«Арсенал» на своем поле сыграет против «Астон Виллы» в рамках 5-го тура чемпионата Англии. Матч состоится 31 августа, начало — 21:30 (мск). «Арсенал» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Канониры» после 4-х туров чемпионата Англии возглавляют турнирную таблицу АПЛ набрав 12 очков. Стоит заметить, что это единственная команда, которая выиграла все матчи в новом сезоне. «Арсенал» забил соперникам 11 голов, а пропустил — 3.

В двух матчах нынешнего розыгрыша «красно-белые» смогли одержать сухие победы над такими соперниками как «Кристал Пэлас», которого обыграли со счетом 0:2 и «Борнмут», который уступил «Арсеналу» со счетом 0:3.

А в остальных двух матчах «канониры» обменивали голами с оппонентами, но все равно вырывали победы. Сначала на своем поле «Арсенал» справился с «Лестером» обыграв его со счетом 4:2, а в последнем туре над «Фулхэмом» со счетом 2:1.

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А до начала родного чемпионата «Арсенал» успел выиграть Кубок Эмиратов в финале турнира переиграв испанскую «Севилью» с разгромным счетом 6:0.

«Астон Вилла»

«Львы» не так хорошо начали новый сезон и в данный момент занимают 15-е место в турнирной таблице набрав 3 очка после 4-х игр. Эта команда смогла забить 3 гола в ворота соперников, а в свои пропустила — 7.

Для «Астон Виллы» единственным приятным воспоминанием является матч против «Эвертона» на своем поле в котором «львы» смогли одержать победу переиграв соперника со счетом 2:1.

Так как в остальных матчах нового сезона «Астон Вилла» терпела поражения в каждой игре. «Львы» проиграли «Борнмуту» со счетом 2:0, «Кристал Пэласу» со счетом 3:1 и в последнем туре «Вест Хэму» со счетом 0:1.

Но зато «Астон Вилла» смогла одержать победу на этапе 1/32 Кубка Английской Лиги, обыграв «Болтон» с разгромным счетом 1:4 и поэтому «львы» продолжат свою борьбу за трофей.

Прогноз и ставка

На победу «Арсенала» в этом матче можно поставить за 1.49, ничью букмекеры предлагают взять за 4.68, а победу «Астон Виллы» — за 7.10.

Прогноз - Конечно же в этом матче главным фаворитом читается лондонский «Арсенал», который показывает превосходные результаты в новом сезоне, чего не скажешь про «Астон Виллу», которая проигрывает даже более слабым соперникам. Поэтому ждем уверенную победу «канониров» при родных трибунах.

Ставка - Победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 4.