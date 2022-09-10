«Днепр» Могилев
Днепряне пока очевидно стоят на вылет. Нынешнее последнее место видится полностью справедливым.
«Днепр» Могилев многовато пропускает. В 20 поединках команда пропустила уже 52 мяча — больше всех в лиге.
В минувшем туре команда не смогла добыть хотя бы ничьей. На выезде днепряне были разгромлены минским «Динамо» (4:0).
«Днепр» Могилев имеет неприятную серию из четырех поражений подряд. Правда, все соперники изначально имели более прочную диспозицию.
«Витебск»
«Витебск» постепенно идет на подъем. Не к лицу середняку белорусского футбола бороться за выживание!
Правда, с атакой все так же имеются трудности. В 20 матчах витебляне забили всего лишь 20 голов.
В предыдущем туре «Витебск» потерял важные очки. Дома команда расписала мировую с «Белшиной» (2:2).
В этом поединке «Витебск» наверняка будет активно атаковать. Тем более, есть отличный шанс немного отдалиться от опасной зоны.
Прогноз и ставка
На победу «Витебска» в этом матче можно поставить за 2.00, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Днепра» Могилев — за 3.10.
«Днепр» Могилев имеет серьезные проблемы с надежностью своих тылов.
«Витебск»
Витебляне смотрятся монолитнее аутсайдера. Наши прогноз и ставка — Победа «Витебска» с коэффициентом 2.00.