочи» (2:1).
В последнем матче «Быки» разгромного проиграли в выездном матче с ЦСКА, прервав свою победную серию — 1:4.
С 17 очками после 9 матчей «Краснодар» идет на 3-м месте. Разница мячей 18-13, Эдуард Сперцян забил 7.
Прогноз и ставка
На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.65, на ничью в основное время — 3.55, а на победу «Краснодара» — 2.65.
В РПЛ в этом сезоне «Краснодар» победил дома со счетом 3:0. В прошлом сезоне «Локо» победил дома 2:1 и уступил на выезде 0:1.
В 5 последних матчах на «РЖД Арене» кубанцы 4 раза проиграли и раз сыграли вничью. Тем не менее, сейчас «Локо» в плачевном состоянии. Прогноз:
Интересны варианты ставок