«Львов» сыграет на своем поле с «Зарей» в рамках 2-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 27 августа, начало — в 13:00 мск. «Львов» — «Заря»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Львов»

«Львов» в нынешний сезон вступает в ранге андердога. Причем стартовый тур команда пропустила.

В кадровом плане команда выглядит скромно. Да и вообще, львовянам сложновато будет бороться с крепким соперником типа «Зари».

Наверняка в этой встрече «Львов» будет действовать от обороны. Ресурсов у команды мало, и это не может не сказаться на ее игре.

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«Львов» исторически сложно играет с «Зарей». Из пяти последних поединков команда добыла одну победу при трех поражениях.

«Заря»

«Заря» является одним из претендентов на медали чемпионата. Луганчане имеют сбалансированный состав.

Правда, луганчан ждет кадровая потеря. Ведущий форвард Денис Безбородько может покинуть клуб.

В минувшем туре чемпионата Украины команда добыла три очка. Дома была обыграна «Ворскла» (3:1).

В этом поединке «Заря» наверняка будет действовать в привычном стиле. Луганчане едут за тремя очками.

Прогноз и ставка

На победу «Зари» в этом матче можно поставить за 1.45, ничью букмекеры предлагают взять за 3.74, а победу «Львова» — за 5.45.

«Львов» еще не проводил официальных матчей.

«Заря» неплохо атакует .

Луганчане смотрятся мощнее, и явно начнут матч активно. Наши прогноз и ставка — Победа «Зари» в 1 тайме с коэффициентом 2.02.