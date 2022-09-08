В 1 туре групповой стадии Лиги Европы «Рома» сыграет на выезде с «Лудогорцем» в Разграде. Начало 8 сентября в 19:45 мск. «Лудогорец» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лудогорец»

Хозяева начали свой еврокубковый путь с квалификации в Лигу чемпионов. В одном из раундов коллектив не выдержал конкуренции с загребским «Динамо» и вылетел в финальный раунд отбора Лиги Европы.

Судьбу путевки в групповой этап решил один гол, забитый в дополнительное время противостояния с «Жальгирисом». После прохода в ЛЕ, «Лудогорец» провел еще 3 матча.

Коэффициенты матча Лудогорец — Рома 1X2Новым игрокам 6.104.301.53Фрибет$40

В чемпионате Болгарии команда выиграла у «Черно Море» 3:2 и разгромила «Хебар» 6:0. В начале сентября «Лудогорец» выиграл матч за Суперкубок Болгарии, одолев в серии пенальти «Левски».

Все прогнозы на Лигу Европы

В отборочном цикле «Лудогорец» сыграл 4 домашних матча и выиграл в трех из них, потерпев одно поражение.

«Рома»

«Римляне» подошли к новому еврокубковому сезону в качестве победителя Лиги конференций. В прошлом сезоне команда Жозе Моуринью выиграла у «Фейеноорда» 1:0.

В сезоне нынешнем «Рома» провела 5 поединков в чемпионате Италии. За этот отрезок она набрала 10 очков и сейчас занимает 5 место. Прямо перед этой игрой гости потерпели первое поражение в сезоне, уступив с крупным счетом «Удинезе» (0:4).

«Джаллоросси» скромно выиграли у «Салернитаны» (1:0) и «Кремонезе» (1:0), а также сыграли вничью с «Ювентусом» (1:1) и разгромили «Монцу» (3:0).

Стефан Эль-Шаарави, Джорджиньо Вейналдум и Николо Дзаньоло не помогут «Роме» в предстоящей встрече.

Прогноз и ставка

Котировки букмекеров говорят в пользу «Ромы». На нее дают 1.55, а на победу «Лудогорца» можно поставить с коэффициентом 6.00. На ничью коэффициент составляет 4.40.

По идее «римляне» должны побеждать в этом матче. Они являются, пожалуй, главными фаворитами группы С. В играх с ХИКом и «Лудогорцем» подопечным Моуриньо нужно набрать основное количество баллов.