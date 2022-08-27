«Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде против «Саутгемптона» в рамках четвертого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 27 августа, начало — в 14:30 мск. «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» занимает 11-е место в таблице АПЛ после трех сыгранных матчей, в которых набрал четыре очка.

Ранее на этой неделе «святые» успешно стартовали в Кубке лиги, выиграв на выезде у «Кембридж Юнайтед» со счетом 3:0.

Коэффициенты матча Саутгемптон — Манчестер Юнайтед 1 4.30 X 4.00 2 1.75 Ставка

В прошлом туре чемпионата Англии «Саутгемптон» одержал гостевую победу над «Лестером» (1:2). На гол Джеймса Мэддисона команда Ральфа Хазенхюттля ответила дублем Че Адамса.

Кроме того, «Саутгемптон» сыграл вничью с «Лидсом» — 2:2. И здесь «святые» отыгрались с 0:2. Отличные результат в матче против команды, которая не так давно разгромила «Челси».

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Таким образом, «Саутгемптон» быстро отреагировал на неприятное поражение от «Тоттенхэма» (1:4) в первом туре.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» тем временем находится на 14-й строчке, набрав в трех матчах три очка.

В понедельник «МЮ» одержал сенсационную победу над «Ливерпулем» — 2:1. Возможно, эта игра станет переломной для команды Эрика тен Хага, которая начала сезона с двух болезненных поражений — от «Брайтона» (1:2) и «Брентфорда» (0:4).

«МЮ» действительно провел классный матч против «Ливерпуля», но при этом все-таки надо отметить, что «красным дьяволам» очень помогли кадровые проблемы соперника.

Криштиану Роналду в трех первых матчах не забил ни одного мяча. В игре с «Ливерпулем» португалец появился на поле за несколько минут до финального свистка.

Прогноз и ставка

На «Саутгемптон» в этом матче можно поставить за 4.40, ничью букмекеры предлагают за 4.33, а победу «МЮ» — за 1.83.

Можно не сомневаться, что многие игроки снова будут «заряжать» на «МЮ». Все-таки команда тен Хага только что выиграла у «Ливерпуля». Но радоваться рано, одного хорошего матча слишком мало для глобальных выводов.

К тому же, в прошлом сезоне «МЮ» ни разу не выиграл у «Саутгемптона» — оба матча завершились со счетом 1:1.

В общем, если и ставить на этот матч, то на голы, но точно не на исход.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.97.