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    «Ньюкасл» — «Кристал Пэлас». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, АПЛ, 3 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Кристал Пэлас»
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    Александер Исак
    «Ньюкасл» сыграет на своем поле с «Кристал Пэлас» в рамках 5-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 17:00 мск. «Ньюкасл» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Сентября 2022 года
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    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» наверняка будет снова бороться за выход в еврокубки. Потенциал у «сорок» мощный.

    В 5 турах команда набрала всего 6 очков. Причем «сороки» выиграли лишь один раз.

    Коэффициенты матча Ньюкасл — Кристал Пэлас

  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 3.80
  • Ставка
    •

    Минувший тур прошел для команды неудачно. На выезде «Ньюкасл» уступил «Ливерпулю» со счетом 2:1.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Ньюкасл» традиционно сложно противостоит «Кристал Пэлас». Из пяти последних очных встреч добыто две победы при двух неудачах.

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» начал чемпионат на привычном для себя уровне. Команда набрала 5 очков и занимает 13 место в таблице.

    Лондонцы забили всего 9 мячей. При этом в собственные ворота команда пропустила уже 9 раз.

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    • В минувшем туре «Кристал Пэлас» завоевал один балл. Дома команда расписала мировую с «Брентфордом» (1:1).

    Стабильностью лондонцы явно не балуют. Да и отрыв от опасной зоны составляет всего 2 очка.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ньюкасла» в этом матче можно поставить за 2.00, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Кристал Пэлас» — за 3.80.

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    «Ньюкасл» неплохо выглядел в матчах с грандами.

    «Кристал Пэлас» крайне нестабилен.

    Хозяева смотрятся довольно мощно, и наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Ньюкасла» с коэффициентом 2.00.

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    «Ньюкасл» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 03.09.2022. Прогнозы на футбол. «Сороки» заклюют лондонцев
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