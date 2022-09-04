«Спартак»
У спартаковцев есть прекрасный шанс вырваться в лидеры. Отставание от «Зенита» минимальное, да и игра москвичей радует глаз.
В минувшем туре РПЛ «Спартак» сумел добыть три пункта. На выезде «красно-белые» разгромили «Факел» (1:4).
Коэффициенты матча Спартак — Зенит
После того спартаковцы еще и удачно сыграли в Кубке. Дома были минимально обыграны «Крылья Советов».
Матчи с «Зенитом» для «Спартака» в последние годы складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков москвичи трижды уступили при двух ничьих.
«Зенит»
Команда Сергея Семака нынешний сезон проводит на своем уровне. Сейчас питерцы лидируют, хоть и конкуренты на хвосте.
Минувший тур команда провела продуктивно. На выезде «Зенит» буквально деклассировал «Урал» (0:4).
После того зенитовцы добыли еще и кубковую победу. Дома питерцы не оставили шансов «Факелу» (2:0).
В этом поединке петербуржцы наверняка будут активно атаковать. Команда выглядит на голову сильнее всех в РПЛ.
Ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Зенит» за 1.97, на ничью за 3.88, а на «Спартак» — за 4.00.
«Спартак» в последних матчах выглядит убедительно.
«Зенит»
Обе команды наверняка будут искать счастье в атаке. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.00.
Для остальных — более умеренный прогноз.