«Овьедо»
В прошлом сезоне «Овьедо» имел неплохой шанс повысится в классе. На прямой выход клуб не претендовал, а вот в месту в плей-офф он проиграл только по дополнительным показателям «Жироне».
Подготовку к новому чемпионату «синие» провели не лучшим образом, выиграв всего лишь один поединок и шести проведенных. Правда, и проиграли они только раз и четыре встречи еще свели вничью.
Коэффициенты матча Овьедо — Леванте
Новое первенство «карбайонцы» начали с неожиданного домашнего фиаско от дебютанта дивизиона ФК «Андорры», уступив ему со счетом 0:1.
После этого астурийцы с одинаковым результатом по 1:0 переиграли на своем поле «Леганес» и на выезде «Расинг» из Сантандера.
«Леванте»
«Леванте» же по итогам прошлого сезона понизился в классе, вылетев из Примеры. В элите клуб финишировал на предпоследней позиции, заработав всего 35 очков в 38 играх.
В предсезонных спаррингах «лягушки» смогли выиграть три поединка из пяти проведенных, среди которых была виктория над «Вулверхэмптоном» 2:1, а также по разу они уступали и играли вничью.
В Сегунде же коллектив из Валенсии еще не знал горечи поражений, дважды сыграв вничью и одержав одну викторию. Причем ему еще удалось сохранить свои ворота на замке.
Начал «Леванте» с мировых по 0:0 дома с «Уэской» и в гостях с «Сарагосой», а накануне он на своем поле переиграл «Тенерифе» со счетом 2:0.
Последний раз эти команды играли между собой в сезоне 2016/17. И тогда в рамках Сегунды они обменялись домашними викториями — 2:0 и 0:1.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают незначительно предпочтение хозяевам. На победу «Овьедо» предлагают — 2.70.
На викторию «Леванте» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.06.
Так как команда почти равны по классу, то в данной паре трудно кому можно отдать предпочтение, поэтому вполне вероятно что он поделят между собой очки. В общем, прогнозируем ничью.