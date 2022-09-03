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    «Байер» — «Фрайбург». Прогноз, ставка (к. 2.37) на футбол, Бундеслига, 3 сентября 2022 года

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    Джереми Фримпонг
    «Байер» сыграет на своем поле с «Фрайбургом» в рамках 5-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 16:30 мск. «Байер» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 03 Сентября 2022 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 16:30 Фрайбург Фрайбург
  • Фрайбург
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    «Байер»

    «Байер» наверняка будет снова бороться за высокие места. Правда, старт команды разочаровал.

    В 4 турах «фармацевты» разжились лишь тремя очками. Команда расположилась на 13 месте в таблице.

    Коэффициенты матча Байер — Фрайбург

  • 1
  • 1.88
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 3.85
  • Ставка
    •

    Минувший тур прошел для команды успешно. На выезде «Байер» разгромил «Майнц» со счетом 0:3.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Байер» традиционно сложно противостоит «Фрайбургу». Из пяти последних очных встреч добыто две виктории при двух поражениях.

    «Фрайбург»

    «Фрайбург» начал чемпионат на приличном уровне. Команда набрала 9 очков и занимает 3 место в таблице.

    Команда забила всего 7 мячей. При этом в собственные ворота пропущено уже три мяча.

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    • Правда, у команды есть кадровые проблемы. Например, не сможет сыграть хавбек Максимилиан Эггенштайн.

    В минувшем туре «Фрайбург» завоевал три очка. Дома минимально был обыгран «Бохум».

    Прогноз и ставка

    На победу «Байера» в этом матче можно поставить за 1.90, ничью букмекеры предлагают взять за 3.75, а победу «Фрайбурга» — за 3.80.

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    «Байер» не столь уверенно смотрелся в стартовых турах.

    «Фрайбург» выглядит довольно монолитно.

    Обе команды наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.37.

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    «Байер» — «Фрайбург»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 03.09.2022. Прогнозы на футбол. Голепад в Леверкузене обеспечен?!
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