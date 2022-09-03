«Ньюкасл»
«Ньюкасл» наверняка будет снова бороться за выход в еврокубки. Потенциал у «сорок» мощный.
В 5 турах команда набрала всего 6 очков. Причем «сороки» выиграли лишь один раз.
Коэффициенты матча Ньюкасл — Кристал Пэлас
Минувший тур прошел для команды неудачно. На выезде «Ньюкасл» уступил «Ливерпулю» со счетом 2:1.
«Ньюкасл» традиционно сложно противостоит «Кристал Пэлас». Из пяти последних очных встреч добыто две победы при двух неудачах.
«Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» начал чемпионат на привычном для себя уровне. Команда набрала 5 очков и занимает 13 место в таблице.
Лондонцы забили всего 9 мячей. При этом в собственные ворота команда пропустила уже 9 раз.
В минувшем туре «Кристал Пэлас» завоевал один балл. Дома команда расписала мировую с «Брентфордом» (1:1).
Стабильностью лондонцы явно не балуют. Да и отрыв от опасной зоны составляет всего 2 очка.
Прогноз и ставка
На победу «Ньюкасла» в этом матче можно поставить за 2.00, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Кристал Пэлас» — за 3.80.
«Ньюкасл»
«Кристал Пэлас» крайне нестабилен.
Хозяева смотрятся довольно мощно, и наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Ньюкасла» с коэффициентом 2.00.