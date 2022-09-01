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    «Филадельфия» снова выиграет с разгромным счетом?

    «Филадельфия Юнион» — «Атланта Юнайтед». Прогноз и ставки на МЛС 1 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия Юнион» — «Атланта Юнайтед»
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    «Филадельфия» выиграла два недавних матча с общим счетом 12:0
    «Филадельфия Юнион» сыграет на своем поле против «Атланты Юнайтед» в рамках очередного матча регулярного чемпионата МЛС. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 02:00 мск. «Филадельфия Юнион» — «Атланта Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 01 Сентября 2022 года

    «Филадельфия Юнион»

    «Филадельфия» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС, набрав в 28-ми матчах 54 очка.

    «Филадельфия» выиграла два недавних матча с общим счетом 12:0. Сначала лидер Востока уничтожил «Ди Си Юнайтед» (6:0), а потом проехался по «Колорадо Рэпидс» (6:0).

    Это была реакция команды Джима Кертина на гостевое поражение от «Далласа» (0:1) в середине августа. Перед этим, к слову, была разгромная домашняя победа над «Чикаго Файр» (4:1).

    Победная серия «Филадельфии» на своем поле составляет шесть матчей, а беспроигрышная — 14.

    «Атланта Юнайтед»

    «Атланта» тем временем пока находится лишь на десятой строчке в таблице Востока после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрала 33 очка.

    Очевидно, что для попадания в плей-офф команде Гонсало Пинеды почти нельзя ошибаться в оставшихся матчах «регулярки».

    В шести предыдущих матчах «Атланта» потерпела лишь одно поражение. Две недели назад «Юнайтед» проиграла «Нью-Йорк Ред Буллз».

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    В остальных матчах «Атланта» одержала две победы и трижды сыграла вничью. Интересно, что на этом отрезке она не забивала и не пропускала только в одной игре.

    Прогноз и ставка

    На «Филадельфию» в этом матче можно поставить за 1.66, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу «Атланты» — за 4.55.

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    От гостей в предстоящем матче вряд ли что-то будет зависеть. «Филадельфия» в последнее время просто сминает всех на своем поле. И встреча с «Атлантой» вряд ли станет исключением.

    Ставка — победа «Филадельфии» с форой (-1,5) за 2.68.

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    «Филадельфия Юнион» — «Атланта Юнайтед»: прогноз, ставка (2.68), статистика, коэффициенты матча 01.09.2022. Прогнозы на футбол. «Филадельфия» снова выиграет с разгромным счетом?
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