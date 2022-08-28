Лидер Лиги 1 ПСЖ примет «Монако» в матче 4 тура чемпионата Франции. Встреча пройдет 28 августа на «Парк-де-Пренс» в Париже. Начало в 21:45 мск. ПСЖ — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСЖ

У «парижан» выдался отличный старт сезона, в рамках которого они одержали 4 победы в 4 сыгранных матчах.

Подопечные Гальтье успели выиграл Суперкубок Франции. Они разгромили «Нант» 4:0. После этого команда стартовала в чемпионате с крупной победы над «Клермоном» (5:0).

Коэффициенты матча ПСЖ — Монако 1 1.20 X 7.30 2 12.00 Ставка

После разгрома «Клермона» ПСЖ снова забил 5 мячей, но уже в ворота «Монпелье» (5:2), а в следующем туре отгрузил 7 голов «Лиллю» (7:1).

Все прогнозы на Лигу 1

Итого, ПСЖ с сумасшедшими 17 мячами в 3 турах возглавляют таблицу Лиги, имея максимальные 9 очков.

«Монако»

У «Монако» начало сезона выдалось куда менее приятным. Во-первых, гости не прошли в групповой этап Лиги чемпионов, уступив дорогу ПСВ.

В чемпионате «монегаски» начали с победы над« Страсбургом» (2:1), но на этом успехи закончились. Далее была ничья с «Ренном» (1:1) и крупное поражение дома от «Ланса» (1:4).

В таблице «Монако» занимает 12 место. После трех туров клуб имеет 4 набранных очка, 4 забитых и 6 пропущенных мячей.

Не помогут команде в предстоящем матче форвард Майрон Боаду и защитник Вандерсон (дисквалификация).

Прогноз и ставка

Ожидаемо, разрыв в котировках очень высокие. 1.22 букмекеры дают на ПСЖ и 12.0 они выставили на «Монако».

На данном этап сезона ПСЖ просто беспощаден. Теперь наверняка попадет и «Монако», который пропустил 4 мяча от «Ланса».

С учетом такой результативности хозяева вполне могут выиграть с форой в два-три мяча. Рекомендуется поставить на победу ПСЖ с форой -2 за 1.80.

Матч явно будет богатым на события. Так что можно задействовать ставку на победу ПСЖ с тотал больше 3.5 за 1.72.