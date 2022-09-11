«Шинник» сыграет на своем поле с «Кубанью» в рамках 9-го тура чемпионата России. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 18:00 мск. «Шинник» — «Кубань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шинник»

Боевая команда Вадима Евсеева все никак не может показать себя во всей красе. Ярославцы пока не блещут результатами.

«Шинник» на текущий момент находится на 13 месте. Причем отрыв от опасной зоны выражен лишь дополнительными показателями.

Минувший тур сложился для команды неудачно. Выезд в Нижнекамск завершился минимальной коллизией.

Прогнозы на ФНЛ

«Шинник» наверняка максимально настроится на этот поединок. Команде нужно срочно выбираться из низов таблицы.

«Кубань»

Краснодарцы пока никак не могут реализовать свои амбиции. Какая там борьба за стыки, если «Кубань» сейчас находится в гуще борьбы за выживание?!

«Кубань» имеет проблемы с реализацией. В 8 матчах команда смогла отличиться лишь только 8 раз.

В предыдущем туре «Кубань» снова провела неуверенный поединок. Дома команда не смогла переиграть «Волгарь» (0:0).

В этом поединке «Кубань» наверняка сыграет куда активнее в атаке. Нужно же прерывать более чем месячную серию без побед!

Прогноз и ставка

На победу «Шинника» в этом матче можно поставить за 2.16, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Кубани» — за 3.22.

«Шинник» постарается воспользоваться преимуществом своего поля .

«Кубань» не побеждает уже месяц.

«Шинник» играет дома, к тому же соперник выглядит бледновато. Наши прогноз и ставка — Победа «Шинника» с коэффициентом 2.16.