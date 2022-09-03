ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сирил ГанСирил Ган и Роберт Уиттакер готовы на все ради победы в своих боях. Анонс карда UFC Paris «Ливерпуль»Драма на «Энфилде». «Ливерпуль» разбил сердце «Ньюкасла», вырвав победу на 98-й минуте Уэсли ФофанаПотенциал мирового уровня. Как Фофана усилит защиту «Челси»
  • 00:25
    • «Ливерпуль» арендовал полузащитника «Ювентуса» Артура
  • 23:51
    • Гол Санчо продлил победную серию «Ман Юнайтед»
    Все новости спорта

    Забить получится не у всех

    «Ислочь» — «Энергетик-БГУ». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, чемпионат Белоруссии, 3 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Белоруссии Прогнозы на Высшую лигу Белоруссии Календарь Высшей лиги Белоруссии
    Прогноз и ставки на «Ислочь» — «Энергетик-БГУ»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ислочь»
    «Ислочь» сыграет на своем поле с «Энергетиком-БГУ» в рамках 20-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 14:30 мск. «Ислочь» — «Энергетик-БГУ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 03 Сентября 2022 года

    «Ислочь»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает вполне неплохо. Крепкий середняк белорусского футбола может побороться за медали чемпионата.

    «Ислочь» занимает 6 место в турнирной таблице. Вот только с атакой у нее проблемы: всего 28 голов в 19 матчах.

    В минувшем туре команда разочаровала. На выезде «Ислочь» минимально уступила «Неману».

    Все прогнозы на футбол

    «Ислочь» традиционно сложно играет с «энергетиками». Из пяти последних поединков команда выиграла дважды при двух поражениях.

    «Энергетик-БГУ»

    «Энергетики» проводят продуктивный для себя чемпионат. Команда находится на 3 месте в турнирной таблице.

    Очевидно, что «Энергетик-БГУ» не собирается сдавать свои позиции. Отставание от лидера измеряется лишь 4 очками.

  • Время сбрасывать балласт. Должен ли «МЮ» отпустить Криштиану Роналду бесплатно?
  • Ситуация с португальской звездой на «Олд Траффорд» становится безальтернативной
  • 31/08/2022

    • В предыдущем туре «Энергетик-БГУ» разжился не тремя очками. Дома команда не смогла вскрыть оборону «Динамо-Брест» (0:0).

    В этом поединке «Энергетик-БГУ» наверняка будет пытаться добыть три очка. Да и пора бы продолжить забивать Бобуру Абдухоликову.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ислочи» в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу « Энергетика-БГУ» — за 2.65.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Хозяева в последних матчах крайне нестабильны.

    «Энергетик-БГУ» прекрасно выглядит в атаке.

    Хозяева имеют заметные проблемы с реализацией. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Фоньини — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.88
  • Прогноз на матч Атлетико Гоияниенсе — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Уфа — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Автомобилист — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Трактор — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Слуцк — Арсенал Дзержинск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Рух — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Медведев — Ибин У
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Маррей — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Кирьос — Вольф
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Каррено-Буста — Де Минаур
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Хегельман Литауэн — Паневежис
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Куньлунь — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо-Брест — Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ислочь» — «Энергетик-БГУ»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 03.09.2022. Прогнозы на футбол. Забить получится не у всех
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры