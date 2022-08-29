«Гранада»
Еще в прошлом сезоне «Гранада» выступала в элитном дивизионе, но не смогла там удержаться. Причем вылет она оформила только в последнем туре, не сумев дома обыграть «Эспаньол».
В короткое межсезонье «насриды» провели всего четыре товарищеских поединка, играя только с испанскими коллективами. В них они одержали две виктории, а также по разу уступили и сыграли вничью.
«Красно-белые» в целом смогли сохранить свой костяк команды и поэтому хорошо стартовали во втором по рангу дивизионе Испании, выиграв обе проведенные игры.
Сперва «Гранада» на выезде оказалась сильнее «Ибицы», выиграв со счетом 2:0, после чего с таким же результатом переиграла на своем поле сантандерский «Расинг».
«Вильярреал-Б»
«Вильярреал-Б» по итогам прошлого сезона повысился в классе. В одной из групп третьего дивизиона он стал вторым, но смог выиграть оба раунда плей-офф и получил билет в Сегунду.
Дублеры «подводников» очень даже неплохо провели предсезонные спарринги, выиграв три поединка из шести проведенных при еще двух мировых исходах и одном фиаско.
«Желтые» хорошо стартовали и во второй по значимости лиге Испании, набрав четыре очка в двух играх. В первом туре они в гостях одолели сантандерский «Расинг» 2:0, а затем дома сыграли вничью с «Эйбаром» 2:2.
Последний и единственный раз эти команды встречались между собой чуть более десяти лет тому назад. И тогда они обменялись домашними викториями — 3:0 и 1:2.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гранады» предлагают — 1.60.
На викторию «Вильярреала-Б» дают — 6.25, ничья оценена — в 3.80.
Прогнозируем, что «Гранада» продолжит свою победную серию на старте Сегунды, выиграв дома у новичка, пробив при этом фору в -1.