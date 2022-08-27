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    «Ахмат» поквитается с «Крыльями» за межсезонье?

    «Ахмат» — «Крылья Советов». Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, РПЛ, 27 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Крылья Советов»
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    «Крылья Советов»
    В матче 7-го тура чемпионата России грозненский «Ахмат» примет на своем поле самарские «Крылья Советов». Матч пройдет на «Ахмат Арене» 27 августа и начнется в 20:00 мск. «Ахмат» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 27 Августа 2022 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 20:00 Крылья Советов Крылья Советов
  • Самара
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    «Ахмат»

    В стартовом матче нового сезона подопечные Андрея Талалаева упустили домашнюю победу над «Спартаком» (1:1), но уже в следующем матче на своем поле победили «Факел» (2:1).

    Выезд в гости к «Сочи» завершился поражением 1:2 после двух пенальти в ворота грозненцев, зато на своем поле «Ахмат» в большинстве не уступил «Зениту» — 0:0.

    Коэффициенты матча Ахмат — Крылья Советов

  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 3.00
  • Ставка
    •

    В последних матчах чеченский клуб на выезде сначала победил подмосковные «Химки» (3:1), а потом был бит столичным ЦСКА со счетом 2:4, сменив голкипера после трех пропущенных за полчаса мячей.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 6 туров РПЛ «Ахмат» с 8 очками идет на 8-м месте. Разница мячей 9-9, Артем Тимофеев забил 2 гола.

    «Крылья Советов»

    Новый сезон команда Игоря Осинькина начала выездной победой над «Оренбургом» (4:2), а вот выезд в Петербург завершился разгромом от «Зенита» с тремя мячами пропущенными в первые полчаса — 0:3.

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    • Затем «Крылья Советов» дома спаслись от поражения в концовке матча с «Торпедо» (1:1), а вот против «Динамо» самарцы не устояли даже на своем поле — 0:2.

    Два последних матча «Крылья» сыграли вничью 1:1. Сначала упустили выездную победу над «Локомотивом», а потом на своем поле обменялись голами с «Факелом».

    Календарь и таблица РПЛ

    С 6 очками и разницей мячей 7-10 команда идет на 10-м месте в таблице РПЛ. Максим Глушенков забил 4 гола.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ахмата» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.32, на ничью в основное время — 3.45, а на победу «Крыльев Советов» — 3.15.

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    В прошлом сезоне «Ахмат» победил дважды — со счетом 2:1 в Самаре и со счетом 1:0 дома. В межсезонье команды сыграли два товарняка, в которых победили самарцы — 2:1 и 1:0.

    В пяти последних официальных очных встречах «Ахмат» победил три раза и один раз проиграл по пенальти в полуфинале Кубка России. Прогноз: «Ахмат» не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.72 и ТБ 2,5 за 1.91.

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    «Ахмат» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 27.08.2022. Прогнозы на футбол. «Ахмат» поквитается с «Крыльями» за межсезонье?
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