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    «Мольде» — «Гент». Прогноз, ставка (к. 1.94) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 1, квартет F, 8 сентября 2022 года

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    Фанаты «Мольде»
    Обладатель Кубка Норвегии — «Мольде» на своём поле сыграет против обладателя Кубка Бельгии — «Гента». Это будет матч 1-го тура в группе F основной сетки Лиги конференций. Матч пройдёт в четверг, 8 сентября. Начало — в 22:00 (мск). «Мольде» — «Гент»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа F 08 Сентября 2022 года
    Мольде
  • Лига конференций. Группа F
    •  Мольде 22:00 Гент Гент
  • Бельгия. Про Лига
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    «Мольде»

    «Мольде» в еврокубки попал как обладатель Кубка Норвегии. MFK начал свой путь в Лиге конференций со 2-го отборочного раунда.

    На этой стадии норвежскому клубу противостоял «Эльфсборг» из Швеции. «Мольде» переиграл соперника, причём дважды (4:1 — дома и 2:1 — в гостях).

    Следующий соперник по отбору — венгерская «Кишварда». Здесь норвежцам пришлось слегка понервничать, несмотря на крупную победу на домашнем поле со счётом 3:0.

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    В гостях команда из Норвегии проиграла (1:2). Однако суммарно перевес остался на стороне «Мольде» и скандинавы шагнули в заключительную стадию отбора.

    В раунде плей-офф в качестве оппонента выступил австрийский «Вольфсберг». «Мольде» мог и не выйти в групповую стадию, после минимального поражения на собственном стадионе (0:1). Но в гостевой встрече норвежцам удалось переломить ход встречи, разгромив австрийцев со счётом 4:0.

    «Мольде» уверенно лидирует в чемпионате Норвегии. В 21-м туре внутреннего первенства MFK в гостях нанёс крупное поражение действующему чемпиону «Будё-Глимт» (4:1). Теперь отрыв от главного конкурента увеличился до 10 очков.

    «Гент»

    «Гент» — обладатель Кубка Бельгии. Начал выступление в Лиге Европы — втором по значимости турнире УЕФА.

    В 4-м отборочном раунде «бйуволы» сражались с обладателем Кубка Кипра — «Омонией».

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    • Обыграть соперника не получилось. Бельгийцы потерпели два поражения с общим счётом 0:4.

    В чемпионате Бельгии «Гент» провёл матч 7-го тура, проиграв его «Шарлеруа» (1:2). В турнирной таблице участник группового этапа Лиги конференций идёт на 7-м месте

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «Мольде» можно поставить за 1.94, ничью оценивают в 3.74. А на победу «Гента» — в 3.54.

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    Победа — «Гент» пока не может забить в еврокубках в этом сезоне — мяч просто не идёт в сетку. «Мольде» — соперник опытнее, чем бельгийцы. Наверняка, норвежцы своего не упустят и одержат домашннюю победу над соперником.

    Ставка — победа «Мольде» с коэффициентом 1.94.

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    «Мольде» — «Гент»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 08.09.2022. Прогнозы на футбол. Заработает ли «Мольде» 3 очка на домашнем поле?
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