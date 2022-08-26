ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркус РашфордЧасики тикают. Девять игроков, которым нужно сменить клуб перед ЧМ-2022 Кристиан Пулишич может переехать со «Стэмфорд Бридж» на «Олд Траффорд»Антони, Гакпо или Пулишич. Кем «Манчестер Юнайтед» заменить Роналду КаземироВыгодная сделка или очередной провал? Как Каземиро впишется в систему Тен Хага?
  • 00:50
    • Загребское «Динамо» получило последнюю путевку в групповой этап Лиги чемпионов
  • 23:58
    • «Копенгаген» по сумме двух матчей обыграл «Трабзонспор» и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
  • 23:53
    • «Рейнджерс» обыграл ПСВ и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
  • 20:25
    • Источник: УЕФА признал Бензема лучшим игроком сезона-2021/22
  • 18:55
    • УЕФА оштрафует ПСЖ на 10 млн евро за нарушение ФФП
    Все новости спорта

    «Бэйцзин Гоань» и «Шанхай Шэньхуа» снова порадуют результативным футболом?

    «Бэйцзин Гоань» — «Шанхай Шэньхуа». Прогноз и ставки на чемпионат Китая 26 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлигу Китая Прогнозы на футбол Китая Прогнозы на Бэйцзин Гоань Прогнозы на Шанхай Шэньхуа
    Прогноз и ставки на «Бэйцзин Гоань» — «Шанхай Шэньхуа»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Беспроигрышная серия «Бэйцзин Гоань» на своем поле составляет уже пять матчей
    «Бэйцзин Гоань» сыграет на своем поле против «Шанхай Шэньхуа» в рамках 15-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 26 августа, начало — в 14:30 мск. «Бэйцзин Гоань» — «Шанхай Шэньхуа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Китай. Суперлига 26 Августа 2022 года

    «Бэйцзин Гоань»

    «Бэйцзин Гоань» находится на шестом месте в таблице китайской Суперлиги после 14-ти сыгранных матчей, в которых набрал 22 очка. Отставание от «Ухань Три Таунс», лидера, составляет уже 18 очков, а от идущего третьим «Хенань Соншань Лонмен» — лишь одно очко.

    «Бэйцзин Гоань» удачно провел два недавних матча. Сначала команда из Пекина разгромила на выезде «Ухань Янцзы Ривер» (4:1), а потом выиграла на своем поле у «Гуанчжоу Сити» (1:0).

    Коэффициенты матча Бэйцзин Гоань — Шанхай Шэньхуа

  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.30
  • Ставка
    •

    Но перед этим у «Бэйцзин Гоань» было три поражения подряд. И на этом отрезке команда Си Феня пропустила 10 мячей.

    Беспроигрышная серия «Бэйцзин Гоань» на своем поле составляет уже пять матчей, в которых «дворцовые стражники» пропустили лишь один мяч.

    «Шанхай Шэньхуа»

    «Шанхай Шэньхуа» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в 13-ти матчах 23 очка.

    Команда У Цзиньгуя ни разу не выиграла в четырех предыдущих турах. При этом в трех случаях была зафиксирована ничья. А еще в одной игре «синие дьяволы» уступили «Чэнду Жунчэн» (0:2).

    Все прогнозы на футбол

    «Шанхай Шэньхуа» не побеждает с первых числе июля, когда с трудом выиграл у себя дома у «Хэбэй ФК» (1:0), главного аутсайдера чемпионата Китая.

    «Шанхай Шэньхуа» забивал хотя бы один мяч во всех пяти предыдущих матчах на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Бэйцзин Гоань» в этом матче можно поставить за 2.18, ничью букмекеры предлагают за 3.42, а победу «Шанхай Шэньхуа» — за 3.14.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В прошлом году команды обменялись домашними победами. И обе игры получились результативными, в общей сложности было забито девять мяча.

    Предстоящий матч в этом плане тоже не должен подкачать.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.21.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.53
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Коринтианс
  • Футбол
  • Сегодня в 01:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Тим — Дрейпер
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Фламенго
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Ингулец — Александрия
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Чонбук Моторс — Урава Ред
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Жальгирис — Лудогорец
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч АЕК — Днепр-1
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Силькеборг — ХИК
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Шериф — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Твенте — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Виборг — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Фенербахче — Аустрия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Базель — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Вольфсберг — Мольде
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бэйцзин Гоань» — «Шанхай Шэньхуа»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 26.08.2022. Прогнозы на футбол. «Бэйцзин Гоань» и «Шанхай Шэньхуа» снова порадуют результативным футболом?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры