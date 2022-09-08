«Лудогорец»
Хозяева начали свой еврокубковый путь с квалификации в Лигу чемпионов. В одном из раундов коллектив не выдержал конкуренции с загребским «Динамо» и вылетел в финальный раунд отбора Лиги Европы.
Судьбу путевки в групповой этап решил один гол, забитый в дополнительное время противостояния с «Жальгирисом». После прохода в ЛЕ, «Лудогорец» провел еще 3 матча.
Коэффициенты матча Лудогорец — Рома
В чемпионате Болгарии команда выиграла у «Черно Море» 3:2 и разгромила «Хебар» 6:0. В начале сентября «Лудогорец» выиграл матч за Суперкубок Болгарии, одолев в серии пенальти «Левски».
В отборочном цикле «Лудогорец» сыграл 4 домашних матча и выиграл в трех из них, потерпев одно поражение.
«Рома»
«Римляне» подошли к новому еврокубковому сезону в качестве победителя Лиги конференций. В прошлом сезоне команда Жозе Моуринью выиграла у «Фейеноорда» 1:0.
В сезоне нынешнем «Рома» провела 5 поединков в чемпионате Италии. За этот отрезок она набрала 10 очков и сейчас занимает 5 место. Прямо перед этой игрой гости потерпели первое поражение в сезоне, уступив с крупным счетом «Удинезе» (0:4).
«Джаллоросси» скромно выиграли у «Салернитаны» (1:0) и «Кремонезе» (1:0), а также сыграли вничью с «Ювентусом» (1:1) и разгромили «Монцу» (3:0).
Стефан Эль-Шаарави, Джорджиньо Вейналдум и Николо Дзаньоло не помогут «Роме» в предстоящей встрече.
Прогноз и ставка
Котировки букмекеров говорят в пользу «Ромы». На нее дают 1.55, а на победу «Лудогорца» можно поставить с коэффициентом 6.00. На ничью коэффициент составляет 4.40.
По идее «римляне» должны побеждать в этом матче. Они являются, пожалуй, главными фаворитами группы С. В играх с ХИКом и «Лудогорцем» подопечным Моуриньо нужно набрать основное количество баллов.
«Орлите» прошли сложнейшую квалификацию, пропустили приличное количество от загребского «Динамо» и даже от «Жальгириса», а «Рома» станет для них первым серьезнейшим соперником в этом сезоне. После 0:4 от «Удинезе» «волки» жаждут крови.