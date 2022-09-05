В 17-м туре чемпионата Аргентины по футболу «Колон» из Санта-Фе на своем поле примет «Бока Хуниорс». Встреча пройдет в ночь на 5 сентября и начнется в полночь по мск. «Колон» Санта-Фе — «Бока Хуниорс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колон» Санта-Фе

«Колон» проводит слабый сезон. По итога 16 туров коллектив идет аж на 22 месте среди 28 участников, имея в активе 18 баллов, но от 14 строки отстает всего на два пункта.

У клуба из Санта-Фе за всю турнирную дистанцию только четыре победных результата, а также по шесть раз он уступал и играл вничью, забил 13 мячей, а пропустил на пять голов больше.

в отрезке последних шести встреч первенства у команды только одна домашняя победа, два мировых исхода и три фиаско. Одно из них было в прошлом туре в гостях от дебютанта «Барракас Сентраль» 0:1.

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На своей территории «Колон» выступает значительно лучше, чем в гостях. У команды дома три виктории при двух ничейных результатах и двух поражениях.

«Бока Хуниорс»

«Бока Хуниорс» после 16 туров идет на восьмом месте, имея в активе 26 баллов, и от лидера отстает на шесть пунктов, так что еще имеет шансы добыть высшие награды.

В данном первенстве «генуэзцы» смогли выиграть восемь встреч из 16 проведенных , два раза сыграли вничью и потерпели шесть неудач, разница мячей составляет 21:21.

Вот уже как пять туров коллектив не знает горечи поражений, выиграв за это время четыре поединка и одни закончив вничью. В своей последней проведенной игре он переиграл лидирующий «Атлетико» Тукуман 2:1.

Вне родных стен «Бока» в данном чемпионате Аргентины провела семь поединков, дважды выиграв в них, расписав одну мировую и потерпев четыре фиаско.

«Бока Хуниорс» удачно играет против «Колона». Так за десять последних очных встреч «генуэзцы» выиграли семь раз и трижды играли вничью.

Прогноз и ставка на «Колон» Санта-Фе — «Бока Хуниорс»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Бока Хуниорс» предлагают — 2.40.

На викторию «Колона» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.26.

В данном сражении рекомендуем ставить на викторию гостей, которые набрали хороший ходи и плюс к этому очень удачно играют против предстоящего противника.