«Байер»
«Байер» наверняка будет снова бороться за высокие места. Правда, старт команды разочаровал.
В 4 турах «фармацевты» разжились лишь тремя очками. Команда расположилась на 13 месте в таблице.
Коэффициенты матча Байер — Фрайбург
Минувший тур прошел для команды успешно. На выезде «Байер» разгромил «Майнц» со счетом 0:3.
«Байер» традиционно сложно противостоит «Фрайбургу». Из пяти последних очных встреч добыто две виктории при двух поражениях.
«Фрайбург»
«Фрайбург» начал чемпионат на приличном уровне. Команда набрала 9 очков и занимает 3 место в таблице.
Команда забила всего 7 мячей. При этом в собственные ворота пропущено уже три мяча.
Правда, у команды есть кадровые проблемы. Например, не сможет сыграть хавбек Максимилиан Эггенштайн.
В минувшем туре «Фрайбург» завоевал три очка. Дома минимально был обыгран «Бохум».
Прогноз и ставка
На победу «Байера» в этом матче можно поставить за 1.90, ничью букмекеры предлагают взять за 3.75, а победу «Фрайбурга» — за 3.80.
«Байер» не столь уверенно смотрелся в стартовых турах.
«Фрайбург»
Обе команды наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.37.