Обладатель Кубка Норвегии — «Мольде» на своём поле сыграет против обладателя Кубка Бельгии — «Гента». Это будет матч 1-го тура в группе F основной сетки Лиги конференций. Матч пройдёт в четверг, 8 сентября. Начало — в 22:00 (мск). «Мольде» — «Гент»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мольде»

«Мольде» в еврокубки попал как обладатель Кубка Норвегии. MFK начал свой путь в Лиге конференций со 2-го отборочного раунда.

На этой стадии норвежскому клубу противостоял «Эльфсборг» из Швеции. «Мольде» переиграл соперника, причём дважды (4:1 — дома и 2:1 — в гостях).

Следующий соперник по отбору — венгерская «Кишварда». Здесь норвежцам пришлось слегка понервничать, несмотря на крупную победу на домашнем поле со счётом 3:0.

Все прогнозы на Лигу конференций

В гостях команда из Норвегии проиграла (1:2). Однако суммарно перевес остался на стороне «Мольде» и скандинавы шагнули в заключительную стадию отбора.

В раунде плей-офф в качестве оппонента выступил австрийский «Вольфсберг». «Мольде» мог и не выйти в групповую стадию, после минимального поражения на собственном стадионе (0:1). Но в гостевой встрече норвежцам удалось переломить ход встречи, разгромив австрийцев со счётом 4:0.

«Мольде» уверенно лидирует в чемпионате Норвегии. В 21-м туре внутреннего первенства MFK в гостях нанёс крупное поражение действующему чемпиону «Будё-Глимт» (4:1). Теперь отрыв от главного конкурента увеличился до 10 очков.

«Гент»

«Гент» — обладатель Кубка Бельгии. Начал выступление в Лиге Европы — втором по значимости турнире УЕФА.

В 4-м отборочном раунде «бйуволы» сражались с обладателем Кубка Кипра — «Омонией».

Обыграть соперника не получилось. Бельгийцы потерпели два поражения с общим счётом 0:4.

В чемпионате Бельгии «Гент» провёл матч 7-го тура, проиграв его «Шарлеруа» (1:2). В турнирной таблице участник группового этапа Лиги конференций идёт на 7-м месте

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «Мольде» можно поставить за 1.94, ничью оценивают в 3.74. А на победу «Гента» — в 3.54.

Победа — «Гент» пока не может забить в еврокубках в этом сезоне — мяч просто не идёт в сетку. «Мольде» — соперник опытнее, чем бельгийцы. Наверняка, норвежцы своего не упустят и одержат домашннюю победу над соперником.

Ставка — победа «Мольде» с коэффициентом 1.94.