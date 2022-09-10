«Днепр» Могилев сыграет на своем поле с «Витебском» в рамках 21-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 10 сентября, начало — в 18:00 мск. «Днепр» Могилев — «Витебск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Днепр» Могилев

Днепряне пока очевидно стоят на вылет. Нынешнее последнее место видится полностью справедливым.

«Днепр» Могилев многовато пропускает. В 20 поединках команда пропустила уже 52 мяча — больше всех в лиге.

В минувшем туре команда не смогла добыть хотя бы ничьей. На выезде днепряне были разгромлены минским «Динамо» (4:0).

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«Днепр» Могилев имеет неприятную серию из четырех поражений подряд. Правда, все соперники изначально имели более прочную диспозицию.

«Витебск»

«Витебск» постепенно идет на подъем. Не к лицу середняку белорусского футбола бороться за выживание!

Правда, с атакой все так же имеются трудности. В 20 матчах витебляне забили всего лишь 20 голов.

В предыдущем туре «Витебск» потерял важные очки. Дома команда расписала мировую с «Белшиной» (2:2).

В этом поединке «Витебск» наверняка будет активно атаковать. Тем более, есть отличный шанс немного отдалиться от опасной зоны.

Прогноз и ставка

На победу «Витебска» в этом матче можно поставить за 2.00, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Днепра» Могилев — за 3.10.

«Днепр» Могилев имеет серьезные проблемы с надежностью своих тылов.

«Витебск» изо всех сил пытается отдалиться от зоны вылета .

Витебляне смотрятся монолитнее аутсайдера. Наши прогноз и ставка — Победа «Витебска» с коэффициентом 2.00.