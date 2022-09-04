«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Арсеналом» в рамках 6-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 сентября, начало — в 18:30 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

Команда Эрика тен Хага постепенно оживает. Стартовые неудачи явно закалили манкунианцев.

В минувшем туре РПЛ «Манчестер Юнайтед» сумел добыть три пункта. На выезде команда минимально переиграла «Лестер».

Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Арсенал Лондон 1 2.55 X 3.55 2 2.65 Ставка

Причем эта виктория стала для команды третьей к ряду. Заметим, что в них почти не участвовал Криштиану Роналду.

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Матчи с «Арсеналом» для «Манчестер Юнайтед» в последние годы складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков манкунианцы трижды уступили при одной виктории.

«Арсенал»

Команда Микеля Артеты нынешний сезон начала блестяще. Сейчас лондонцы лидируют, хоть и конкуренты на хвосте.

В пяти турах «канониры» добыли максимальный результат. Причем при 13 забитых мячах команда пропустила всего 4.

В предыдущем туре АПЛ команда Артеты снова была на коне. Дома «Арсенал» переиграл «Астон Виллу» (2:1).

В этом поединке «канониры» наверняка будут активно атаковать. Команда сейчас выглядит очень выгодно.

Ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Юнайтед» за 2.55, на ничью за 3.50, а на «Арсенал» — за 2.62.

«Манчестер Юнайтед» в последних матчах выглядит убедительно .

«Арсенал» прекрасно проводит старт чемпионата.

Обе команды наверняка будут искать счастье в атаке. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.