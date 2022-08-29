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    Продлит ли «Гранада» победное шествие?

    «Гранада» — «Вильярреал-Б». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, чемпионат Испании, 29 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Гранада» — «Вильярреал-Б»
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    «Гранада»
    «Гранада» на своем поле сыграет с дублерами «Вильярреала» в 3-м туре испанской Сегунды. Поединок пройдет 29 августа и начнется в 21:00 по мск. «Гранада» — «Вильярреал-Б»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 29 Августа 2022 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 21:00 Вильярреал-2 Вильярреал-2
  • Испания. Сегунда
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    «Гранада»

    Еще в прошлом сезоне «Гранада» выступала в элитном дивизионе, но не смогла там удержаться. Причем вылет она оформила только в последнем туре, не сумев дома обыграть «Эспаньол».

    В короткое межсезонье «насриды» провели всего четыре товарищеских поединка, играя только с испанскими коллективами. В них они одержали две виктории, а также по разу уступили и сыграли вничью.

    «Красно-белые» в целом смогли сохранить свой костяк команды и поэтому хорошо стартовали во втором по рангу дивизионе Испании, выиграв обе проведенные игры.

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    Сперва «Гранада» на выезде оказалась сильнее «Ибицы», выиграв со счетом 2:0, после чего с таким же результатом переиграла на своем поле сантандерский «Расинг».

    «Вильярреал-Б»

    «Вильярреал-Б» по итогам прошлого сезона повысился в классе. В одной из групп третьего дивизиона он стал вторым, но смог выиграть оба раунда плей-офф и получил билет в Сегунду.

    Дублеры «подводников» очень даже неплохо провели предсезонные спарринги, выиграв три поединка из шести проведенных при еще двух мировых исходах и одном фиаско.

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    • «Желтые» хорошо стартовали и во второй по значимости лиге Испании, набрав четыре очка в двух играх. В первом туре они в гостях одолели сантандерский «Расинг» 2:0, а затем дома сыграли вничью с «Эйбаром» 2:2.

    Последний и единственный раз эти команды встречались между собой чуть более десяти лет тому назад. И тогда они обменялись домашними викториями — 3:0 и 1:2.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гранады» предлагают — 1.60.

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    На викторию «Вильярреала-Б» дают — 6.25, ничья оценена — в 3.80.

    Прогнозируем, что «Гранада» продолжит свою победную серию на старте Сегунды, выиграв дома у новичка, пробив при этом фору в -1.

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    «Гранада» — «Вильярреал-Б»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 29.08.2022. Прогнозы на футбол. Продлит ли «Гранада» победное шествие?
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