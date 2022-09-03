«Байер» сыграет на своем поле с «Фрайбургом» в рамках 5-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 16:30 мск. «Байер» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

«Байер» наверняка будет снова бороться за высокие места. Правда, старт команды разочаровал.

В 4 турах «фармацевты» разжились лишь тремя очками. Команда расположилась на 13 месте в таблице.

Коэффициенты матча Байер — Фрайбург 1 1.88 X 3.85 2 3.85 Ставка

Минувший тур прошел для команды успешно. На выезде «Байер» разгромил «Майнц» со счетом 0:3.

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«Байер» традиционно сложно противостоит «Фрайбургу». Из пяти последних очных встреч добыто две виктории при двух поражениях.

«Фрайбург»

«Фрайбург» начал чемпионат на приличном уровне. Команда набрала 9 очков и занимает 3 место в таблице.

Команда забила всего 7 мячей. При этом в собственные ворота пропущено уже три мяча.

Правда, у команды есть кадровые проблемы. Например, не сможет сыграть хавбек Максимилиан Эггенштайн.

В минувшем туре «Фрайбург» завоевал три очка. Дома минимально был обыгран «Бохум».

Прогноз и ставка

На победу «Байера» в этом матче можно поставить за 1.90, ничью букмекеры предлагают взять за 3.75, а победу «Фрайбурга» — за 3.80.

«Байер» не столь уверенно смотрелся в стартовых турах.

«Фрайбург» выглядит довольно монолитно .

Обе команды наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.37.