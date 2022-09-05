ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лестер» — «МЮ»Возрождение продолжается. «МЮ» выиграл третий матч подряд, но к атаке остаются вопросы «Рома» — один из лидеров Серии А Серия А: Итоги 4-го тура АнтониИз бедных фавел на «Олд Траффорд». Тернистый путь Антони к признанию
  • 12:10
    • «Оренбург» — «Химки»: составы команд на матч РПЛ
  • 08:00
    • Медведев легко вышел в 1/8 финала US Open
  • 07:00
    • Самсонова пробилась в четвертый круг US Open
    Все новости спорта

    «Бока Хуниорс» продолжит свой подъем

    «Колон» Санта-Фе — «Бока Хуниорс». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, чемпионат Аргентины, 5 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Колон» Санта-Фе — «Бока Хуниорс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бока Хуниорс»
    В 17-м туре чемпионата Аргентины по футболу «Колон» из Санта-Фе на своем поле примет «Бока Хуниорс». Встреча пройдет в ночь на 5 сентября и начнется в полночь по мск. «Колон» Санта-Фе — «Бока Хуниорс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Аргентина. Примера 05 Сентября 2022 года
    Колон
  • Аргентина. Примера
    •  Колон 00:00 Бока Хуниорс Бока Хуниорс
  • Буэнос-Айрес
    •

    «Колон» Санта-Фе

    «Колон» проводит слабый сезон. По итога 16 туров коллектив идет аж на 22 месте среди 28 участников, имея в активе 18 баллов, но от 14 строки отстает всего на два пункта.

    У клуба из Санта-Фе за всю турнирную дистанцию только четыре победных результата, а также по шесть раз он уступал и играл вничью, забил 13 мячей, а пропустил на пять голов больше.

    в отрезке последних шести встреч первенства у команды только одна домашняя победа, два мировых исхода и три фиаско. Одно из них было в прошлом туре в гостях от дебютанта «Барракас Сентраль» 0:1.

    Все прогнозы на футбол

    На своей территории «Колон» выступает значительно лучше, чем в гостях. У команды дома три виктории при двух ничейных результатах и двух поражениях.

    «Бока Хуниорс»

    «Бока Хуниорс» после 16 туров идет на восьмом месте, имея в активе 26 баллов, и от лидера отстает на шесть пунктов, так что еще имеет шансы добыть высшие награды.

    В данном первенстве «генуэзцы» смогли выиграть восемь встреч из 16 проведенных , два раза сыграли вничью и потерпели шесть неудач, разница мячей составляет 21:21.

  • Из бедных фавел на «Олд Траффорд». Тернистый путь Антони к признанию
  • Бразилец получил самый серьезный вызов в своей карьере
  • Вчера

    • Вот уже как пять туров коллектив не знает горечи поражений, выиграв за это время четыре поединка и одни закончив вничью. В своей последней проведенной игре он переиграл лидирующий «Атлетико» Тукуман 2:1.

    Вне родных стен «Бока» в данном чемпионате Аргентины провела семь поединков, дважды выиграв в них, расписав одну мировую и потерпев четыре фиаско.

    «Бока Хуниорс» удачно играет против «Колона». Так за десять последних очных встреч «генуэзцы» выиграли семь раз и трижды играли вничью.

    Прогноз и ставка на «Колон» Санта-Фе — «Бока Хуниорс»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Бока Хуниорс» предлагают — 2.40.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Колона» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.26.

    В данном сражении рекомендуем ставить на викторию гостей, которые набрали хороший ходи и плюс к этому очень удачно играют против предстоящего противника.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Оренбург — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Заря — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Днепр-1 — Верес
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Витязь — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Эвертон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ислочь — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Пари НН — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Металлист 1925 — Ворскла
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Алавес — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Фиорентина — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Унион — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Витебск — Белшина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Колон» Санта-Фе — «Бока Хуниорс»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 05.09.2022. Прогнозы на футбол. «Бока Хуниорс» продолжит свой подъем
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры