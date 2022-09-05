В 5-м туре испанской Сегунды «Овьедо» на своем поле примет «Леванте». Встреча состоится 5 сентября и начнется в 22:00 по мск. «Овьедо» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Овьедо»

В прошлом сезоне «Овьедо» имел неплохой шанс повысится в классе. На прямой выход клуб не претендовал, а вот в месту в плей-офф он проиграл только по дополнительным показателям «Жироне».

Подготовку к новому чемпионату «синие» провели не лучшим образом, выиграв всего лишь один поединок и шести проведенных. Правда, и проиграли они только раз и четыре встречи еще свели вничью.

Коэффициенты матча Овьедо — Леванте 1 2.80 X 2.95 2 2.80 Ставка

Новое первенство «карбайонцы» начали с неожиданного домашнего фиаско от дебютанта дивизиона ФК «Андорры», уступив ему со счетом 0:1.

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После этого астурийцы с одинаковым результатом по 1:0 переиграли на своем поле «Леганес» и на выезде «Расинг» из Сантандера.

«Леванте»

«Леванте» же по итогам прошлого сезона понизился в классе, вылетев из Примеры. В элите клуб финишировал на предпоследней позиции, заработав всего 35 очков в 38 играх.

В предсезонных спаррингах «лягушки» смогли выиграть три поединка из пяти проведенных, среди которых была виктория над «Вулверхэмптоном» 2:1, а также по разу они уступали и играли вничью.

В Сегунде же коллектив из Валенсии еще не знал горечи поражений, дважды сыграв вничью и одержав одну викторию. Причем ему еще удалось сохранить свои ворота на замке.

Начал «Леванте» с мировых по 0:0 дома с «Уэской» и в гостях с «Сарагосой», а накануне он на своем поле переиграл «Тенерифе» со счетом 2:0.

Последний раз эти команды играли между собой в сезоне 2016/17. И тогда в рамках Сегунды они обменялись домашними викториями — 2:0 и 0:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают незначительно предпочтение хозяевам. На победу «Овьедо» предлагают — 2.70.

На викторию «Леванте» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.06.

Так как команда почти равны по классу, то в данной паре трудно кому можно отдать предпочтение, поэтому вполне вероятно что он поделят между собой очки. В общем, прогнозируем ничью.