«Ньюкасл» сыграет на своем поле с «Кристал Пэлас» в рамках 5-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 17:00 мск. «Ньюкасл» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» наверняка будет снова бороться за выход в еврокубки. Потенциал у «сорок» мощный.

В 5 турах команда набрала всего 6 очков. Причем «сороки» выиграли лишь один раз.

Коэффициенты матча Ньюкасл — Кристал Пэлас 1 2.00 X 3.45 2 3.80 Ставка

Минувший тур прошел для команды неудачно. На выезде «Ньюкасл» уступил «Ливерпулю» со счетом 2:1.

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«Ньюкасл» традиционно сложно противостоит «Кристал Пэлас». Из пяти последних очных встреч добыто две победы при двух неудачах.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» начал чемпионат на привычном для себя уровне. Команда набрала 5 очков и занимает 13 место в таблице.

Лондонцы забили всего 9 мячей. При этом в собственные ворота команда пропустила уже 9 раз.

В минувшем туре «Кристал Пэлас» завоевал один балл. Дома команда расписала мировую с «Брентфордом» (1:1).

Стабильностью лондонцы явно не балуют. Да и отрыв от опасной зоны составляет всего 2 очка.

Прогноз и ставка

На победу «Ньюкасла» в этом матче можно поставить за 2.00, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Кристал Пэлас» — за 3.80.

«Ньюкасл» неплохо выглядел в матчах с грандами .

«Кристал Пэлас» крайне нестабилен.

Хозяева смотрятся довольно мощно, и наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Ньюкасла» с коэффициентом 2.00.