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    Что «Интер» покажет против «Баварии»?

    «Интер» — «Бавария». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 7 сентября 2022 года

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    «Бавария» не выиграла в двух прошлых турах Бундеслиги
    «Интер» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 7 сентября, начало — в 22:00 мск. «Интер» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 07 Сентября 2022 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 22:00 Бавария Бавария
  • Мюнхен
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    «Интер»

    В прошлом сезоне «Интер» не сумел отстоять титул чемпиона Италии, став вторым. Также ему не удалось далеко дойти в Лиге чемпионов, вылетев в 1/8 финала.

    В текущей кампании Серии А «нерадзурри» находятся лишь на седьмой строчке, набрав в пяти матчах девять очков.

    Коэффициенты матча Интер — Бавария

  • 1
  • 3.90
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 1.80
  • Ставка
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    В последних трех поединках миланская команда потерпела два поражения — от «Лацио» (1:3) и «Милана» (2:3) в гостях.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Единственный матч, в которых коллектив не проиграл, пришелся на предпоследний тур итальянской лиги, в котором он справился с «Кремонезе» (3:1) на своем поле.

    «Бавария»

    «Бавария» по итогам прошлого сезона в десятый раз подряд выиграла Бундеслигу. Золотые медали достались немецкому гранду еще задолго до финиша.

    Напомним, что в межсезонье «Баварию» покинул лучший бомбардир последних сезонов поляк Роберт Левандовский, перебравшийся в «Барселону», но ему на смену пришел из «Ливерпуля» Садио Мане.

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    • В рамках нового чемпионата «красные» заработали 11 баллов в первых пяти турах. Сперва они добились трех выигрышей с общим счетом 15:1, но в двух прошлых турах они дома не справились с «Гладбахом» и в гостях с «Унион Берлином» — дважды 1:1.

    В промежутке между этими матчами клуб разбил «Викторию Кельн» (5:0) в Кубке Германии. Теперь мюнхенцы занимают третье место в Бундеслиге с отставанием в один балл от лидера «Фрайбурга».

    Прогноз

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,80.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 4,00.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,10.

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    «Интер» — «Бавария»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 07.09.2022. Прогнозы на футбол. Что «Интер» покажет против «Баварии»?
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