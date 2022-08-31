«Тулуза» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 5-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 31 августа, начало — в 22:00 мск. «Тулуза» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тулуза»

«Тулуза» наверняка будет бороться за выживание в элите. Старт команды в Лиге 1 лишь подтвердил это.

В 4 турах вернувшаяся в элиту команда разжилась пятью очками. «Тулуза» расположилась на скромном 10 месте.

Коэффициенты матча Тулуза — ПСЖ 1 12.00 X 7.00 2 1.20 Ставка

Минувший тур прошел для команды неудачно. На выезде «Тулуза» по всем статьям уступила «Нанту» (3:1).

Все прогнозы на Лигу 1

«Тулуза» традиционно неудачно противостоит парижанам. Последняя виктория случилась почти 6 лет тому назад.

ПСЖ

ПСЖ начал чемпионат на своем уровне. Команда набрала 10 очков и занимает привычное первое место в таблице.

Парижане как и прежде забивают с частотой выстрелов пулемета. В 4 матчах игроки ПСЖ забили 18 мячей.

Состав парижан начинен звездами первой величины. Причем Килиан Мбаппе отличился уже 4 голами, а Лионель Месси — тремя.

В минувшем туре ПСЖ не смог добыть три пункта. Парижане не смогли переиграть «Монако» (1:1).

Прогноз и ставка

На победу ПСЖ в этом матче можно поставить за 1.20, ничью букмекеры предлагают взять за 7.00, а победу «Тулузы» — за 13.00.

«Тулуза» не блещет стабильностью результатов.

ПСЖ намерен играть в привычном сверхатакующем ритме .

Парижане наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Фора ПСЖ -2.5 с коэффициентом 2.35.