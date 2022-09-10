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    Очередное поражение днепрян?!

    «Днепр» Могилев — «Витебск». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Белоруссии, 10 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Днепр» Могилев — «Витебск»
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    «Днепр» Могилев
    «Днепр» Могилев сыграет на своем поле с «Витебском» в рамках 21-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 10 сентября, начало — в 18:00 мск. «Днепр» Могилев — «Витебск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 10 Сентября 2022 года
    Днепр Могилев
  • Белоруссия. Высшая лига
    •  Днепр Могилев 18:00 Витебск Витебск
  • Витебск
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    «Днепр» Могилев

    Днепряне пока очевидно стоят на вылет. Нынешнее последнее место видится полностью справедливым.

    «Днепр» Могилев многовато пропускает. В 20 поединках команда пропустила уже 52 мяча — больше всех в лиге.

    В минувшем туре команда не смогла добыть хотя бы ничьей. На выезде днепряне были разгромлены минским «Динамо» (4:0).

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    «Днепр» Могилев имеет неприятную серию из четырех поражений подряд. Правда, все соперники изначально имели более прочную диспозицию.

    «Витебск»

    «Витебск» постепенно идет на подъем. Не к лицу середняку белорусского футбола бороться за выживание!

    Правда, с атакой все так же имеются трудности. В 20 матчах витебляне забили всего лишь 20 голов.

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    • В предыдущем туре «Витебск» потерял важные очки. Дома команда расписала мировую с «Белшиной» (2:2).

    В этом поединке «Витебск» наверняка будет активно атаковать. Тем более, есть отличный шанс немного отдалиться от опасной зоны.

    Прогноз и ставка

    На победу «Витебска» в этом матче можно поставить за 2.00, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Днепра» Могилев — за 3.10.

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    «Днепр» Могилев имеет серьезные проблемы с надежностью своих тылов.

    «Витебск» изо всех сил пытается отдалиться от зоны вылета.

    Витебляне смотрятся монолитнее аутсайдера. Наши прогноз и ставка — Победа «Витебска» с коэффициентом 2.00.

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    «Днепр» Могилев — «Витебск»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 10.09.2022. Прогнозы на футбол. Очередное поражение днепрян?!
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