«Ислочь» сыграет на своем поле с «Энергетиком-БГУ» в рамках 20-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 14:30 мск. «Ислочь» — «Энергетик-БГУ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ислочь»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает вполне неплохо. Крепкий середняк белорусского футбола может побороться за медали чемпионата.

«Ислочь» занимает 6 место в турнирной таблице. Вот только с атакой у нее проблемы: всего 28 голов в 19 матчах.

В минувшем туре команда разочаровала. На выезде «Ислочь» минимально уступила «Неману».

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«Ислочь» традиционно сложно играет с «энергетиками». Из пяти последних поединков команда выиграла дважды при двух поражениях.

«Энергетик-БГУ»

«Энергетики» проводят продуктивный для себя чемпионат. Команда находится на 3 месте в турнирной таблице.

Очевидно, что «Энергетик-БГУ» не собирается сдавать свои позиции. Отставание от лидера измеряется лишь 4 очками.

В предыдущем туре «Энергетик-БГУ» разжился не тремя очками. Дома команда не смогла вскрыть оборону «Динамо-Брест» (0:0).

В этом поединке «Энергетик-БГУ» наверняка будет пытаться добыть три очка. Да и пора бы продолжить забивать Бобуру Абдухоликову.

Прогноз и ставка

На победу «Ислочи» в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу « Энергетика-БГУ» — за 2.65.

Хозяева в последних матчах крайне нестабильны .

«Энергетик-БГУ» прекрасно выглядит в атаке.

Хозяева имеют заметные проблемы с реализацией. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.10.