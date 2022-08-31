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    ПСЖ разорвет в клочья «Тулузу»

    «Тулуза» — ПСЖ. Прогноз, ставка (к. 2.35) на футбол, Лига 1, 31 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тулуза» — ПСЖ
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    Лионель Месси
    «Тулуза» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 5-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 31 августа, начало — в 22:00 мск. «Тулуза» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 31 Августа 2022 года
    Тулуза
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    •  Тулуза 22:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    «Тулуза»

    «Тулуза» наверняка будет бороться за выживание в элите. Старт команды в Лиге 1 лишь подтвердил это.

    В 4 турах вернувшаяся в элиту команда разжилась пятью очками. «Тулуза» расположилась на скромном 10 месте.

    Коэффициенты матча Тулуза — ПСЖ

  • 1
  • 12.00
  • X
  • 7.00
  • 2
  • 1.20
  • Ставка
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    Минувший тур прошел для команды неудачно. На выезде «Тулуза» по всем статьям уступила «Нанту» (3:1).

    Все прогнозы на Лигу 1

    «Тулуза» традиционно неудачно противостоит парижанам. Последняя виктория случилась почти 6 лет тому назад.

    ПСЖ

    ПСЖ начал чемпионат на своем уровне. Команда набрала 10 очков и занимает привычное первое место в таблице.

    Парижане как и прежде забивают с частотой выстрелов пулемета. В 4 матчах игроки ПСЖ забили 18 мячей.

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    • Состав парижан начинен звездами первой величины. Причем Килиан Мбаппе отличился уже 4 голами, а Лионель Месси — тремя.

    В минувшем туре ПСЖ не смог добыть три пункта. Парижане не смогли переиграть «Монако» (1:1).

    Прогноз и ставка

    На победу ПСЖ в этом матче можно поставить за 1.20, ничью букмекеры предлагают взять за 7.00, а победу «Тулузы» — за 13.00.

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    «Тулуза» не блещет стабильностью результатов.

    ПСЖ намерен играть в привычном сверхатакующем ритме.

    Парижане наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Фора ПСЖ -2.5 с коэффициентом 2.35.

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    «Тулуза» — ПСЖ: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 31.08.2022. Прогнозы на футбол. ПСЖ разорвет в клочья «Тулузу»
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