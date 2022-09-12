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    «Эйбар» дома переиграет «Гранаду»

    «Эйбар» — «Гранада». Прогноз, ставка (к. 2.44) на футбол, чемпионат Испании, 12 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Эйбар» — «Гранада»
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    «Эйбар»
    В 5-м туре первенства второй испанской лиги «Эйбар» на своем поле сыграет против «Гранады». Матч состоится 12 сентября и начнется в 22:00 по мск. «Эйбар» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 12 Сентября 2022 года
    Эйбар
  • Эйбар
    •  Эйбар 22:00 Гранада Гранада
  • Гранада
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    «Эйбар»

    «Эйбар» можно считать главным неудачником прошлого розыгрыша Сегунды. Команда лидировала до последнего тура, но проиграла в заключительной игре аутсайдеру и опустилась на третье место.

    Данная позиция позволила «оружейника» играть в плей-офф, но там они были остановлены уже на полуфинальной стадии, проиграв «Жироне», впоследствии добывшей билет в элиту.

    Коэффициенты матча Эйбар — Гранада

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    Предсезонку коллектив провел успешно, выиграв шесть игр из семи при одной ничьей. В новом чемпионате он набрал семь баллов в четырех встречах и идет на восьмой строке в турнирной таблице.

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    Дома «Эйбар» переиграл 2:1 «Тенерифе» и 1:0 «Понфферадину», а на выезде поделил очки с дублерами «Вильярреала» 2:2 и уступил 1:2 «Леганесу» в минувшем туре.

    «Гранада»

    Еще в прошлом сезоне «Гранада» выступала в элитном дивизионе, но не смогла там удержаться. Причем вылет она оформила только в последнем туре, не сумев дома обыграть «Эспаньол».

    В короткое межсезонье «насриды» провели всего четыре товарищеских поединка, играя только с испанскими коллективами. В них они одержали две виктории, а также по разу уступили и сыграли вничью.

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    • «Красно-белые» в целом смогли сохранить свой костяк команды и поэтому хорошо стартовали во втором по рангу дивизионе Испании, выиграв три первых поединка, одолев в гостях «Ибицу» 2:0, а также дома сантандерский «Расинг» 2:0 и дублеров «Вильярреала» 3:0.

    И только в четвертом туре «Гранада» пропустила первый гол и допустила первую осечку, проиграв на выезде дебютанту лиги ФК «Андорре» 0:1. И с девятью баллами она идет второй в турнирной таблице.

    В сезоне 2020/21 тогда еще в рамках Примеры данные коллективы обменялись домашними викториями — 2:0 и 1:4. А из семи последних очных матчей этих клубов шесть раз побеждал «Эйбар».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эйбара» предлагают — 2.44.

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    На викторию «Гранады» дают — 2.97, ничья оценена — в 3.22.

    Прогнозируем в данном поединке викторию «Эйбара», так как «оружейники» будут играть в родных стенах и имеют очень благоприятную статистику в матчах с «Гранадой».

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    «Эйбар» — «Гранада»: прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 12.09.2022. Прогнозы на футбол. «Эйбар» дома переиграет «Гранаду»
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