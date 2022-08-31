ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марко АсенсиоТрансферный дайджест. 23-29 августа «Факел» — «Спартак». Матч 7-го тура чемпионата России РПЛ: Итоги 7-го тура Гарри КейнНазло рекордам. Дубль Кейна принес «шпорам» победу, несмотря на промах с пенальти
  • 13:25
    • Полузащитник «Динамо» Моро стал игроком «Болоньи»
  • 18:06
    • Источник: Самошников провалил медосмотр и не перейдет в «Динамо»
  • 14:50
    • «Кристал Пэлас» хочет купить хавбека «Челси» Галлахера
  • 14:44
    • «МЮ» хочет обменять Ван-Биссаку на Деста из «Барселоны»
  • 14:28
    • Агент Кофрие подтвердил возможный переход игрока из «Спартака» в «Клермон»
  • 14:17
    • Дмитрий Селюк оценил трансферную кампанию «Спартака»
  • 13:54
    • Никола Моро попрощался с московским «Динамо»
    Все новости спорта

    Уверенная победа «Арсенала»

    «Арсенал» — «Астон Вилла». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Премьер-Лига Англии, 31 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Арсенал Прогнозы на Астон Виллу Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Астон Вилла»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Букайо Сака
    «Арсенал» на своем поле сыграет против «Астон Виллы» в рамках 5-го тура чемпионата Англии. Матч состоится 31 августа, начало — 21:30 (мск). «Арсенал» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Арсенал»

    «Канониры» после 4-х туров чемпионата Англии возглавляют турнирную таблицу АПЛ набрав 12 очков. Стоит заметить, что это единственная команда, которая выиграла все матчи в новом сезоне. «Арсенал» забил соперникам 11 голов, а пропустил — 3.

    В двух матчах нынешнего розыгрыша «красно-белые» смогли одержать сухие победы над такими соперниками как «Кристал Пэлас», которого обыграли со счетом 0:2 и «Борнмут», который уступил «Арсеналу» со счетом 0:3.

    А в остальных двух матчах «канониры» обменивали голами с оппонентами, но все равно вырывали победы. Сначала на своем поле «Арсенал» справился с «Лестером» обыграв его со счетом 4:2, а в последнем туре над «Фулхэмом» со счетом 2:1.

    Все прогнозы на АПЛ

    А до начала родного чемпионата «Арсенал» успел выиграть Кубок Эмиратов в финале турнира переиграв испанскую «Севилью» с разгромным счетом 6:0.

    «Астон Вилла»

    «Львы» не так хорошо начали новый сезон и в данный момент занимают 15-е место в турнирной таблице набрав 3 очка после 4-х игр. Эта команда смогла забить 3 гола в ворота соперников, а в свои пропустила — 7.

    Для «Астон Виллы» единственным приятным воспоминанием является матч против «Эвертона» на своем поле в котором «львы» смогли одержать победу переиграв соперника со счетом 2:1.

    Так как в остальных матчах нового сезона «Астон Вилла» терпела поражения в каждой игре. «Львы» проиграли «Борнмуту» со счетом 2:0, «Кристал Пэласу» со счетом 3:1 и в последнем туре «Вест Хэму» со счетом 0:1.

  • Назло рекордам. Дубль Кейна принес «шпорам» победу, несмотря на промах с пенальти
  • Реакция английской прессы на выездную победу «Тоттенхэма» над «Ноттингем Форест»
  • Сегодня

    • Но зато «Астон Вилла» смогла одержать победу на этапе 1/32 Кубка Английской Лиги, обыграв «Болтон» с разгромным счетом 1:4 и поэтому «львы» продолжат свою борьбу за трофей.

    Прогноз и ставка

    На победу «Арсенала» в этом матче можно поставить за 1.49, ничью букмекеры предлагают взять за 4.68, а победу «Астон Виллы» — за 7.10.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз - Конечно же в этом матче главным фаворитом читается лондонский «Арсенал», который показывает превосходные результаты в новом сезоне, чего не скажешь про «Астон Виллу», которая проигрывает даже более слабым соперникам. Поэтому ждем уверенную победу «канониров» при родных трибунах.

    Ставка - Победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 4.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Кудерметова — Векич
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Нисиока — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Серундоло — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Медведев — Козлов
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Коньяспор — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.19
  • Прогноз на матч Эдмунд — Руд
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Харри — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Вавринка — Муте
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Юргорден — Эльфсборг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:10
    •  2.90
  • Прогноз на матч Кадис — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Гранада — Вильярреал-Б
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Дарт — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Хачанов — Кудла
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Арсенал» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 31.08.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная победа «Арсенала»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры