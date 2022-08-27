В матче 7-го тура чемпионата России грозненский «Ахмат» примет на своем поле самарские «Крылья Советов». Матч пройдет на «Ахмат Арене» 27 августа и начнется в 20:00 мск. «Ахмат» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ахмат»

В стартовом матче нового сезона подопечные Андрея Талалаева упустили домашнюю победу над «Спартаком» (1:1), но уже в следующем матче на своем поле победили «Факел» (2:1).

Выезд в гости к «Сочи» завершился поражением 1:2 после двух пенальти в ворота грозненцев, зато на своем поле «Ахмат» в большинстве не уступил «Зениту» — 0:0.

Коэффициенты матча Ахмат — Крылья Советов 1 2.35 X 3.45 2 3.00 Ставка

В последних матчах чеченский клуб на выезде сначала победил подмосковные «Химки» (3:1), а потом был бит столичным ЦСКА со счетом 2:4, сменив голкипера после трех пропущенных за полчаса мячей.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 6 туров РПЛ «Ахмат» с 8 очками идет на 8-м месте. Разница мячей 9-9, Артем Тимофеев забил 2 гола.

«Крылья Советов»

Новый сезон команда Игоря Осинькина начала выездной победой над «Оренбургом» (4:2), а вот выезд в Петербург завершился разгромом от «Зенита» с тремя мячами пропущенными в первые полчаса — 0:3.

Затем «Крылья Советов» дома спаслись от поражения в концовке матча с «Торпедо» (1:1), а вот против «Динамо» самарцы не устояли даже на своем поле — 0:2.

Два последних матча «Крылья» сыграли вничью 1:1. Сначала упустили выездную победу над «Локомотивом», а потом на своем поле обменялись голами с «Факелом».

Календарь и таблица РПЛ

С 6 очками и разницей мячей 7-10 команда идет на 10-м месте в таблице РПЛ. Максим Глушенков забил 4 гола.

Прогноз и ставка

На победу «Ахмата» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.32, на ничью в основное время — 3.45, а на победу «Крыльев Советов» — 3.15.

В прошлом сезоне «Ахмат» победил дважды — со счетом 2:1 в Самаре и со счетом 1:0 дома. В межсезонье команды сыграли два товарняка, в которых победили самарцы — 2:1 и 1:0.

В пяти последних официальных очных встречах «Ахмат» победил три раза и один раз проиграл по пенальти в полуфинале Кубка России. Прогноз: «Ахмат» не проиграет верховой матч .