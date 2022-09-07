«Интер»
Миланцы в своем чемпионате стартовали не очень убедительно. В 5 турах команда набрала всего 9 очков.
Причем минувший тур для команды получился неудачным. «Интер» проиграл в дерби «Милану» (3:2).
Коэффициенты матча Интер — Бавария
Не обходится и без кадровых потерь. В этом матче не сыграет опытный форвард Ромелу Лукаку.
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«Интер» уж точно не будет отсиживаться в тылах. Родные стены наверняка погонят команду в атаку.
«Бавария»
Мюнхенцы в Бундеслиге стартовали не лучшим образом. В пути матчах «Бавария» уже дважды потеряла очки.
В минувшем туре чемпионата «Бавария» вновь удручила результатом. На выезде команда расписала мировую с «Унионом» (1:1).
А вот в кадровом плане у немцев практически идиллия. Томас Мюллер на месте, да и Садио Мане неплохо вписался в коллектив.
В этом поединке «Бавария» постарается добыть как минимум балл. Ресурсов для этого немцев достаточно.
Ставка
На победу «Баварии» в этом матче можно поставить за 1.87, ничью букмекеры предлагают взять за 4.24, а победу «Интера» — за 4.08.
«Интер» в последних матчах выглядит не столь монолитно. «Бавария»
Обе команды наверняка активно сыграют в атаке. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 5.5, поставить на это можно с коэффициентом 6.40.
Для остальных — более умеренный прогноз.