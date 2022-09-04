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    «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Дерзкая ставка за 5.00 на матч АПЛ 4 сентября 2022 года

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    Джейдон Санчо
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Арсеналом» в рамках 6-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 сентября, начало — в 18:30 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Сентября 2022 года

    «Манчестер Юнайтед»

    Команда Эрика тен Хага постепенно оживает. Стартовые неудачи явно закалили манкунианцев.

    В минувшем туре РПЛ «Манчестер Юнайтед» сумел добыть три пункта. На выезде команда минимально переиграла «Лестер».

    Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Арсенал Лондон

  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.65
  • Ставка
    •

    Причем эта виктория стала для команды третьей к ряду. Заметим, что в них почти не участвовал Криштиану Роналду.

    Все прогнозы на АПЛ

    Матчи с «Арсеналом» для «Манчестер Юнайтед» в последние годы складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков манкунианцы трижды уступили при одной виктории.

    «Арсенал»

    Команда Микеля Артеты нынешний сезон начала блестяще. Сейчас лондонцы лидируют, хоть и конкуренты на хвосте.

    В пяти турах «канониры» добыли максимальный результат. Причем при 13 забитых мячах команда пропустила всего 4.

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    • В предыдущем туре АПЛ команда Артеты снова была на коне. Дома «Арсенал» переиграл «Астон Виллу» (2:1).

    В этом поединке «канониры» наверняка будут активно атаковать. Команда сейчас выглядит очень выгодно.

    Ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Юнайтед» за 2.55, на ничью за 3.50, а на «Арсенал» — за 2.62.

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    «Манчестер Юнайтед» в последних матчах выглядит убедительно.

    «Арсенал» прекрасно проводит старт чемпионата.

    Обе команды наверняка будут искать счастье в атаке. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 04.09.2022. Прогнозы на футбол. Голепад на «Олд Траффорд» заказывали?!
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