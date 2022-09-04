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    Голевое изобилие на «Открытие Арене»?!

    «Спартак» — «Зенит». Дерзкая ставка за 5.00 на матч РПЛ 4 сентября 2022 года

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    «Спартак» сыграет на своем поле с «Зенитом» в рамках 8-го тура чемпионата России. Матч пройдет 4 сентября, начало — в 20:00 мск. «Спартак» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 04 Сентября 2022 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 20:00 Зенит Зенит
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    «Спартак»

    У спартаковцев есть прекрасный шанс вырваться в лидеры. Отставание от «Зенита» минимальное, да и игра москвичей радует глаз.

    В минувшем туре РПЛ «Спартак» сумел добыть три пункта. На выезде «красно-белые» разгромили «Факел» (1:4).

    Коэффициенты матча Спартак — Зенит

  • 1
  • 3.80
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.90
  • Ставка
    •

    После того спартаковцы еще и удачно сыграли в Кубке. Дома были минимально обыграны «Крылья Советов».

    Все прогнозы на РПЛ

    Матчи с «Зенитом» для «Спартака» в последние годы складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков москвичи трижды уступили при двух ничьих.

    «Зенит»

    Команда Сергея Семака нынешний сезон проводит на своем уровне. Сейчас питерцы лидируют, хоть и конкуренты на хвосте.

    Минувший тур команда провела продуктивно. На выезде «Зенит» буквально деклассировал «Урал» (0:4).

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    • После того зенитовцы добыли еще и кубковую победу. Дома питерцы не оставили шансов «Факелу» (2:0).

    В этом поединке петербуржцы наверняка будут активно атаковать. Команда выглядит на голову сильнее всех в РПЛ.

    Ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Зенит» за 1.97, на ничью за 3.88, а на «Спартак» — за 4.00.

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    «Спартак» в последних матчах выглядит убедительно.

    «Зенит» имеет в своем составе сильных исполнителей.

    Обе команды наверняка будут искать счастье в атаке. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.00.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Спартак» — «Зенит»: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 04.09.2022. Прогнозы на футбол. Голевое изобилие на «Открытие Арене»?!
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