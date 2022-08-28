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    Продолжит ли ПСЖ уничтожать соперников?

    ПСЖ — «Монако». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига 1, 28 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Монако»
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    Лионель Месси
    Лидер Лиги 1 ПСЖ примет «Монако» в матче 4 тура чемпионата Франции. Встреча пройдет 28 августа на «Парк-де-Пренс» в Париже. Начало в 21:45 мск. ПСЖ — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 28 Августа 2022 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 21:45 Монако Монако
  • Монако
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    ПСЖ

    У «парижан» выдался отличный старт сезона, в рамках которого они одержали 4 победы в 4 сыгранных матчах.

    Подопечные Гальтье успели выиграл Суперкубок Франции. Они разгромили «Нант» 4:0. После этого команда стартовала в чемпионате с крупной победы над «Клермоном» (5:0).

    Коэффициенты матча ПСЖ — Монако

  • 1
  • 1.20
  • X
  • 7.30
  • 2
  • 12.00
  • Ставка
    •

    После разгрома «Клермона» ПСЖ снова забил 5 мячей, но уже в ворота «Монпелье» (5:2), а в следующем туре отгрузил 7 голов «Лиллю» (7:1).

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    Итого, ПСЖ с сумасшедшими 17 мячами в 3 турах возглавляют таблицу Лиги, имея максимальные 9 очков.

    «Монако»

    У «Монако» начало сезона выдалось куда менее приятным. Во-первых, гости не прошли в групповой этап Лиги чемпионов, уступив дорогу ПСВ.

    В чемпионате «монегаски» начали с победы над« Страсбургом» (2:1), но на этом успехи закончились. Далее была ничья с «Ренном» (1:1) и крупное поражение дома от «Ланса» (1:4).

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    • В таблице «Монако» занимает 12 место. После трех туров клуб имеет 4 набранных очка, 4 забитых и 6 пропущенных мячей.

    Не помогут команде в предстоящем матче форвард Майрон Боаду и защитник Вандерсон (дисквалификация).

    Прогноз и ставка

    Ожидаемо, разрыв в котировках очень высокие. 1.22 букмекеры дают на ПСЖ и 12.0 они выставили на «Монако».

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    На данном этап сезона ПСЖ просто беспощаден. Теперь наверняка попадет и «Монако», который пропустил 4 мяча от «Ланса».

    С учетом такой результативности хозяева вполне могут выиграть с форой в два-три мяча. Рекомендуется поставить на победу ПСЖ с форой -2 за 1.80.

    Матч явно будет богатым на события. Так что можно задействовать ставку на победу ПСЖ с тотал больше 3.5 за 1.72.

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    ПСЖ — «Монако»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 28.08.2022. Прогнозы на футбол. Продолжит ли ПСЖ уничтожать соперников?
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