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    «Монреаль» — «Чикаго Файр». Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, МЛС, 14 сентября 2022 года

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    «Монреаль»
    14 сентября в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Монреаль» на своем поле сыграет против «Чикаго Файр». Начало — в 02:30 по мск. «Монреаль» — «Чикаго Файр»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 14 Сентября 2022 года
    Монреаль
  • США. MLS
    •  Монреаль 02:30 Чикаго Файр Чикаго Файр
  • Чикаго
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    «Монреаль»

    «Монреаль» уже обеспечил себе участие в плей-офф. За четыре тура до финиша регулярки он идет на второй позиции в своей конференции. На первую строку он не претендует, но и особо ниже не опустится.

    Канадский коллектив в отрезке последних 11 встреч первенства проиграл только раз, еще три поединка в данном отрезке он завершил вничью и добился семи победных результатов.

    В своей последней игре команда расписала домашнюю мировую с «Коламбус Крю» 2:2, а немногим ранее переиграла в выездном поединке «Торонто» со счетом 4:3.

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    Отметим, что у «Монреаля» за минувшие пять встреч чемпионата только одна виктория в родных стенах при одном фиаско и трех ничейных исходах.

    «Чикаго Файр»

    «Чикаго Файр» имеет призрачные шансы пробиться в плей-офф. На текущий момент он на шесть баллов отстает от седьмой строки, которые будет почти невозможно отыграть.

    Вот уже как три тура «огоньки» не знают в рамках первенства горечи поражений, дважды сыграв вничью в этот период при двух мировых исходах. Перед этим они трижды подряд проиграли.

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    • В своей последней проведенной игре коллектив на своей территории справился с «Интер Майами», выиграв со счетом 3:1. А до этого он дважды подряд играл вничью.

    «Чикаго Файр» за минувшие девять выездных встреч потерпел пять поражений, а также по два раза побеждал и расписывал мировые результаты.

    На поле «Монреаля» за последние четыре поединка трижды сильнее были хозяева и один матч победителя не выявил.

    Прогноз и ставка на «Монреаль» — «Чикаго Файр»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Монреаля» предлагают — 1.74.

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    На викторию «Чикаго Файр» дают — 4.28, ничья оценена — в 4.00.

    По большому счету, обе команды уже доигрывают регулярку, так что об исходе они особо не будут переживать, сыграв в свое удовольствие, выдав результативный матч.

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    «Монреаль» — «Чикаго Файр»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 14.09.2022. Прогнозы на футбол. Игра будет носить верховой характер
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