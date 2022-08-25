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    «Олимпиакос» — «Аполлон». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, Лига Европы, 25 августа 2022 года

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    Гиоргос Масурас
    «Олимпиакос» на своем поле сыграет против «Аполлона» в рамках финала квалификации Лиги Европы. Матч состоится 25 августа, начало — 22:00 (мск). «Олимпиакос» — «Аполлон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 25 Августа 2022 года
    Олимпиакос
  • Пирей
    •  Олимпиакос 22:00 Аполлон Лимасол Аполлон Лимасол
  • Лига Европы. Квалификация
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    «Олимпиакос»

    В Греции только начался новый сезон чемпионата и 21 августа «красно-белые» провели свой первый поединок. На своем поле «Олимпиакос» принимал «ПАС Янину» и смог одержать уверенную победу со счетом 2:0.

    До этого «красно-белые» вылетели из квалификации Лиги Чемпионов так как проиграли израильскому «Маккаби Хайфа» по сумме двух матчей со счетом 1:5 (1:1 на выезде и 0:4 дома).

    Коэффициенты матча Олимпиакос — Аполлон Лимасол

  • 1
  • 1.50
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 6.80
  • Ставка
    •

    После этого в прошлом раунде квалификации Лиги Европы «Олимпиакос» смог пройти «Слован Братиславу» дважды сыграв с ними вничью и определив победителя пары только после серии пенальти, где «красно-белые» оказались сильнее.

    С нынешним соперником «Аполлоном» в прошлом матче «красно-белые» так же разошлись ничьей со счетом 1:1,стоит заметить, что команды обменялись голами еще в первом тайме.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Из последних 6-ти поединках на своем поле «Олимпиакос» лишь 1 раз проиграл, трижды сыграл вничью и дважды смог добыть победу.

    «Аполлон»

    На Кипре новый сезон чемпионата еще не начался, поэтому действующий чемпион «Аполлон» полностью сконцентрирован на еврокубковых поединках.

    В квалификации Лиги Чемпионов «синим» помешал пройти дальше тот же соперник, что и выбил «Олимпиакос» — израильский Маккаби Хайфа, который переиграл их на домашней арене со счетом 4:0 и проиграл на выезде со счетом 2:0.

    После этого «Аполлон» завоевал Суперкубок своей страны обыграв «Омонию» со счетом 2:0, стоит заметить, что счет мог быть разгромным, но «синие» не смогли реализовать пенальти.

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  • 22/08/2022

    • А в первом матче финала квалификации Лиги Европы против «Олимпиакоса» «Аполлон» смог открыть счет на 18-й минуте первого тайма, но уже на 29-й «красно-белые» сравняли счет и больше не показали команды никаких результативных действий.

    У нынешних соперников было всего две очные встречи, которые завершились ничьими с одинаковым счетом 1:1.

    Прогноз и ставка

    На победу «Олимпиакоса» в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают взять за 4.14, а победу «Аполлона» — за 6.35.

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    Прогноз — Встречаются два коллектива, которые проводят очень аккуратные поединки, а особенно, когда они столь важные. В прошлом матче команды присмотрелись друг к другу и уже не будут совершать тех ошибок, которые допустили до этого. Поэтому нас ожидает нерезультативная встреча, в которой исход может решиться всего одним голом.

    Ставка — Тотал матча меньше 2.5 за 1.90.

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    «Олимпиакос» — «Аполлон»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 25.08.2022. Прогнозы на футбол. Это будет нерезультативный поединок
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