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    Соперники поделят очки в 1-м туре?

    «Шэмрок Роверс» — «Юргорден». Прогноз, ставка (к. 3.54) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 1, квартет F, 8 сентября 2022 года

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    «Шэмрок Роверс» — «Флора»
    В четверг, 8 сентября «Шэмрок Роверс» в родных стенах примет «Юргорден» в рамках матча 1-го тура группового этапа Лиги конференций. Встреча в квартете F начнётся в 22:00 (мск). «Шэмрок Роверс» — «Юргорден»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа F 08 Сентября 2022 года
    Шэмрок Роверс
  • Лига конференций. Группа F
    •  Шэмрок Роверс 22:00 Юргорден Юргорден
  • Стокгольм
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    «Шэмрок Роверс»

    «Шэмрок Роверс» — чемпион Ирландии. Евросезон начал с Лиги чемпионов. В 1-м раунде разгромил лучшую команду Мальты — «Хиберниан» (3:0 — победа дома и 0:0 — ничья в гостях).

    Во 2-й стадии квалификации ирландцам пришлось уступить болгарскому «Лудогорцу». На выезде «Шэмрок Роверс» потерпел крупное поражение со счётом 0:3. А вот в домашнем поединке «обручи» были близки к тому, чтобы совершить камбэк. Однако победы с результатом 2:1 не хватило для общего успеха.

    Из Лиги чемпионов ирландский коллектив перебрался в Лигу Европы. В 3-й стадии квалификации «Шэмрок» переиграл македонский «Шкупи» (3:1 — победа дома и 2:1 — победа в гостях).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Клуб остановился в шаге от группового этапа Лиги Европы. В последней стадии квалификации ирландцы проиграли чемпиону Венгрии — «Ференцварошу» с общим счётом 1:4. Несмотря на поражение «Шэмрок Роверс» получил путёвку в основную сетку Лиги конференций.

    В чемпионате Ирландии «Шэмрок Роверс» продолжает лидировать — в активе команды 56 очков. От ближайшего преследователя «Дерри Сити» преимущество составляет 4 балла.

    «Юргорден»

    «Юргорден» — бронзовый призёр чемпионата Швеции. Скандинавы в отличии от ирландцев стартовали в квалификации Лиги конференций.

    В отборочным цикле турнира «железные печи» прошли трёх соперников: хорватскую «Риеку» (4:1), румынский клуб «Сепси» (6:2) и кипрский АПОЭЛ (5:3).

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    • Параллельно команда играет в чемпионате Швеции. В 21-м туре «Юргорден» в гостях одержал минимальную победу над «Сириусом» (1:0).

    В турнирной таблице команда идёт на 2-м месте. «Юргорден» набрал 44 очка и на 1 пункт отстает от лидера регулярки — «Хеккена».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение гостям. На победу «Шэмрок Роверса» можно поставить за 3.52, ничью оценивают в 3.54. А на успех «Юргордена» — в 2.00.

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    Равные по силам команды. Сложный прогноз в плане выбора победителя. Есть вероятность, что «Шэмрок Роверс» и «Юргорден» поделят очки в 1-м туре Лиги конференций

    Наши прогноз и ставка — ничья с коэффициентом 3.54.

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    «Шэмрок Роверс» — «Юргорден»: прогноз, ставка (3.54), статистика, коэффициенты матча 08.09.2022. Прогнозы на футбол. Соперники поделят очки в 1-м туре?
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