«Олимпиакос» на своем поле сыграет против «Аполлона» в рамках финала квалификации Лиги Европы. Матч состоится 25 августа, начало — 22:00 (мск). «Олимпиакос» — «Аполлон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Олимпиакос»

В Греции только начался новый сезон чемпионата и 21 августа «красно-белые» провели свой первый поединок. На своем поле «Олимпиакос» принимал «ПАС Янину» и смог одержать уверенную победу со счетом 2:0.

До этого «красно-белые» вылетели из квалификации Лиги Чемпионов так как проиграли израильскому «Маккаби Хайфа» по сумме двух матчей со счетом 1:5 (1:1 на выезде и 0:4 дома).

Коэффициенты матча Олимпиакос — Аполлон Лимасол 1 1.50 X 4.20 2 6.80 Ставка

После этого в прошлом раунде квалификации Лиги Европы «Олимпиакос» смог пройти «Слован Братиславу» дважды сыграв с ними вничью и определив победителя пары только после серии пенальти, где «красно-белые» оказались сильнее.

С нынешним соперником «Аполлоном» в прошлом матче «красно-белые» так же разошлись ничьей со счетом 1:1,стоит заметить, что команды обменялись голами еще в первом тайме.

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Из последних 6-ти поединках на своем поле «Олимпиакос» лишь 1 раз проиграл, трижды сыграл вничью и дважды смог добыть победу.

«Аполлон»

На Кипре новый сезон чемпионата еще не начался, поэтому действующий чемпион «Аполлон» полностью сконцентрирован на еврокубковых поединках.

В квалификации Лиги Чемпионов «синим» помешал пройти дальше тот же соперник, что и выбил «Олимпиакос» — израильский Маккаби Хайфа, который переиграл их на домашней арене со счетом 4:0 и проиграл на выезде со счетом 2:0.

После этого «Аполлон» завоевал Суперкубок своей страны обыграв «Омонию» со счетом 2:0, стоит заметить, что счет мог быть разгромным, но «синие» не смогли реализовать пенальти.

А в первом матче финала квалификации Лиги Европы против «Олимпиакоса» «Аполлон» смог открыть счет на 18-й минуте первого тайма, но уже на 29-й «красно-белые» сравняли счет и больше не показали команды никаких результативных действий.

У нынешних соперников было всего две очные встречи, которые завершились ничьими с одинаковым счетом 1:1.

Прогноз и ставка

На победу «Олимпиакоса» в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают взять за 4.14, а победу «Аполлона» — за 6.35.

Прогноз — Встречаются два коллектива, которые проводят очень аккуратные поединки, а особенно, когда они столь важные. В прошлом матче команды присмотрелись друг к другу и уже не будут совершать тех ошибок, которые допустили до этого. Поэтому нас ожидает нерезультативная встреча, в которой исход может решиться всего одним голом.

Ставка — Тотал матча меньше 2.5 за 1.90.