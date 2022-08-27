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    «МЮ» потеряет очки на поле «Саутгемптона»?

    «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.97) и ставки на чемпионат Англии 27 августа 2022 года

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    «МЮ» в прошлом туре выиграл у «Ливерпуля» (2:1)
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде против «Саутгемптона» в рамках четвертого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 27 августа, начало — в 14:30 мск. «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Августа 2022 года
    Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 14:30 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
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    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» занимает 11-е место в таблице АПЛ после трех сыгранных матчей, в которых набрал четыре очка.

    Ранее на этой неделе «святые» успешно стартовали в Кубке лиги, выиграв на выезде у «Кембридж Юнайтед» со счетом 3:0.

    Коэффициенты матча Саутгемптон — Манчестер Юнайтед

  • 1
  • 4.30
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 1.75
  • Ставка
    •

    В прошлом туре чемпионата Англии «Саутгемптон» одержал гостевую победу над «Лестером» (1:2). На гол Джеймса Мэддисона команда Ральфа Хазенхюттля ответила дублем Че Адамса.

    Кроме того, «Саутгемптон» сыграл вничью с «Лидсом» — 2:2. И здесь «святые» отыгрались с 0:2. Отличные результат в матче против команды, которая не так давно разгромила «Челси».

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    Таким образом, «Саутгемптон» быстро отреагировал на неприятное поражение от «Тоттенхэма» (1:4) в первом туре.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» тем временем находится на 14-й строчке, набрав в трех матчах три очка.

    В понедельник «МЮ» одержал сенсационную победу над «Ливерпулем» — 2:1. Возможно, эта игра станет переломной для команды Эрика тен Хага, которая начала сезона с двух болезненных поражений — от «Брайтона» (1:2) и «Брентфорда» (0:4).

    «МЮ» действительно провел классный матч против «Ливерпуля», но при этом все-таки надо отметить, что «красным дьяволам» очень помогли кадровые проблемы соперника.

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    • Криштиану Роналду в трех первых матчах не забил ни одного мяча. В игре с «Ливерпулем» португалец появился на поле за несколько минут до финального свистка.

    Прогноз и ставка

    На «Саутгемптон» в этом матче можно поставить за 4.40, ничью букмекеры предлагают за 4.33, а победу «МЮ» — за 1.83.

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    Можно не сомневаться, что многие игроки снова будут «заряжать» на «МЮ». Все-таки команда тен Хага только что выиграла у «Ливерпуля». Но радоваться рано, одного хорошего матча слишком мало для глобальных выводов.

    К тому же, в прошлом сезоне «МЮ» ни разу не выиграл у «Саутгемптона» — оба матча завершились со счетом 1:1.

    В общем, если и ставить на этот матч, то на голы, но точно не на исход.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.97.

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    «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 27.08.2022. Прогнозы на футбол. «МЮ» потеряет очки на поле «Саутгемптона»?
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