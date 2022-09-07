ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артур МелоБлестящий, но травматичный. Артур в «Ливерпуле» — оправданный риск Клоппа «Зенит» 18 матчей не проигрывает московским клубам в РПЛ«Лучше бы "Спартак" так не понтовался». Матч «Спартака» и «Зенита» — главное разочарование тура в РПЛ Арсен ЗахарянТрансферный дайджест. 30 августа — 5 сентября
  • 21:59
    • «Ростов» вырвал победу у «Торпедо» благодаря пенальти в компенсированное время
  • 00:22
    • СМИ: Норманна исключили из сборной Норвегии
    Все новости спорта

    «Интер» и «Бавария» устроят голевое шоу

    «Интер» — «Бавария». Дерзкая ставка за 6.40 на матч Лиги чемпионов 7 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Интер Прогнозы на Баварию Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на футбол Германии Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Интер» — «Бавария»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Томас Мюллер
    «Интер» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 7 сентября, начало — в 22:00 мск. «Интер» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 07 Сентября 2022 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 22:00 Бавария Бавария
  • Мюнхен
    •

    «Интер»

    Миланцы в своем чемпионате стартовали не очень убедительно. В 5 турах команда набрала всего 9 очков.

    Причем минувший тур для команды получился неудачным. «Интер» проиграл в дерби «Милану» (3:2).

    Коэффициенты матча Интер — Бавария

  • 1
  • 3.90
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 1.80
  • Ставка
    •

    Не обходится и без кадровых потерь. В этом матче не сыграет опытный форвард Ромелу Лукаку.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Интер» уж точно не будет отсиживаться в тылах. Родные стены наверняка погонят команду в атаку.

    «Бавария»

    Мюнхенцы в Бундеслиге стартовали не лучшим образом. В пути матчах «Бавария» уже дважды потеряла очки.

    В минувшем туре чемпионата «Бавария» вновь удручила результатом. На выезде команда расписала мировую с «Унионом» (1:1).

  • От «Барсы» до Роналду. Главные победители и неудачники летнего трансферного окна
  • Рассказываем, кто провел трансферное окно неудачно, а кто сделал это хорошо
  • 04/09/2022

    • А вот в кадровом плане у немцев практически идиллия. Томас Мюллер на месте, да и Садио Мане неплохо вписался в коллектив.

    В этом поединке «Бавария» постарается добыть как минимум балл. Ресурсов для этого немцев достаточно.

    Ставка

    На победу «Баварии» в этом матче можно поставить за 1.87, ничью букмекеры предлагают взять за 4.24, а победу «Интера» — за 4.08.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Интер» в последних матчах выглядит не столь монолитно. «Бавария» наверняка будет активно атаковать с первых минут матча.

    Обе команды наверняка активно сыграют в атаке. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 5.5, поставить на это можно с коэффициентом 6.40.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Дефенса и Хустисия — Сан-Лоренсо
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  3.74
  • Прогноз на матч Годой Крус — Арсенал Саранди
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Коллинс — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сантос — Гояс
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Чилич — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Атлетико Тукуман — Банфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Чеджу Юнайтед — Инчхон Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Бэйцзин Гоань — Чжэцзян Профешионал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Трактор — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Берреттини — Руд
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кирьос — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спартак — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Торпедо — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Интер» — «Бавария»: прогноз, ставка (6.40), статистика, коэффициенты матча 07.09.2022. Прогнозы на футбол. «Интер» и «Бавария» устроят голевое шоу
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры