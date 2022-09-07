«Интер» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 7 сентября, начало — в 22:00 мск. «Интер» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

Миланцы в своем чемпионате стартовали не очень убедительно. В 5 турах команда набрала всего 9 очков.

Причем минувший тур для команды получился неудачным. «Интер» проиграл в дерби «Милану» (3:2).

Коэффициенты матча Интер — Бавария 1 3.90 X 4.10 2 1.80 Ставка

Не обходится и без кадровых потерь. В этом матче не сыграет опытный форвард Ромелу Лукаку.

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«Интер» уж точно не будет отсиживаться в тылах. Родные стены наверняка погонят команду в атаку.

«Бавария»

Мюнхенцы в Бундеслиге стартовали не лучшим образом. В пути матчах «Бавария» уже дважды потеряла очки.

В минувшем туре чемпионата «Бавария» вновь удручила результатом. На выезде команда расписала мировую с «Унионом» (1:1).

А вот в кадровом плане у немцев практически идиллия. Томас Мюллер на месте, да и Садио Мане неплохо вписался в коллектив.

В этом поединке «Бавария» постарается добыть как минимум балл. Ресурсов для этого немцев достаточно.

Ставка

На победу «Баварии» в этом матче можно поставить за 1.87, ничью букмекеры предлагают взять за 4.24, а победу «Интера» — за 4.08.

«Интер» в последних матчах выглядит не столь монолитно. «Бавария» наверняка будет активно атаковать с первых минут матча .

Обе команды наверняка активно сыграют в атаке. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 5.5, поставить на это можно с коэффициентом 6.40.

Для остальных — более умеренный прогноз.