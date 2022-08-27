«Ахмат»
В стартовом матче нового сезона подопечные Андрея Талалаева упустили домашнюю победу над «Спартаком» (1:1), но уже в следующем матче на своем поле победили «Факел» (2:1).
Выезд в гости к «Сочи» завершился поражением 1:2 после двух пенальти в ворота грозненцев, зато на своем поле «Ахмат» в большинстве не уступил «Зениту» — 0:0.
Коэффициенты матча Ахмат — Крылья Советов
В последних матчах чеченский клуб на выезде сначала победил подмосковные «Химки» (3:1), а потом был бит столичным ЦСКА со счетом 2:4, сменив голкипера после трех пропущенных за полчаса мячей.
Прогнозы на чемпионат России по футболу
После 6 туров РПЛ «Ахмат» с 8 очками идет на 8-м месте. Разница мячей 9-9, Артем Тимофеев забил 2 гола.
«Крылья Советов»
Новый сезон команда Игоря Осинькина начала выездной победой над «Оренбургом» (4:2), а вот выезд в Петербург завершился разгромом от «Зенита» с тремя мячами пропущенными в первые полчаса — 0:3.
Затем «Крылья Советов» дома спаслись от поражения в концовке матча с «Торпедо» (1:1), а вот против «Динамо» самарцы не устояли даже на своем поле — 0:2.
Два последних матча «Крылья» сыграли вничью 1:1. Сначала упустили выездную победу над «Локомотивом», а потом на своем поле обменялись голами с «Факелом».
С 6 очками и разницей мячей 7-10 команда идет на 10-м месте в таблице РПЛ. Максим Глушенков забил 4 гола.
Прогноз и ставка
На победу «Ахмата» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.32, на ничью в основное время — 3.45, а на победу «Крыльев Советов» — 3.15.
В прошлом сезоне «Ахмат» победил дважды — со счетом 2:1 в Самаре и со счетом 1:0 дома. В межсезонье команды сыграли два товарняка, в которых победили самарцы — 2:1 и 1:0.
В пяти последних официальных очных встречах «Ахмат» победил три раза и один раз проиграл по пенальти в полуфинале Кубка России. Прогноз:
Интересны варианты ставок