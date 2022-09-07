«Интер» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 7 сентября, начало — в 22:00 мск. «Интер» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

В прошлом сезоне «Интер» не сумел отстоять титул чемпиона Италии, став вторым. Также ему не удалось далеко дойти в Лиге чемпионов, вылетев в 1/8 финала.

В текущей кампании Серии А «нерадзурри» находятся лишь на седьмой строчке, набрав в пяти матчах девять очков.

Коэффициенты матча Интер — Бавария 1 3.90 X 4.10 2 1.80 Ставка

В последних трех поединках миланская команда потерпела два поражения — от «Лацио» (1:3) и «Милана» (2:3) в гостях.

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Единственный матч, в которых коллектив не проиграл, пришелся на предпоследний тур итальянской лиги, в котором он справился с «Кремонезе» (3:1) на своем поле.

«Бавария»

«Бавария» по итогам прошлого сезона в десятый раз подряд выиграла Бундеслигу. Золотые медали достались немецкому гранду еще задолго до финиша.

Напомним, что в межсезонье «Баварию» покинул лучший бомбардир последних сезонов поляк Роберт Левандовский, перебравшийся в «Барселону», но ему на смену пришел из «Ливерпуля» Садио Мане.

В рамках нового чемпионата «красные» заработали 11 баллов в первых пяти турах. Сперва они добились трех выигрышей с общим счетом 15:1, но в двух прошлых турах они дома не справились с «Гладбахом» и в гостях с «Унион Берлином» — дважды 1:1.

В промежутке между этими матчами клуб разбил «Викторию Кельн» (5:0) в Кубке Германии. Теперь мюнхенцы занимают третье место в Бундеслиге с отставанием в один балл от лидера «Фрайбурга».

Прогноз

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,80.

Успех хозяев поля оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 4,00.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,10.