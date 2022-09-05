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    Соперники поделят между собой очки

    «Овьедо» — «Леванте». Прогноз, ставка (к. 3.06) на футбол, чемпионат Испании, 5 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Овьедо» — «Леванте»
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    «Леванте»
    В 5-м туре испанской Сегунды «Овьедо» на своем поле примет «Леванте». Встреча состоится 5 сентября и начнется в 22:00 по мск. «Овьедо» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 05 Сентября 2022 года
    Овьедо
  • Испания. Сегунда
    •  Овьедо 22:00 Леванте Леванте
  • Валенсия
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    «Овьедо»

    В прошлом сезоне «Овьедо» имел неплохой шанс повысится в классе. На прямой выход клуб не претендовал, а вот в месту в плей-офф он проиграл только по дополнительным показателям «Жироне».

    Подготовку к новому чемпионату «синие» провели не лучшим образом, выиграв всего лишь один поединок и шести проведенных. Правда, и проиграли они только раз и четыре встречи еще свели вничью.

    Коэффициенты матча Овьедо — Леванте

  • 1
  • 2.80
  • X
  • 2.95
  • 2
  • 2.80
  • Ставка
    •

    Новое первенство «карбайонцы» начали с неожиданного домашнего фиаско от дебютанта дивизиона ФК «Андорры», уступив ему со счетом 0:1.

    Все прогнозы на футбол

    После этого астурийцы с одинаковым результатом по 1:0 переиграли на своем поле «Леганес» и на выезде «Расинг» из Сантандера.

    «Леванте»

    «Леванте» же по итогам прошлого сезона понизился в классе, вылетев из Примеры. В элите клуб финишировал на предпоследней позиции, заработав всего 35 очков в 38 играх.

    В предсезонных спаррингах «лягушки» смогли выиграть три поединка из пяти проведенных, среди которых была виктория над «Вулверхэмптоном» 2:1, а также по разу они уступали и играли вничью.

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    • В Сегунде же коллектив из Валенсии еще не знал горечи поражений, дважды сыграв вничью и одержав одну викторию. Причем ему еще удалось сохранить свои ворота на замке.

    Начал «Леванте» с мировых по 0:0 дома с «Уэской» и в гостях с «Сарагосой», а накануне он на своем поле переиграл «Тенерифе» со счетом 2:0.

    Последний раз эти команды играли между собой в сезоне 2016/17. И тогда в рамках Сегунды они обменялись домашними викториями — 2:0 и 0:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают незначительно предпочтение хозяевам. На победу «Овьедо» предлагают — 2.70.

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    На викторию «Леванте» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.06.

    Так как команда почти равны по классу, то в данной паре трудно кому можно отдать предпочтение, поэтому вполне вероятно что он поделят между собой очки. В общем, прогнозируем ничью.

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    «Овьедо» — «Леванте»: прогноз, ставка (3.06), статистика, коэффициенты матча 05.09.2022. Прогнозы на футбол. Соперники поделят между собой очки
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