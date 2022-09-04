«Манчестер Юнайтед»
Команда Эрика тен Хага постепенно оживает. Стартовые неудачи явно закалили манкунианцев.
В минувшем туре РПЛ «Манчестер Юнайтед» сумел добыть три пункта. На выезде команда минимально переиграла «Лестер».
Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Арсенал Лондон
Причем эта виктория стала для команды третьей к ряду. Заметим, что в них почти не участвовал Криштиану Роналду.
Матчи с «Арсеналом» для «Манчестер Юнайтед» в последние годы складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков манкунианцы трижды уступили при одной виктории.
«Арсенал»
Команда Микеля Артеты нынешний сезон начала блестяще. Сейчас лондонцы лидируют, хоть и конкуренты на хвосте.
В пяти турах «канониры» добыли максимальный результат. Причем при 13 забитых мячах команда пропустила всего 4.
В предыдущем туре АПЛ команда Артеты снова была на коне. Дома «Арсенал» переиграл «Астон Виллу» (2:1).
В этом поединке «канониры» наверняка будут активно атаковать. Команда сейчас выглядит очень выгодно.
Ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Юнайтед» за 2.55, на ничью за 3.50, а на «Арсенал» — за 2.62.
«Манчестер Юнайтед»
«Арсенал» прекрасно проводит старт чемпионата.
Обе команды наверняка будут искать счастье в атаке. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.