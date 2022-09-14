14 сентября в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Монреаль» на своем поле сыграет против «Чикаго Файр». Начало — в 02:30 по мск. «Монреаль» — «Чикаго Файр»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монреаль»

«Монреаль» уже обеспечил себе участие в плей-офф. За четыре тура до финиша регулярки он идет на второй позиции в своей конференции. На первую строку он не претендует, но и особо ниже не опустится.

Канадский коллектив в отрезке последних 11 встреч первенства проиграл только раз, еще три поединка в данном отрезке он завершил вничью и добился семи победных результатов.

В своей последней игре команда расписала домашнюю мировую с «Коламбус Крю» 2:2, а немногим ранее переиграла в выездном поединке «Торонто» со счетом 4:3.

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Отметим, что у «Монреаля» за минувшие пять встреч чемпионата только одна виктория в родных стенах при одном фиаско и трех ничейных исходах.

«Чикаго Файр»

«Чикаго Файр» имеет призрачные шансы пробиться в плей-офф. На текущий момент он на шесть баллов отстает от седьмой строки, которые будет почти невозможно отыграть.

Вот уже как три тура «огоньки» не знают в рамках первенства горечи поражений, дважды сыграв вничью в этот период при двух мировых исходах. Перед этим они трижды подряд проиграли.

В своей последней проведенной игре коллектив на своей территории справился с «Интер Майами», выиграв со счетом 3:1. А до этого он дважды подряд играл вничью.

«Чикаго Файр» за минувшие девять выездных встреч потерпел пять поражений, а также по два раза побеждал и расписывал мировые результаты.

На поле «Монреаля» за последние четыре поединка трижды сильнее были хозяева и один матч победителя не выявил.

Прогноз и ставка на «Монреаль» — «Чикаго Файр»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Монреаля» предлагают — 1.74.

На викторию «Чикаго Файр» дают — 4.28, ничья оценена — в 4.00.

По большому счету, обе команды уже доигрывают регулярку, так что об исходе они особо не будут переживать, сыграв в свое удовольствие, выдав результативный матч.