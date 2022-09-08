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    «Рома» отыграется за разгром от «Удинезе»

    «Лудогорец» — «Рома». Ставка (к. 2.19) и прогноз на футбол, Лига Европы, 8 сентября 2022 года

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    Пауло Дибала
    В 1 туре групповой стадии Лиги Европы «Рома» сыграет на выезде с «Лудогорцем» в Разграде. Начало 8 сентября в 19:45 мск. «Лудогорец» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа C 08 Сентября 2022 года
    Лудогорец
  • Лига Европы. Группа C
    •  Лудогорец 19:45 Рома Рома
  • Рим
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    «Лудогорец»

    Хозяева начали свой еврокубковый путь с квалификации в Лигу чемпионов. В одном из раундов коллектив не выдержал конкуренции с загребским «Динамо» и вылетел в финальный раунд отбора Лиги Европы.

    Судьбу путевки в групповой этап решил один гол, забитый в дополнительное время противостояния с «Жальгирисом». После прохода в ЛЕ, «Лудогорец» провел еще 3 матча.

    Коэффициенты матча Лудогорец — Рома

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    В чемпионате Болгарии команда выиграла у «Черно Море» 3:2 и разгромила «Хебар» 6:0. В начале сентября «Лудогорец» выиграл матч за Суперкубок Болгарии, одолев в серии пенальти «Левски».

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В отборочном цикле «Лудогорец» сыграл 4 домашних матча и выиграл в трех из них, потерпев одно поражение.

    «Рома»

    «Римляне» подошли к новому еврокубковому сезону в качестве победителя Лиги конференций. В прошлом сезоне команда Жозе Моуринью выиграла у «Фейеноорда» 1:0.

    В сезоне нынешнем «Рома» провела 5 поединков в чемпионате Италии. За этот отрезок она набрала 10 очков и сейчас занимает 5 место. Прямо перед этой игрой гости потерпели первое поражение в сезоне, уступив с крупным счетом «Удинезе» (0:4).

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    • «Джаллоросси» скромно выиграли у «Салернитаны» (1:0) и «Кремонезе» (1:0), а также сыграли вничью с «Ювентусом» (1:1) и разгромили «Монцу» (3:0).

    Стефан Эль-Шаарави, Джорджиньо Вейналдум и Николо Дзаньоло не помогут «Роме» в предстоящей встрече.

    Прогноз и ставка

    Котировки букмекеров говорят в пользу «Ромы». На нее дают 1.55, а на победу «Лудогорца» можно поставить с коэффициентом 6.00. На ничью коэффициент составляет 4.40.

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    По идее «римляне» должны побеждать в этом матче. Они являются, пожалуй, главными фаворитами группы С. В играх с ХИКом и «Лудогорцем» подопечным Моуриньо нужно набрать основное количество баллов.

    «Орлите» прошли сложнейшую квалификацию, пропустили приличное количество от загребского «Динамо» и даже от «Жальгириса», а «Рома» станет для них первым серьезнейшим соперником в этом сезоне. После 0:4 от «Удинезе» «волки» жаждут крови. Ставка — «Рома» выиграет + тотал больше 2.5 (2.19).

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    «Лудогорец» — «Рома»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 08.09.2022. Прогнозы на футбол. «Рома» отыграется за разгром от «Удинезе»
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