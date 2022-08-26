«Бэйцзин Гоань» сыграет на своем поле против «Шанхай Шэньхуа» в рамках 15-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 26 августа, начало — в 14:30 мск. «Бэйцзин Гоань» — «Шанхай Шэньхуа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бэйцзин Гоань»

«Бэйцзин Гоань» находится на шестом месте в таблице китайской Суперлиги после 14-ти сыгранных матчей, в которых набрал 22 очка. Отставание от «Ухань Три Таунс», лидера, составляет уже 18 очков, а от идущего третьим «Хенань Соншань Лонмен» — лишь одно очко.

«Бэйцзин Гоань» удачно провел два недавних матча. Сначала команда из Пекина разгромила на выезде «Ухань Янцзы Ривер» (4:1), а потом выиграла на своем поле у «Гуанчжоу Сити» (1:0).

Коэффициенты матча Бэйцзин Гоань — Шанхай Шэньхуа 1 2.20 X 3.40 2 3.30 Ставка

Но перед этим у «Бэйцзин Гоань» было три поражения подряд. И на этом отрезке команда Си Феня пропустила 10 мячей.

Беспроигрышная серия «Бэйцзин Гоань» на своем поле составляет уже пять матчей, в которых «дворцовые стражники» пропустили лишь один мяч.

«Шанхай Шэньхуа»

«Шанхай Шэньхуа» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в 13-ти матчах 23 очка.

Команда У Цзиньгуя ни разу не выиграла в четырех предыдущих турах. При этом в трех случаях была зафиксирована ничья. А еще в одной игре «синие дьяволы» уступили «Чэнду Жунчэн» (0:2).

Все прогнозы на футбол

«Шанхай Шэньхуа» не побеждает с первых числе июля, когда с трудом выиграл у себя дома у «Хэбэй ФК» (1:0), главного аутсайдера чемпионата Китая.

«Шанхай Шэньхуа» забивал хотя бы один мяч во всех пяти предыдущих матчах на выезде.

Прогноз и ставка

На «Бэйцзин Гоань» в этом матче можно поставить за 2.18, ничью букмекеры предлагают за 3.42, а победу «Шанхай Шэньхуа» — за 3.14.

В прошлом году команды обменялись домашними победами. И обе игры получились результативными, в общей сложности было забито девять мяча.

Предстоящий матч в этом плане тоже не должен подкачать.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.21.